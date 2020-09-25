С 28 сентября: Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за COVID-19

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и жителям столицы с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости. Об этом говорится в подписанном мэром Сергеем Собяниным указе. Градоначальник также рекомендовал работодателям перевести как можно большее число сотрудников на удалёнку. В Москве за последние сутки выявлено 1560 заболевших, всего по России — 7212. Собянин призвал москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режимы. «Всем нам очень не хочется возвращаться к жёстким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого», — заключил мэр.

С понедельника, 28 сентября, в Москве возвращается ряд ограничительных мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, эти меры затронут москвичей старшего поколения.

В своём блоге градоначальник констатировал, что с августа ощутимо возросла заболеваемость COVID-19 в Европе, в последние дни в Москве также значительно увеличилось число выявленных случаев коронавируса.

«Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь. Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжёлые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — заявил Собянин.

В этой связи москвичей старше 65 лет и жителей более молодого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, просят без особой необходимости не покидать свои дома, как можно реже ходить в магазины и аптеки. А работающим пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуют перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.

Помимо этого, мэр Москвы обратился к руководителям предприятий и организаций с убедительной просьбой перевести как можно большее число сотрудников в дистанционный режим. Также он попросил обеспечить на рабочих местах строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Реализация данных мер позволит сохранить работоспособность ваших трудовых коллективов», — добавил он.

В завершение Сергей Собянин обратился ко всем жителям столицы, напомнив об успешной, эффективной борьбе с COVID-19 весной этого года. Однако на данный момент на пандемию может «наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний», поэтому от москвичей вновь требуется дисциплина и ответственность.

«Прошу Вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах. И непременно — проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома, — сказал Собянин. — Всем нам очень не хочется возвращаться к жёстким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — заключил мэр Москвы.

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Согласно последним данным, в Москве общее число выявленных случаев COVID-19 составляет 281 968 (1560 — за последние сутки). При этом выздоровели 242 883 пациентов. От осложнений, вызванных инфекцией и другими заболеваниями, скончались 5129 человек.

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, рекомендация мэра Москвы направлена на «упреждение более серьёзных последствий».

«Понятно, что Собянин получает информацию от очень серьёзных экспертов, специалистов в этой области: инфекционистов, эпидемиологов, которые держат его в курсе событий круглосуточно. Если сегодня нам не принимать меры, то, конечно, есть риск, что начнётся подъём... Я думаю, что это (такая рекомендация. — RT) правильно», — отметил Говорин в беседе с RT.

В России за минувшие 24 часа было зафиксировано 7212 новых случаев коронавируса. В общей сложности число больных с диагнозом «коронавирусная инфекция» в стране достигло 1 136 048. По сообщению оперштаба, у 25,7% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 6595 и 6431 случаев заболевания коронавирусом.

С начала эпидемии в России выздоровели 934 146 человек (82,23%), в том числе 4317 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 20 056 пациентов (1,77%). За сутки умерли 108 человек.

«Пандемия коронавируса никуда не ушла. Второй волны нет... эпидемический процесс развивается в продолжении как бы первой волны», — заявил заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, что увеличения числа тяжёлых пациентов с COVID-19 не фиксируется. Глава Минздрава на фоне повышения суточного прироста новых случаев коронавируса призвал россиян соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

РИА Новости

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Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что из-за рубежа получены запросы на поставку более 1,2 млрд доз вакцины.

Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России 11 августа. На данный момент проводятся пострегистрационные исследования. 24 сентября также стало известно, что во все регионы РФ доставлены первые пробные партии препарата.