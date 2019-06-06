С-400 для Ирана. Кому верить? • 32 • Аналитика









По данным зарубежной прессы

До недавнего времени возможность поставки ЗРК С-400 Ирану всерьез не обсуждалась и на первый план не выходила. Ситуация изменилась 30 мая в связи с очередной публикацией американского издания Bloomberg. Со ссылкой на неназванные источники, в том числе в России, это средство массовой информации раскрыло некоторые подробности взаимодействия Москвы и Тегерана.



«Блумберг» утверждает, что Иран не так давно обратился к России с предложением о покупке новейших ЗРК. Однако российская сторона в лице президента Владимира Путина отказала в продаже таких изделий. Причиной отказа якобы стали опасения Москвы, связанные с возможным ухудшением обстановки на Ближнем Востоке. Появление у одной из стран высокоэффективных средств ПВО способно привести к росту напряженности в регионе – и без того не самом спокойном.



Американское издание попыталось получить комментарий российского министерства иностранных дел, но не преуспело в этом начинании. Иранская сторона тоже никак не прокомментировала последние сообщения. Впрочем, «Блумберг» самостоятельно раскрыл некоторые подробности текущей ситуации в регионе и оценил действия разных стран.







Российские новости

На следующий день, 31 мая новые данные в контексте гипотетического контракта опубликовало информагентство «Интерфакс». Эти сведения были получены от «информированного российского источника» и опровергают данные американской прессы.



Источник «Интерфакса» утверждает, что Тегеран не присылал в Москву заявку на приобретение систем С-400. Таким образом, российская сторона попросту не могла отказать зарубежным коллегам. При этом две страны продолжают сотрудничество по линии ЗРК С-300. Российские предприятия в полном объеме выполняют свои обязательства по обслуживанию ранее поставленных систем.



Следует ли доверять анонимным источникам зарубежных и российских СМИ – большой вопрос. Однако из их сообщений следует, что Москва и Тегеран пока не планируют подписывать контракт на ЗРК С-400. При этом разные источники называют разные причины этого: отсутствие интереса заказчика или отказ поставщика. Так или иначе, результат ясен. Как минимум, в обозримом будущем армия Ирана продолжит использовать более старые системы С-300, а их замена на С-400 пока не планируется.



Желания и возможности

В настоящее время самыми современными и совершенными системами ПВО в иранской армии являются ЗРК С-300ПМУ2 российского производства. Контракт на поставку такой продукции был подписан еще в 2007 г. и предусматривал передачу изделий в 2010-м. Однако реализация контракта была приостановлена в связи с международными санкциями в отношении Ирана. Возобновить сотрудничество удалось только через несколько лет, и в 2015-16 гг. Тегеран все же получил желаемые зенитные системы.



Вооруженные силы Ирана располагают четырьмя дивизионами С-300ПМУ2, что достаточно для решения возлагаемых задач по защите стратегически важных районов. На протяжении нескольких последних лет Тегеран не высказывал желания усилить эту часть ПВО при помощи строительства или закупок новой техники. Первые новости такого рода появились несколько дней назад, причем в зарубежной прессе.



Подобные сведения и особенности иранской военной политики позволяют предположить, что новости информагентства Bloomberg не соответствуют действительности. Более правдоподобной выглядит информация от источников «Интерфакса». Вероятнее всего, Иран попросту не обращался к России на предмет покупки новых ЗРК – а Россия, в свою очередь, не отказывала ему.



Предпосылки к новостям



Сообщения отечественных и зарубежных СМИ можно трактовать по-разному, но большой интерес представляют предпосылки к их появлению. Очевидно, что крупные издания не будут публиковать громкие новости просто так, и исходная публикация «Блумберга», вероятно, имеет под собой некие основания.



Любопытное видение проблемы поставки С-400 в Иран 3 июня опубликовало турецкое издание T24. В статье «S-400 kervanına binme sırası İran’ın mı?» приводятся сразу две версии предпосылок к текущим событиям. Следует отметить, что тема ЗРК С-400 сейчас пользуется особой популярностью в Турции – в связи с известными событиями на международной арене.



В своей первой версии издание T24 встает на позиции Bloomberg и подразумевает, что запрос и отказ действительно имели место. Подразумевается, что Москва желает завершить нынешнюю войну в Сирии и вернуть мир в регион. Для этого ей необходимо проводить сбалансированную политику и не допускать перевеса в пользу тех или иных ближневосточных стран. Продажа С-400 усилит Иран и даст ему преимущества на международной арене. Такой контракт может привести Москву к ухудшению отношений с Израилем, Саудовской Аравией и США.



Вторая версия строится на данных «Интерфакса» и подразумевает, что Иран пока не желает покупать С-400. T24 отмечает, что напряженность на Ближнем Востоке нарастает, особенно после усиления присутствия ВМС США в ближайших морях. США не могут в полной мере оценить будущую реакцию России на свои действия, из-за чего вынуждены прибегать к особым мерам. В первую очередь, Вашингтон хочет знать, сможет ли Москва при необходимости передать Тегерану новые совершенные вооружения. Для этого в прессе вбрасывается «новость» об отказе, а затем СМИ пытаются получить комментарии официальных лиц.



Кому верить

Нетрудно заметить, что информация о возможном российско-иранском контракте на поставку С-400 поступает всего из нескольких источников, которые к тому же могут не вызывать особого доверия. Все это затрудняет определение реального положения дел и мешает прогнозированию.







Тем не менее, наиболее вероятные версии и объяснения можно определить на основе доступной информации. Так, иранский заказ на С-300ПМУ2 никогда не был тайной, что, в частности, привело к проблемам при его выполнении. Вряд ли Иран стал бы держать в тайне свое твердое желание приобрести более новые системы.



Кроме того, пока может отсутствовать сама необходимость закупки новых средств ПВО. Имеющиеся С-300ПМУ2 поступили на вооружение всего несколько лет назад и не успели серьезно устареть. Закупка С-400 в дополнение к наличным ЗРК будет полностью оправданной только в будущем.



Если Иран все же подаст заявку, у России не будет никаких объективных причин для отказа. Взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество двух стран продолжается много лет и дает желаемые результаты. По всей видимости, оно будет продолжаться и в будущем.



Версия «Блумберга» и T24 о российском отказе в связи с нежеланием влиять на силы стран ближневосточного региона имеет слабое место. Россия уже выполняет контракт на поставку комплексов С-400 Турции. По логике американского издания, российско-турецкий контракт тоже должен повлиять на обстановку в регионе, но это обстоятельство не мешает его выполнению.



В контексте Ближнего Востока также следует вспомнить последние события вокруг контракта на поставку С-400 Турции. США и НАТО всячески противятся выполнению этого соглашения и уже дошли до прямых угроз. Передача С-400 турецкой армии крайне невыгодна для Вашингтона, и тот принимает меры. Появление подобного оружия еще и у Ирана тоже не добавит спокойствия американской стороне. В связи с этим версия T24 о попытках «прощупать почву» выглядит достаточно реалистичной.



По всей видимости, в данной ситуации следует верить источникам «Интерфакса». Имея все необходимые возможности, Иран попросту не спешит приобретать новейшие российские зенитные комплексы и продолжает эксплуатацию имеющихся систем. Если же он пожелает обновить ПВО, Россия ему поможет – в соответствии с прейскурантом на продукцию. Однако пока не ясно, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Несколько лет назад Россия начала экспорт зенитных ракетных комплексов С-400, и уже несколько стран получили подобную технику или ожидают ее передачу. Кроме того, в скором будущем могут появиться новые контракты на поставку таких ЗРК. В последние дни в зарубежных и отечественных СМИ активно обсуждается возможность продажи С-400 иранской армии. Подобный контракт пока не подписан – более того, даже возможность его появления все еще остается под вопросом.До недавнего времени возможность поставки ЗРК С-400 Ирану всерьез не обсуждалась и на первый план не выходила. Ситуация изменилась 30 мая в связи с очередной публикацией американского издания Bloomberg. Со ссылкой на неназванные источники, в том числе в России, это средство массовой информации раскрыло некоторые подробности взаимодействия Москвы и Тегерана.«Блумберг» утверждает, что Иран не так давно обратился к России с предложением о покупке новейших ЗРК. Однако российская сторона в лице президента Владимира Путина отказала в продаже таких изделий. Причиной отказа якобы стали опасения Москвы, связанные с возможным ухудшением обстановки на Ближнем Востоке. Появление у одной из стран высокоэффективных средств ПВО способно привести к росту напряженности в регионе – и без того не самом спокойном.Американское издание попыталось получить комментарий российского министерства иностранных дел, но не преуспело в этом начинании. Иранская сторона тоже никак не прокомментировала последние сообщения. Впрочем, «Блумберг» самостоятельно раскрыл некоторые подробности текущей ситуации в регионе и оценил действия разных стран.На следующий день, 31 мая новые данные в контексте гипотетического контракта опубликовало информагентство «Интерфакс». Эти сведения были получены от «информированного российского источника» и опровергают данные американской прессы.Источник «Интерфакса» утверждает, что Тегеран не присылал в Москву заявку на приобретение систем С-400. Таким образом, российская сторона попросту не могла отказать зарубежным коллегам. При этом две страны продолжают сотрудничество по линии ЗРК С-300. Российские предприятия в полном объеме выполняют свои обязательства по обслуживанию ранее поставленных систем.Следует ли доверять анонимным источникам зарубежных и российских СМИ – большой вопрос. Однако из их сообщений следует, что Москва и Тегеран пока не планируют подписывать контракт на ЗРК С-400. При этом разные источники называют разные причины этого: отсутствие интереса заказчика или отказ поставщика. Так или иначе, результат ясен. Как минимум, в обозримом будущем армия Ирана продолжит использовать более старые системы С-300, а их замена на С-400 пока не планируется.В настоящее время самыми современными и совершенными системами ПВО в иранской армии являются ЗРК С-300ПМУ2 российского производства. Контракт на поставку такой продукции был подписан еще в 2007 г. и предусматривал передачу изделий в 2010-м. Однако реализация контракта была приостановлена в связи с международными санкциями в отношении Ирана. Возобновить сотрудничество удалось только через несколько лет, и в 2015-16 гг. Тегеран все же получил желаемые зенитные системы.Вооруженные силы Ирана располагают четырьмя дивизионами С-300ПМУ2, что достаточно для решения возлагаемых задач по защите стратегически важных районов. На протяжении нескольких последних лет Тегеран не высказывал желания усилить эту часть ПВО при помощи строительства или закупок новой техники. Первые новости такого рода появились несколько дней назад, причем в зарубежной прессе.Подобные сведения и особенности иранской военной политики позволяют предположить, что новости информагентства Bloomberg не соответствуют действительности. Более правдоподобной выглядит информация от источников «Интерфакса». Вероятнее всего, Иран попросту не обращался к России на предмет покупки новых ЗРК – а Россия, в свою очередь, не отказывала ему.Сообщения отечественных и зарубежных СМИ можно трактовать по-разному, но большой интерес представляют предпосылки к их появлению. Очевидно, что крупные издания не будут публиковать громкие новости просто так, и исходная публикация «Блумберга», вероятно, имеет под собой некие основания.Любопытное видение проблемы поставки С-400 в Иран 3 июня опубликовало турецкое издание T24. В статье «S-400 kervanına binme sırası İran’ın mı?» приводятся сразу две версии предпосылок к текущим событиям. Следует отметить, что тема ЗРК С-400 сейчас пользуется особой популярностью в Турции – в связи с известными событиями на международной арене.В своей первой версии издание T24 встает на позиции Bloomberg и подразумевает, что запрос и отказ действительно имели место. Подразумевается, что Москва желает завершить нынешнюю войну в Сирии и вернуть мир в регион. Для этого ей необходимо проводить сбалансированную политику и не допускать перевеса в пользу тех или иных ближневосточных стран. Продажа С-400 усилит Иран и даст ему преимущества на международной арене. Такой контракт может привести Москву к ухудшению отношений с Израилем, Саудовской Аравией и США.Вторая версия строится на данных «Интерфакса» и подразумевает, что Иран пока не желает покупать С-400. T24 отмечает, что напряженность на Ближнем Востоке нарастает, особенно после усиления присутствия ВМС США в ближайших морях. США не могут в полной мере оценить будущую реакцию России на свои действия, из-за чего вынуждены прибегать к особым мерам. В первую очередь, Вашингтон хочет знать, сможет ли Москва при необходимости передать Тегерану новые совершенные вооружения. Для этого в прессе вбрасывается «новость» об отказе, а затем СМИ пытаются получить комментарии официальных лиц.Нетрудно заметить, что информация о возможном российско-иранском контракте на поставку С-400 поступает всего из нескольких источников, которые к тому же могут не вызывать особого доверия. Все это затрудняет определение реального положения дел и мешает прогнозированию.Тем не менее, наиболее вероятные версии и объяснения можно определить на основе доступной информации. Так, иранский заказ на С-300ПМУ2 никогда не был тайной, что, в частности, привело к проблемам при его выполнении. Вряд ли Иран стал бы держать в тайне свое твердое желание приобрести более новые системы.Кроме того, пока может отсутствовать сама необходимость закупки новых средств ПВО. Имеющиеся С-300ПМУ2 поступили на вооружение всего несколько лет назад и не успели серьезно устареть. Закупка С-400 в дополнение к наличным ЗРК будет полностью оправданной только в будущем.Если Иран все же подаст заявку, у России не будет никаких объективных причин для отказа. Взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество двух стран продолжается много лет и дает желаемые результаты. По всей видимости, оно будет продолжаться и в будущем.Версия «Блумберга» и T24 о российском отказе в связи с нежеланием влиять на силы стран ближневосточного региона имеет слабое место. Россия уже выполняет контракт на поставку комплексов С-400 Турции. По логике американского издания, российско-турецкий контракт тоже должен повлиять на обстановку в регионе, но это обстоятельство не мешает его выполнению.В контексте Ближнего Востока также следует вспомнить последние события вокруг контракта на поставку С-400 Турции. США и НАТО всячески противятся выполнению этого соглашения и уже дошли до прямых угроз. Передача С-400 турецкой армии крайне невыгодна для Вашингтона, и тот принимает меры. Появление подобного оружия еще и у Ирана тоже не добавит спокойствия американской стороне. В связи с этим версия T24 о попытках «прощупать почву» выглядит достаточно реалистичной.По всей видимости, в данной ситуации следует верить источникам «Интерфакса». Имея все необходимые возможности, Иран попросту не спешит приобретать новейшие российские зенитные комплексы и продолжает эксплуатацию имеющихся систем. Если же он пожелает обновить ПВО, Россия ему поможет – в соответствии с прейскурантом на продукцию. Однако пока не ясно, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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