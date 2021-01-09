С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?

Интернет-ресурс Avia.pro сообщил о видеокадрах, которые демонстрируют "последние минуты существования ЗРК С-300, находившегося на вооружении ВС Армении". При этом авторы материала указывают на немаловажный факт, который говорит о том, что какой-либо вины российских комплексов в сложившейся ситуации - нет.

Отмечается, что на кадрах видно, как беспилотник наносит точный удар по мобильной пусковой установке ЗРК С-300, в результате чего последняя получает критические повреждения. За несколько секунд до этого аналогичным образом был уничтожен и радар ЗРК С-300.

По словам авторов материала, со ссылкой на неназванного эксперта, виновниками потери комплекса стали армянские военные.

"На кадрах видно, что комплексы не приведены в боевое положение", - отмечает эксперт.

При этом он напомнил о том, что даже на территории Сирии ЗРК находятся с поднятыми пусковыми установками, "хотя вероятность неожиданных ударов сравнительно мала".

"Здесь же армянские военнослужащие продемонстрировали высочайший непрофессионализм", - сказал он, подчеркнув, что также "не меньше вопросов вызывает и факт отсутствия прикрытия позиционного района С-300".