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С-300 в Сирии снизил вероятность успешных атак Израиля, заявили в САР

08 ноября 2018, 16:09  •  41 • Политика
В Сирии заявили о снижении вероятности успешных атак Израиля из-за С-300.
О том, что теперь возможные атаки Израиля на Сирию вряд ли будут успешными, рассказал журналистам глава политического управления армии САР Хасан Ахмад Хасан.
Он подчеркнул, что вероятность атаки снизилась до минимума. И причиной этому стало то, что Сирия получила от России С-300.
«Я не могу сказать, что в итоге не будет такой вероятности, однако сведена к минимуму вероятность достижения целей этой агрессии», - заявил Хасан. Напомним, министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин объявлял, что Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300. По его словам, это может произойти в том случае, если они ударят по израильским целям.
Отметим, что Дамаск получил С-300 сразу после событий 17 сентября, когда израильские летчики подставили под удар российский самолет. Все, кто был на борту Ил-20, погибли.
Комментарий Ахмада Хасана приводит РИА Новости.

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