Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элемента...
Главная / В России

С 28 июня: в Москве работодателей вновь обязали перевести треть сотрудников на удалёнку

25 июня 2021, 16:45  •  79 • В России
С 28 июня столичные работодатели должны будут перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. В их число должны войти граждане старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Как говорится в указе Сергея Собянина, эта мера не затронет лиц, получивших оба компонента вакцин от COVID-19, а также граждан, чьё нахождение на рабочем месте критически важно для работы организации. Кроме того, в столице продлён запрет на ночную работу заведений общепита и проведение развлекательных мероприятий. Вместе с тем в столице с 25 июня заработал сервис по выдаче QR-кодов для посещения «бесковидных» ресторанов.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

В понедельник, 28 июня, работодатели в Москве вновь должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина. В их число должны входить граждане старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.

При этом работодателей, которые не выполнят эти условия, привлекут к административной ответственности.

Указывается, что требование не распространяется на граждан, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации, а также на лиц, полностью прошедших курс вакцинации от COVID-19.

Требование также не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, предприятия, входящие в состав государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом», организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу. Также мера не касается организаций электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медучреждений и ряд других.

Напомним, что требование об переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний вводилось в октябре 2020 года. При этом 27 января 2021-го оно получило рекомендательный характер.

В указе также говорится о продлении запрета на ночную работу (с 23:00 до 06:00) заведений общественного питания, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Кроме того, в пятницу, 25 июня на сайте мэра и правительства Москвы заработал сервис immune.mos.ru, с помощью которого можно получить QR-код для посещения «бесковидных» ресторанов в столице. Сделать это могут как граждане РФ, так и иностранцы.

«Организации могут запрашивать у посетителей QR-код, подтверждающий статус вакцинации, переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста», — говорится на главной странице сервиса.

Напомним, что власти Москвы и Подмосковья на фоне ухудшения ситуации с  коронавирусной инфекцией ввели новые ограничительные меры. Так, с 28 июня посещать кафе, рестораны, а также ряд других общественных мест можно будет только при наличии QR-кодов — его могут получить вакцинированные, переболевшие инфекцией за последние полгода или имеющие ПЦР-тест не старше трёх дней. Несовершеннолетние смогут прийти с родителями или своими законными представителями.

Наряду с этим заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что на фоне высокого спроса было принято решение открыть дополнительные пункты вакцинации — заработали 19 дополнительных прививочных пунктов, в которых будут работать по две бригады вакцинации. Теперь на базе городских поликлиник работают 119 центров, при этом их часы работы продлены на два часа — не с 08:00 до 20:00, как было ранее, а с 08:00 до 22:00.

«За прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло, — сказала Ракова. — Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник».

  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Ситуация с COVID-19 в России

Право отстранить отказавшегося от вакцинации от COVID-19 работника от выполнения трудовых обязанностей предусмотрено Трудовым кодексом. Об этом заявили в Роструде. Отмечается, что отстранение возможно в случае нарушения ТК РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

«Один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нём указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Отмечается, что главные государственные санитарные врачи и их замы в субъектах РФ могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

«По состоянию на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте», — заключили в Роструде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией, призвал граждан РФ привыкать жить в тех условиях, «которые диктует жизнь».

«Любые прогнозы на этот счёт абсолютно рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдёт из нашей жизни, и уйдёт ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о дефиците вакцин от коронавируса в ряде субъектов РФ, официальный представитель Кремля выразил уверенность, что в ближайшие дни «все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы». Он также отметил необходимость ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин.

«Вы знаете, это достаточно гибкая система, и действительно, поскольку, слава богу, произошёл такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем, вакцину, тоже всё-таки с учётом необходимых условий для хранения, в больших объёмах её хранить по всей географии страны просто невозможно», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков также сообщил, что в ближайшее время собирается сделать себе прививку «Спутником Лайт», несмотря на наличие Т-клеточного иммунитета.

За последние сутки в России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 393. По числу выявленных случаев лидируют Москва (7916), Московская область (2436) и Санкт-Петербург (1194).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 409 088 случаев заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 14 024 человека, а за весь период число выздоровевших достигло 4 929 639. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 601 пациент. Всего в стране на фоне последствий коронавирусной инфекции умерли 132 064 человека.

С сертификатом о вакцинации: с 1 августа отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей

Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России попросили правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, за исключением имеющих противопоказания и высокий титр антител.

«В целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда», — говорится в документе.

В России массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась 18 января. Привиться можно вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутинк Лайт», которая 25 июня вышла в гражданский оборот. Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в стране привились уже более 21 млн человек.

Также на russian.rt.com С сертификатом о вакцинации: с 1 августа отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать с 1 августа туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только с сертификатом о вакцинации от COVID-19.

«Считаем, что это, наряду с чётким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», — цитирует её ТАСС.

Догузова добавила, что Ростуризм летний туристический сезон проходит на фоне пандемии коронавируса, а эпидобстановка в России сложная и развивается в регионах неравномерно.

«Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты», — заметила руководитель ведомства.

Накануне глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа отели, гостиницы, пансионаты и санатории коронавируса будут принимать только туристов, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Исключение составят лица, имеющие медицинские противопоказания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






79
Источник
Похожие новости
24 июня 2021, 16:55
«Получал информацию о полётах военной авиации»: в Крыму арестовали подозреваемого в работе на украинскую разведку
24 июня 2021, 17:50
«Сознательная провокация»: в Кремле прокомментировали инцидент с эсминцем Великобритании в Чёрном море
24 июня 2021, 07:45
«В целях повышения безопасности»: в России предлагают ввести новые ограничения на использование электросамокатов
24 июня 2021, 11:25
«Пробел в образовательной составляющей»: откуда берутся фейки о коронавирусной инфекции
24 июня 2021, 15:05
Не является противопоказанием: оперштаб Москвы разъяснил условия вакцинации от COVID-19 при наличии антител
24 июня 2021, 23:20
От торпед до беспилотников: какая техника представлена на военно-морском салоне в Петербурге
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2021, 19:50
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
20 июня 2021, 02:05
Nasz Dziennik: Байден передаёт Польшу в руки Германии, что означает – и России
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
24 июня 2021, 05:05
Британцы разобрались в провокации с эсминцем быстрее властей: "Мы тыкаем палкой в медведя"
19 июня 2021, 07:45
Витренко: Потеря Украиной транзита газа «повышает риск полномасштабного вторжения России»
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
20 июня 2021, 17:40
Русским дали совет по сбережениям: "Сейчас самое время"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.