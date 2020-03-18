«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных каникулах для школьников из-за коронавируса

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявляются каникулы. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он также указал, что будет организована поддержка дистанционного обучения. Наряду с этим будет перенесён на июнь единый государственный экзамен (ЕГЭ). По последним данным, в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом, а под медицинским наблюдением находятся свыше 16 тыс. человек.

Все российские школы с 23 марта уйдут на трёхнедельные весенние каникулы в рамках меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.

«С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы», — сказал Кравцов.

При этом он заметил, что школы продолжат работу. В том случае, если родители школьников начальных классов не смогут оставить детей дома, их можно будет привести в образовательное учреждение.

Говоря об организации дистанционного обучения министр заметил, что крупнейшие издательства совместно с операторами связи предоставили бесплатный доступ к электронным учебникам.

Вместе с тем отмечается, что после 12 мая будут проведены финалы всероссийской школьной олимпиады, также вносится изменение в календарь проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Приказ об изменении в расписании направлен в Минюст и сегодня будет утверждён и разослан в регионы. Чтобы успокоить участников, которые предполагали досрочный период... они переносятся на основной этап в июне месяце. Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать», — указал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Напомним, что изначально досрочный этап сдачи ЕГЭ был запланирован с 20 марта по 13 апреля. Между тем даты основного (с 25 мая по 29 июня) и дополнительного (с 4 по 22 сентября) этапов пока не претерпели изменений. В общей сложности сдавать экзамены будет почти 800 тыс. человек.

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Согласно данным Роспотребнадзора, в России за сутки зарегистрировано 33 новых заболевших коронавирусом, на данный момент подтверждено 147 случаев, пять человек выздоровели. В общей сложности проведено более 122 тыс. исследований на COVID-19. При этом под медицинским наблюдением находятся 17,9 тыс. человек.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в частности, сообщили, что в больнице в Коммунарке находятся 408 человек, из них 37 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирус. При этом ни у одного из них заболевание не протекает в тяжёлой форме.

«Вчера мы перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем всё необходимое лечение. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения», — заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Отметим, что в российских регионах повсеместно вводится режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19.

Наряду с этим супруга гражданина КНР Вань Юньбиня, который одним из первых в России перенёс коронавирус и проходил лечение в краевой клинической инфекционной больнице в Чите, рассказала Минздраву Забайкальского края о том, что их семья после произошедшего старается внимательнее относится к своему здоровью и не посещать общественных мест.

«Мы первыми столкнулись с новой инфекцией, в условии изоляции выполняли все рекомендации врачей и теперь можем поделиться опытом с земляками. Главное — соблюдать все меры профилактики, а ещё не паниковать, психологически поддерживать родных и друзей, если у них обнаружатся признаки заболевания. Если будет положительный настрой, это станет залогом выздоровления», — указала женщина.

Напомним, что с 18 марта до 1 мая 2020 года в целях борьбы с распространением инфекции временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, в Москве часть ресторанов приостанавливает работу и переходит на формат доставки еды. В то же время Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь в качестве меры профилактики приняли решение перевести сотрудников на удалённую работу.

Министерство спорта России, в свою очередь, рекомендовало отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта до особого распоряжения.

«Органам исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта рекомендовано установить ограниченный режим работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. С 21 марта по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 30 человек», — говорится в сообщении ведомства.