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С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
09 января 2021, 10:40 • 389 • Политика
В Сети появились кадры, как сообщается, уничтожения ЗРК С-300 израильским беспилотником. Сообщается, что вначале был уничтожен радар, а затем и вся система. Верить ли написанному?
Интернет-ресурс Avia.pro сообщил о видеокадрах, которые демонстрируют "последние минуты существования ЗРК С-300, находившегося на вооружении ВС Армении". При этом авторы материала указывают на немаловажный факт, который говорит о том, что какой-либо вины российских комплексов в сложившейся ситуации - нет.
Отмечается, что на кадрах видно, как беспилотник наносит точный удар по мобильной пусковой установке ЗРК С-300, в результате чего последняя получает критические повреждения. За несколько секунд до этого аналогичным образом был уничтожен и радар ЗРК С-300.
По словам авторов материала, со ссылкой на неназванного эксперта, виновниками потери комплекса стали армянские военные.
"На кадрах видно, что комплексы не приведены в боевое положение", - отмечает эксперт.
При этом он напомнил о том, что даже на территории Сирии ЗРК находятся с поднятыми пусковыми установками, "хотя вероятность неожиданных ударов сравнительно мала".
"Здесь же армянские военнослужащие продемонстрировали высочайший непрофессионализм", - сказал он, подчеркнув, что также "не меньше вопросов вызывает и факт отсутствия прикрытия позиционного района С-300".
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