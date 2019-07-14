С-400 - "на счастье": Эрдоган тонко намекнул на важность "Триумфа" для НАТО

Об этом турецкий лидер заявил в интервью, которое он дал ведущему изданию Турции. В беседе Эрдоган отметил, что эта сделка – одна из важнейших в истории страны. Благодаря ей теперь можно говорить о гарантированном мире для Турции.

Президент отметил, что речь не идет о том, что страна готовится к войне. Приобретая самое современное вооружение, Турция беспокоится о собственной безопасности. Эрдоган напомнил, что географическое положение страны может сделать ее уязвимой сразу с нескольких направлений, а полагаться на военные соглашения с западными странами очень рискованно.

В то же время, продолжил президент, у границ Турции постоянно вспыхивают различные конфликты, приведя в пример военные действия в Ираке, Сирии, Йемене, Боснии. Упомянул Эрдоган и "экспансионизм Израиля".

По словам Эрдогана, Турция сохраняет надежды на то, что возникшие противоречия с США, которые продолжают угрожать Анкаре различными карами из-за поставок российского вооружения, будут разрешены в ближайшее время. Этот вопрос президент Турции намерен обсудить с американской делегацией.

Кроме того, как рассказал президент Турции, обучение в России уже прошли сто турецких военных, так что теперь они сами смогут быть учителями. При этом, добавил Эрдоган, стране нужно в 10 раз больше людей, умеющих управляться с системой ПВО.

В воскресенье, 14 июня, на турецкой авиабазе Мюртед приземлился пятый самолёт, который привез из России элементы С-400. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

Напомним, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в позапрошлом году.

Сделка между Турцией и Россией спровоцировала международный скандал. Американская сторона тут же начала требовать, чтобы Анкара отказалась от сделки. Штаты предлагали свои системы Patriot, а также пробовали надавить на Турцию, применяя угрозы и шантаж. Впрочем, Анкара не пошла на уступки.