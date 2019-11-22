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С-400 едва не уничтожил бомбардировщик США: Американский B-52H опасно приблизился к военной базе России

22 ноября 2019, 05:24  •  222 • Политика
Россия чуть не сбила американский бомбардировщик у сирийских границ. Самолёт США был взят на прицел комплексом С-400, когда слишком приблизился к российской военной базе Хмеймим.
Американский бомбардировщик B-52H слишком близко подошёл к военной базе России в Сирии и едва не был сбит российскими ПВО. Подробности инцидента сообщает китайское издание Sina.
Всё произошло вблизи российской военной авиабазы Хмеймим в Сирии. Первым американский самолёт засек наземный радар, затем стратегический бомбардировщик взяла на прицел зенитная ракетная система С-400.
Военный самолёт США предупредили, что он непозволительно близко подошёл к российской базе и будет сбит, если срочно не покинет воздушное пространство. После получения сообщения американцы быстро покинули пространство у границ Сирии, сообщает издание.

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