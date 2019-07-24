С-400 для Турции: выгоды для России и проблемы для США • 52 • Аналитика





Выгрузка компонентов ЗРК С-400 в Турции, 12 июля 2019 г.





Договор 2017 г. предусматривает поставку четырех дивизионов ЗРК С-400 общей стоимостью 2,5 млрд долларов. По данным СМИ, половина стоимости комплексов обеспечивается кредитом, выданным российским банком. Поставка техники и оружия разделена на три этапа. Первые два предусматривают перевозку компонентов ЗРК транспортными самолетами, а в рамках третьего заказчику по морю доставят 120 зенитных ракет. Параллельно в России ведется подготовка турецких зенитчиков.



Российские выгоды

Нетрудно заметить, что главным выгодоприобретателем оказывается Россия. Наша страна занимает лидирующие позиции на международном рынке вооружений. Соответственно, каждый новый контракт, подобный нынешнему, помогает заработать и сохранить свои позиции. Четыре дивизиона С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов хорошо скажутся на показателях российской оборонной промышленности.



Сообщается, что половина стоимости контракта обеспечена российским кредитом. Таким образом, контракт выгоден не только оборонной промышленности, но и банковской системе. Впрочем, точные данные об условиях такого кредита не оглашались. Кроме того, следует учесть, что подобное кредитование является обычным делом и часто используется при закупках вооружений.



Успешное выполнение турецкого заказа может считаться хорошей и полезной рекламой для российской продукции. При всех своих преимуществах, С-400 пока не пользуется особой популярностью на международном рынке – Турция является всего лишь третьим зарубежным покупателем этого комплекса. В то же время, целый ряд государств рассматривает возможность приобретения С-400. Нынешние события могут подтолкнуть их к заключению реального контракта.



Учитывая возможные потребности потенциальных заказчиков, можно представить, что сегодняшняя реклама, обеспеченная Турцией, позволит России заработать несколько миллиардов долларов в течение нескольких следующих лет. Это позволит сохранять лидирующие позиции не только на рынке в целом, но и в секторе систем противовоздушной обороны.



Турецкая неоднозначность

Положение Турции в нынешней ситуации оказывается более сложным. Анкара смогла завершить тендер, затянувшийся на несколько лет, а также получить современное вооружение. С другой стороны, из-за новейших импортных ЗРК турецкая армия рискует остаться без современных самолетов зарубежной разработки.



Выгоды для Турции очевидны. Ее вооруженные силы располагают не самой развитой ПВО, и в ней отсутствуют комплексы нескольких классов. Фактически С-400 оказывается первым ЗРК большой дальности, поступившим на вооружение Турции. С его помощью армия сможет расширить зоны ответственности ПВО и повысить вероятность своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей разных типов. Кроме того, появляется возможность создания полноценной эшелонированной объектовой ПВО.



За новые возможности придется заплатить, причем едва ли не рекордную сумму. Стоимость четырех дивизионов С-400 составила 2,5 млрд долл, и эту сумму придется выплачивать в течение некоторого времени. Для сравнения, весь турецкий военный импорт за прошлый год не превысил 690 млн долл, а в предыдущие три года был еще ниже. Впрочем, Анкара посчитала, что такие траты себя оправдывают.



Однако главным негативным последствием покупки С-400 для Турции может стать испорченное военно-техническое сотрудничество с США. Еще несколько лет назад Вашингтон предупреждал Анкару, что примет меры, если та купит российские или китайские ЗРК. В последние месяцы и недели подобная риторика звучала все громче, а кроме того, в ней появились конкретные угрозы. 16 июля США перешли от слов к делу.



Официальный Вашингтон считает, что закупка российских комплексов Турцией угрожает интересам НАТО и США. Вследствие этого оказывается невозможным продолжение сотрудничества в рамках программы истребителей пятого поколения F-35. Турцию выведут из программы, в которой она до сих пор была одним из поставщиков комплектующих и заказчиков новой техники. Все необходимые процедуры завершатся до весны следующего года.



К настоящему времени ВВС Турции успели получить для обучения всего четыре самолета F-35 из 30, предусматриваемых имеющимся контрактом. Всего планировалось закупить 120 единиц. Недавнее решение США фактически перечеркивает все планы. Также оно угрожает дальнейшему развитию турецких военно-воздушных сил. На F-35 возлагалась главная роль в запланированном перевооружении ВВС. Как Анкара будет справляться с этой проблемой – большой вопрос.





Американские проблемы

В наиболее сложном положении оказывается страна, не имеющая прямого отношения к российско-турецкому контракту, – США. Вашингтон последовательно выступал против сотрудничества Турции с третьими странами в сфере ПВО. Теперь он принимает меры в отношении Анкары, однако такие шаги совсем не полезны и для США. Примечательно, что поводом для ссоры Турции и США стали зенитные комплексы С-400, но основные ее последствия связаны с поставками совершенно другой техники – истребителей F-35.





Истребители F-35 - главный инструмент давления Вашингтона на Анкару



Последние решения США могут привести к остановке турецких производств комплектующих для истребителей F-35. Предприятия Турции выпускают более 900 различных деталей и изделий, которые затем отправляются в США для установки на готовые самолеты. Если турецкое руководство решит прекратить их производство, Вашингтону придется срочно искать новых поставщиков, что может ударить по всей программе строительства самолетов.



Разрыв соглашений с Турцией должен иметь негативные финансовые последствия. Анкара планировала заказать в общей сложности 120 самолетов. В нынешних ценах общая стоимость всей этой техники превышает 10 млрд долл. Турция могла бы стать одним из самых крупных и выгодных заказчиков F-35. Однако США отказываются от продажи самолетов и, следовательно, от больших денег. Удастся ли компенсировать недополученную выгоду за счет новых заказов или расширения существующих договоренностей – неизвестно.



Сотрудничество и противостояние

На данный момент ситуация вокруг поставки российских ЗРК турецкой армии выглядит крайне интересно. Две страны заключили контракт на поставку вооружений и техники, но их сотрудничество затронуло интересы третьей страны и целого военно-политического блока. Вследствие этого третья страна и блок пытаются давить на заказчика, но их усилия, похоже, не приводят к желаемому результату.



В сложившейся ситуации в плюсе осталась только Россия. Она зарабатывает на поставках техники, привлекает новых заказчиков и улучшает свои показатели. Турции, однако, пришлось выбирать между современными зенитными системами и современными самолетами. В наименее выгодном положении пока остаются США. Их давление на Анкару не привело к желаемым результатам, но может обеспечить потерю поставщика компонентов и покупателя готовых истребителей.



По всей видимости, поставки компонентов ЗРК С-400 заказчику и решение США не станут финалом нынешней истории. Не все ее участники получили желаемое, и, вероятно, продолжат продвигать свою позицию всеми доступными методами. Последствия вероятной поставки Су-35С в Турцию. Под вопросом боевая устойчивость семейства «Flanker»



Впрочем, теперь ситуация будет выглядеть иначе. После завершения поставок комплексы С-400 не будут прямо участвовать в развитии событий, хотя сохранят за собой «почетную роль» формального повода. Основные события теперь будут происходить в рамках турецко-американских взаимоотношений и должны касаться только совместной работы в рамках программы F-35.



Как будет развиваться ситуация в дальнейшем – покажет время. При этом события последних лет, месяцев и недель позволяют предполагать самые интересные и суровые варианты развития событий – вплоть до международных скандалов. Впрочем, они вряд ли затронут Россию. Наша страна может оставаться в стороне и подсчитывать свои выгоды, параллельно наблюдая за разбирательствами зарубежных государств. В сентябре 2017 г. Россия и Турция подписали контракт на поставку нескольких зенитных ракетных комплексов С-400. Первым результатом этого соглашения стали споры на международной арене, связанные с отличающимися интересами разных стран. В последние недели эта ситуация обострилась, а после поставки первого комплекта привела к самым интересным последствиям. Рассмотрим, какие последствия имеет российско-турецкий контракт, кому он выгоден, а кто вынужден мириться с потерями.Договор 2017 г. предусматривает поставку четырех дивизионов ЗРК С-400 общей стоимостью 2,5 млрд долларов. По данным СМИ, половина стоимости комплексов обеспечивается кредитом, выданным российским банком. Поставка техники и оружия разделена на три этапа. Первые два предусматривают перевозку компонентов ЗРК транспортными самолетами, а в рамках третьего заказчику по морю доставят 120 зенитных ракет. Параллельно в России ведется подготовка турецких зенитчиков.Нетрудно заметить, что главным выгодоприобретателем оказывается Россия. Наша страна занимает лидирующие позиции на международном рынке вооружений. Соответственно, каждый новый контракт, подобный нынешнему, помогает заработать и сохранить свои позиции. Четыре дивизиона С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов хорошо скажутся на показателях российской оборонной промышленности.Сообщается, что половина стоимости контракта обеспечена российским кредитом. Таким образом, контракт выгоден не только оборонной промышленности, но и банковской системе. Впрочем, точные данные об условиях такого кредита не оглашались. Кроме того, следует учесть, что подобное кредитование является обычным делом и часто используется при закупках вооружений.Успешное выполнение турецкого заказа может считаться хорошей и полезной рекламой для российской продукции. При всех своих преимуществах, С-400 пока не пользуется особой популярностью на международном рынке – Турция является всего лишь третьим зарубежным покупателем этого комплекса. В то же время, целый ряд государств рассматривает возможность приобретения С-400. Нынешние события могут подтолкнуть их к заключению реального контракта.Учитывая возможные потребности потенциальных заказчиков, можно представить, что сегодняшняя реклама, обеспеченная Турцией, позволит России заработать несколько миллиардов долларов в течение нескольких следующих лет. Это позволит сохранять лидирующие позиции не только на рынке в целом, но и в секторе систем противовоздушной обороны.Положение Турции в нынешней ситуации оказывается более сложным. Анкара смогла завершить тендер, затянувшийся на несколько лет, а также получить современное вооружение. С другой стороны, из-за новейших импортных ЗРК турецкая армия рискует остаться без современных самолетов зарубежной разработки.Выгоды для Турции очевидны. Ее вооруженные силы располагают не самой развитой ПВО, и в ней отсутствуют комплексы нескольких классов. Фактически С-400 оказывается первым ЗРК большой дальности, поступившим на вооружение Турции. С его помощью армия сможет расширить зоны ответственности ПВО и повысить вероятность своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей разных типов. Кроме того, появляется возможность создания полноценной эшелонированной объектовой ПВО.За новые возможности придется заплатить, причем едва ли не рекордную сумму. Стоимость четырех дивизионов С-400 составила 2,5 млрд долл, и эту сумму придется выплачивать в течение некоторого времени. Для сравнения, весь турецкий военный импорт за прошлый год не превысил 690 млн долл, а в предыдущие три года был еще ниже. Впрочем, Анкара посчитала, что такие траты себя оправдывают.Однако главным негативным последствием покупки С-400 для Турции может стать испорченное военно-техническое сотрудничество с США. Еще несколько лет назад Вашингтон предупреждал Анкару, что примет меры, если та купит российские или китайские ЗРК. В последние месяцы и недели подобная риторика звучала все громче, а кроме того, в ней появились конкретные угрозы. 16 июля США перешли от слов к делу.Официальный Вашингтон считает, что закупка российских комплексов Турцией угрожает интересам НАТО и США. Вследствие этого оказывается невозможным продолжение сотрудничества в рамках программы истребителей пятого поколения F-35. Турцию выведут из программы, в которой она до сих пор была одним из поставщиков комплектующих и заказчиков новой техники. Все необходимые процедуры завершатся до весны следующего года.К настоящему времени ВВС Турции успели получить для обучения всего четыре самолета F-35 из 30, предусматриваемых имеющимся контрактом. Всего планировалось закупить 120 единиц. Недавнее решение США фактически перечеркивает все планы. Также оно угрожает дальнейшему развитию турецких военно-воздушных сил. На F-35 возлагалась главная роль в запланированном перевооружении ВВС. Как Анкара будет справляться с этой проблемой – большой вопрос.В наиболее сложном положении оказывается страна, не имеющая прямого отношения к российско-турецкому контракту, – США. Вашингтон последовательно выступал против сотрудничества Турции с третьими странами в сфере ПВО. Теперь он принимает меры в отношении Анкары, однако такие шаги совсем не полезны и для США. Примечательно, что поводом для ссоры Турции и США стали зенитные комплексы С-400, но основные ее последствия связаны с поставками совершенно другой техники – истребителей F-35.Последние решения США могут привести к остановке турецких производств комплектующих для истребителей F-35. Предприятия Турции выпускают более 900 различных деталей и изделий, которые затем отправляются в США для установки на готовые самолеты. Если турецкое руководство решит прекратить их производство, Вашингтону придется срочно искать новых поставщиков, что может ударить по всей программе строительства самолетов.Разрыв соглашений с Турцией должен иметь негативные финансовые последствия. Анкара планировала заказать в общей сложности 120 самолетов. В нынешних ценах общая стоимость всей этой техники превышает 10 млрд долл. Турция могла бы стать одним из самых крупных и выгодных заказчиков F-35. Однако США отказываются от продажи самолетов и, следовательно, от больших денег. Удастся ли компенсировать недополученную выгоду за счет новых заказов или расширения существующих договоренностей – неизвестно.На данный момент ситуация вокруг поставки российских ЗРК турецкой армии выглядит крайне интересно. Две страны заключили контракт на поставку вооружений и техники, но их сотрудничество затронуло интересы третьей страны и целого военно-политического блока. Вследствие этого третья страна и блок пытаются давить на заказчика, но их усилия, похоже, не приводят к желаемому результату.В сложившейся ситуации в плюсе осталась только Россия. Она зарабатывает на поставках техники, привлекает новых заказчиков и улучшает свои показатели. Турции, однако, пришлось выбирать между современными зенитными системами и современными самолетами. В наименее выгодном положении пока остаются США. Их давление на Анкару не привело к желаемым результатам, но может обеспечить потерю поставщика компонентов и покупателя готовых истребителей.По всей видимости, поставки компонентов ЗРК С-400 заказчику и решение США не станут финалом нынешней истории. Не все ее участники получили желаемое, и, вероятно, продолжат продвигать свою позицию всеми доступными методами.Впрочем, теперь ситуация будет выглядеть иначе. После завершения поставок комплексы С-400 не будут прямо участвовать в развитии событий, хотя сохранят за собой «почетную роль» формального повода. Основные события теперь будут происходить в рамках турецко-американских взаимоотношений и должны касаться только совместной работы в рамках программы F-35.Как будет развиваться ситуация в дальнейшем – покажет время. При этом события последних лет, месяцев и недель позволяют предполагать самые интересные и суровые варианты развития событий – вплоть до международных скандалов. Впрочем, они вряд ли затронут Россию. Наша страна может оставаться в стороне и подсчитывать свои выгоды, параллельно наблюдая за разбирательствами зарубежных государств. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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