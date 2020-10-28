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С-300 не заметил камикадзе: "Гарпия" разнесла район с ЗРК
28 октября 2020, 10:45 • 210 • В мире
В Сети обнародовали видео уничтожения установки С-300 в Нагорном Карабахе. Инцидент был запечатлён в начале октября камерами наружного наблюдения.
Израильские дроны-камикадзе атаковали район армянских ПВО в населённом пункте Кубатлы. Инцидент произошёл 9 октября. На видео камер наблюдения заснято, как самоуничтожающиеся дроны атаковали С-300 и трёхкоординатную РЛС СТ-68У.
По информации издания "Репортёр", удар был нанесён самонаводящимися самолётами-снарядами IAI Harpy израильского производства, которые находятся на вооружении у азербайджанской армии.
На покадровых снимках с места событий видно, как один из беспилотников подлетает и поражает С-300ПС. Также запечатлено, что военные комплексы после удара полностью выгорели.
При этом уточняется, что доля вины в этой провокации есть и со стороны армянских военных. Они демаскировали свои позиции. Противник, который, в том числе, имеет преимущество в воздухе, воспользовался этим просчётом.
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