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С-400 - "на счастье": Эрдоган тонко намекнул на важность "Триумфа" для НАТО
14 июля 2019, 23:24 • 14 • В мире
На этой неделе в Турцию стали поступать первые компоненты российской системы ПВО С-400. По словам президента Реджепа Эрдогана, эта сделка – важнейшая в истории страны. По его мнению, НАТО должен быть счастлив этому приобретению Турции, ведь страна–член альянса станет еще более сильной.
Об этом турецкий лидер заявил в интервью, которое он дал ведущему изданию Турции. В беседе Эрдоган отметил, что эта сделка – одна из важнейших в истории страны. Благодаря ей теперь можно говорить о гарантированном мире для Турции.
Президент отметил, что речь не идет о том, что страна готовится к войне. Приобретая самое современное вооружение, Турция беспокоится о собственной безопасности. Эрдоган напомнил, что географическое положение страны может сделать ее уязвимой сразу с нескольких направлений, а полагаться на военные соглашения с западными странами очень рискованно.
В то же время, продолжил президент, у границ Турции постоянно вспыхивают различные конфликты, приведя в пример военные действия в Ираке, Сирии, Йемене, Боснии. Упомянул Эрдоган и "экспансионизм Израиля".
По словам Эрдогана, Турция сохраняет надежды на то, что возникшие противоречия с США, которые продолжают угрожать Анкаре различными карами из-за поставок российского вооружения, будут разрешены в ближайшее время. Этот вопрос президент Турции намерен обсудить с американской делегацией.
Кроме того, как рассказал президент Турции, обучение в России уже прошли сто турецких военных, так что теперь они сами смогут быть учителями. При этом, добавил Эрдоган, стране нужно в 10 раз больше людей, умеющих управляться с системой ПВО.
В воскресенье, 14 июня, на турецкой авиабазе Мюртед приземлился пятый самолёт, который привез из России элементы С-400. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.
Напомним, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в позапрошлом году.
Сделка между Турцией и Россией спровоцировала международный скандал. Американская сторона тут же начала требовать, чтобы Анкара отказалась от сделки. Штаты предлагали свои системы Patriot, а также пробовали надавить на Турцию, применяя угрозы и шантаж. Впрочем, Анкара не пошла на уступки.
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