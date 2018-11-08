С-300 в Сирии снизил вероятность успешных атак Израиля, заявили в САР

О том, что теперь возможные атаки Израиля на Сирию вряд ли будут успешными, рассказал журналистам глава политического управления армии САР Хасан Ахмад Хасан.

Он подчеркнул, что вероятность атаки снизилась до минимума. И причиной этому стало то, что Сирия получила от России С-300.

«Я не могу сказать, что в итоге не будет такой вероятности, однако сведена к минимуму вероятность достижения целей этой агрессии», - заявил Хасан. Напомним, министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин объявлял, что Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300. По его словам, это может произойти в том случае, если они ударят по израильским целям.

Отметим, что Дамаск получил С-300 сразу после событий 17 сентября, когда израильские летчики подставили под удар российский самолет. Все, кто был на борту Ил-20, погибли.

Комментарий Ахмада Хасана приводит РИА Новости.