«С-400 бы справились»: в Минобороны раскритиковали ЗРК Patriot

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии состоит из 88 американских зенитных ракетных комплексов Patriot и трех эсминцев военно-морских сил США, и они не смогли отразить удар 10 беспилотников йеменских хуситов по нефтяным объектам, что выглядит, по меньшей мере, странно – рассказали в Минобороны России.

Эсминцы ВМС США оснащены системой противоракетной обороны Aegis и имеют на вооружении 100 ракет модификации SM-2. В этой связи российские военные задаются вопросом, как йеменцам удалось атаковать один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Абкейке и гигантское нефтяное месторождение Хураис.

«Причина здесь может быть только одна:

разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам,

у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами. Они попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке», — приводит РИА «Новости» слова высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ.

Утром в субботу, 14 сентября, сообщалось, что удары 10 дронов вызвали пожары на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк, который находится в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Еще одна атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис. Хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии.

«Наши военно-воздушные силы провели массированную наступательную операцию десятью беспилотниками. Операция называлась «второй сдерживающий удар». Она была осуществлена в рамках нашего законного и естественного реагирования в ответ на преступления и продолжающуюся осаду нашей страны в течение пяти лет», — указывалось в заявлении пресс-секретаря вооруженных сил хуситов Яхья Серая.

Он добавил, что эти атаки являются одной из крупнейших операций, проводимых силами хуситов «в глубине Саудовской Аравии», передает НСН.

«Удар был нанесен после тщательной разведывательной операции и заблаговременного мониторинга, а также при сотрудничестве с благородными и свободными жителями в самой Саудовской Аравии», — подытожил бригадный генерал.

Позднее Соединенные Штаты заявили, что

атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет

— и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН. Причем, по версии Вашингтона, запуск ракет был осуществлен с территории Ирана. По данным CNN, пуски проводились из южной части страны.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ЗРК Patriot не сумели отразить ракетную атаку по нефтяным объектам королевства потому, что такие системы работают с переменным успехом. При этом, по словам дипломата, это одни из лучших систем в мире.

«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — сказал глава Госдепартамента США.

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Президент России Владимир Путин со своей стороны высказал мнение, что Эр-Рияду следует купить российские зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400 для защиты своих НПЗ.

«Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — заявил российский лидер.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также подтвердил, что

российские средства ПВО лучше американских.

«Помпео признал: комплексы Patriot действуют «с переменным успехом». То есть, полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают «с переменным успехом». После этой истории альтернативы нашим С-400 нет», — указал сенатор.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также считает, что Саудовской Аравии стоит подумать о покупке у России зенитно-ракетных средств С-300 или С-400. По его словам, если бы у Саудовской Аравии стояли российские установки противовоздушной обороны, то нападение на нефтяные объекты королевства не произошли. Парламентарий добавил, что С-400 или С-300 не позволили бы ни одному беспилотнику долететь до цели.

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский обратил внимание, что саудовские ПВО даже не пытались обстрелять летящие на них ударные дроны и крылатые ракеты, что, «говорит о том, что цели, скорее всего, даже не были обнаружены», передает ФАН.

«Patriot там не единственный комплекс. Там также стоят артиллерийские установки Skyguard-Sparrow, усовершенствованные ЗРК MIM-23 Hawk. И это все завязано в единую автоматизированную систему ПВО. РЛС там 17 штук и своим радиолокационным полем, они должны перекрывать все направления, включая и те, откуда наносился удар», — добавил эксперт.