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С-300 в Сирии попытались скомпрометировать. Но CNN снова "фейканулись"

27 декабря 2018, 13:39  •  55 • Политика
Напомним, буквально в начале недели самолеты ВВС Израиля нанесли удары по Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что в ходе налета был поврежден склад боеприпасов, а также ранены трое военнослужащих. Большинство израильских ракет были сбиты. Однако американский телеканал перевернул ситуацию едва ли не полностью. "С-300 в Сирии снова попытались скомпрометировать. Но CNN снова "фейканулись", - пишут в Сети и указывают на циничную ложь CNN о "погибших военных" в Сирии.
Атака была беспрецедентно длительной — более полутора часов.
После этого, кстати, американское агентство Associated Press опубликовало некоторые "подробности" о нанесении удара израильской авиацией по территории сирийской провинции Дамаск.
Ссылаясь на неназванный источник, CNN пишет, что удар действительно наносился израильской боевой авиацией из воздушного пространства Ливана. Так, США говорит, что боевые самолёты попытались атаковать сирийские средства противовоздушной обороны, которые осуществляли противодействие ракетно-бомбовым ударам ВВС Израиля.
И в частности, показывают кадры, где, как уверяет CNN, ЗРК С-300 пытается перехватить израильскую ракету, а вместо этого якобы поражает здание, где "погибли военные".
"На самом деле CNN показал запись, на котором ракеты ПВО С-125 поражают небольшое здание недалеко от Дамаска. Погибших нет. Трое раненых. В общем, очередная серия #FakeNews, но пипл хавает", - отмечает в своем микроблоге медиаэксперт Юлия Витязева.
"С-300 в Сирии снова попытались скомпрометировать. Но CNN снова "фейканулись"", - отмечают комментаторы.

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С-300 в Сирии попытались скомпрометировать. Но CNN снова "фейканулись"
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