С-300 в Греции: против кого собирались использовать российские ЗРК • 123 • Аналитика

Греция – одна из немногих стран НАТО, на вооружении которых находится зенитный ракетный комплекс С-300. Это обстоятельство не может не вызвать вопрос о том, как и против кого греки собираются использовать эту систему противовоздушной обороны.





ЗРК С-300 усилили греческую ПВО

Два дивизиона ЗРК С-300ПМУ1 перешли к Греции «по наследству» от Кипра. Еще в 1999 году Кипр приобрел у России зенитные ракетные комплексы, под размещение которых в срочном порядке были построены несколько военных объектов.



Появление столь мощных средств ПВО на вооружении кипрской армии вызвало резкое недовольство Турции. Давить на Кипр стали и Соединенные Штаты, у которых в то время были еще вполне себе приемлемые отношения с Анкарой. В итоге турецко-американское давление привело к тому, что Кипр в 2006-2007 гг. передал С-300 Греции.



Греческое военное командование передислоцировало С-300 с Кипра на греческий остров Крит. В 2013 году Греция впервые провела стрельбы из С-300, которые стали первыми в истории страны испытаниями зенитного ракетного комплекса российского производства. Затем ЗРК участвовал в учениях НАТО «Белый орел», состоявшихся на Крите в том же году, при этом никаких вопросов со стороны командования объединенными силами альянса к этому факту не возникло.



Интересно, что в составе противовоздушной обороны ВВС Греции российские ЗРК С-300 в количестве 12 пусковых установок соседствуют с американскими Patriot (36 пусковых установок), а также французскими комплексами Crotale NG/GR. В то же время ЗРК С-300 стали первым зенитным ракетным комплексом на вооружении греческой армии, способным поражать баллистические ракеты.



Здесь стоит отметить, что хотя Греция является одним из ключевых участников НАТО в Средиземноморье, у этой страны есть собственные военно-политические проблемы, заставляющие проявлять повышенное внимание к оснащению своих вооруженных сил. Речь идет о сложных взаимоотношениях с Турцией, которая вроде и союзник Греции по НАТО, но одновременно рассматривается Афинами как самый вероятный военный противник. Американцам стоит немалого труда поддерживать мирные отношения между двумя своими важными союзниками в Средиземноморском регионе.





Вероятный противник - Турция

Нет никаких сомнений, что С-300ПМУ1 приобретались Кипром, а затем и передавались Греции именно для использования против Турции в случае возможного военного конфликта. Ведь с другими соседними государствами у Греции нет никаких проблем, которые могли бы привести к вооруженному конфликту. Поскольку Турция обладает большим военным потенциалом, чем Греция, в Афинах всегда беспокоились относительно защиты воздушного пространства страны от турецкой авиации. Комплексы С-300 вполне способны решить эту задачу, пусть и частично.



Размещение ЗРК С-300 на острове Крит, находящемся не столь далеко от Турции, также свидетельствует о предполагаемых целях использования зенитного ракетного комплекса. Поскольку конфликт между Грецией и Турцией если и возникнет, то, скорее всего, будет связан с нерешенной проблемой Северного Кипра, Греция нуждается в сильной противовоздушной обороне именно островных территорий. В случае обострения обстановки в регионе ЗРК С-300 будут прикрывать греческие суда и самолеты, перемещающиеся между Кипром и греческими островными территориями.



Что интересно, американское руководство, которое устроило скандал на весь мир из-за приобретения Турцией С-400, закрывает глаза на использование греками С-300. Данный факт даже не стал препятствием для планов по поставкам новых истребителей F-35 для ВВС Греции, хотя Турции, как мы знаем, США отказались поставлять самолеты именно по причине покупки С-400. Между тем, Турция, приобретая С-400, сразу же сослалась на факт обладания Грецией ЗРК С-300. Но на американцев аргументация турецкой стороны впечатления не произвела. Греция – одна из немногих стран НАТО, на вооружении которых находится зенитный ракетный комплекс С-300. Это обстоятельство не может не вызвать вопрос о том, как и против кого греки собираются использовать эту систему противовоздушной обороны.Два дивизиона ЗРК С-300ПМУ1 перешли к Греции «по наследству» от Кипра. Еще в 1999 году Кипр приобрел у России зенитные ракетные комплексы, под размещение которых в срочном порядке были построены несколько военных объектов.Появление столь мощных средств ПВО на вооружении кипрской армии вызвало резкое недовольство Турции. Давить на Кипр стали и Соединенные Штаты, у которых в то время были еще вполне себе приемлемые отношения с Анкарой. В итоге турецко-американское давление привело к тому, что Кипр в 2006-2007 гг. передал С-300 Греции.Греческое военное командование передислоцировало С-300 с Кипра на греческий остров Крит. В 2013 году Греция впервые провела стрельбы из С-300, которые стали первыми в истории страны испытаниями зенитного ракетного комплекса российского производства. Затем ЗРК участвовал в учениях НАТО «Белый орел», состоявшихся на Крите в том же году, при этом никаких вопросов со стороны командования объединенными силами альянса к этому факту не возникло.Интересно, что в составе противовоздушной обороны ВВС Греции российские ЗРК С-300 в количестве 12 пусковых установок соседствуют с американскими Patriot (36 пусковых установок), а также французскими комплексами Crotale NG/GR. В то же время ЗРК С-300 стали первым зенитным ракетным комплексом на вооружении греческой армии, способным поражать баллистические ракеты.Здесь стоит отметить, что хотя Греция является одним из ключевых участников НАТО в Средиземноморье, у этой страны есть собственные военно-политические проблемы, заставляющие проявлять повышенное внимание к оснащению своих вооруженных сил. Речь идет о сложных взаимоотношениях с Турцией, которая вроде и союзник Греции по НАТО, но одновременно рассматривается Афинами как самый вероятный военный противник. Американцам стоит немалого труда поддерживать мирные отношения между двумя своими важными союзниками в Средиземноморском регионе.Нет никаких сомнений, что С-300ПМУ1 приобретались Кипром, а затем и передавались Греции именно для использования против Турции в случае возможного военного конфликта. Ведь с другими соседними государствами у Греции нет никаких проблем, которые могли бы привести к вооруженному конфликту. Поскольку Турция обладает большим военным потенциалом, чем Греция, в Афинах всегда беспокоились относительно защиты воздушного пространства страны от турецкой авиации. Комплексы С-300 вполне способны решить эту задачу, пусть и частично.Размещение ЗРК С-300 на острове Крит, находящемся не столь далеко от Турции, также свидетельствует о предполагаемых целях использования зенитного ракетного комплекса. Поскольку конфликт между Грецией и Турцией если и возникнет, то, скорее всего, будет связан с нерешенной проблемой Северного Кипра, Греция нуждается в сильной противовоздушной обороне именно островных территорий. В случае обострения обстановки в регионе ЗРК С-300 будут прикрывать греческие суда и самолеты, перемещающиеся между Кипром и греческими островными территориями.Что интересно, американское руководство, которое устроило скандал на весь мир из-за приобретения Турцией С-400, закрывает глаза на использование греками С-300. Данный факт даже не стал препятствием для планов по поставкам новых истребителей F-35 для ВВС Греции, хотя Турции, как мы знаем, США отказались поставлять самолеты именно по причине покупки С-400. Между тем, Турция, приобретая С-400, сразу же сослалась на факт обладания Грецией ЗРК С-300. Но на американцев аргументация турецкой стороны впечатления не произвела. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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