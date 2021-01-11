С-300В4, С-500, "Небо-М": Крикам США об "уничтожении" систем ПВО РФ противопоставили целый арсенал

На страницах китайского издания "Чжунго цзюньван" журналист Ши Вэнь подвёл определённые итоги российской политики в области ПВО и в других военных сферах. Крикам США о якобы успешном "уничтожении" С-400 китайский автор противопоставил целый арсенал.

Российский концерн "Алмаз-Антей" в 2020 году выпустил четыре партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Ведётся последовательная модернизация системы ПВО в западном и южном стратегических направлениях. Дальность действия оборонных средств удвоилась, а эффективность выросла на 20%, говорится в публикации.

На Южных Курильских островах выведены на боевое дежурство зенитно-ракетные комплексы С-300В4. Они позволяют втрое увеличить зону обороны. Почти завершены испытания С-500 - ЗРК нового поколения. Его боевое дежурство (пока экспериментальное) намечено уже на 2021 год.

В восьмой раз успешно испытана мобильная противоспутниковая система ПЛ-19 "Нудоль", отчего НАТО тоже не в восторге, пишет автор. ПЛ-19 способна противостоять баллистическим ракетам малой и средней дальности, а также сбивать спутники на орбите 200-1500 километров. Это ещё один кирпичик в возводимую стену воздушно-комической обороны России.

Осуществлён ввод на экспериментальное боевое дежурство первых "контейнерных" радиолокационных станций загоризонтного обнаружения. В ЯНАО появились РЛС "Небо-М". Эти радиолокационные станции призваны закрыть "слепые места" на Севморпути и в небе над Арктикой. "Небо-М" размещены и на сирийской базе Хмеймим, а также в Крыму.