С 21 декабря: вакцинация от COVID-19 в Москве станет доступна для новых групп граждан

С 21 декабря запись на вакцинацию станет доступна для новых групп жителей Москвы. Возможность сделать прививку получат сотрудники отрасли промышленности, сферы транспорта и представители СМИ. С 15 декабря во всех регионах РФ началась масштабная вакцинация, а на следующий день Минздрав включил вакцинацию от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок.

С понедельника, 21 декабря, в Москве увеличится количество категорий граждан, которые могут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва — первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как (представители сфер. — RT) образования, здравоохранения, культуры, торговли, услуг. С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации. Так что активная вакцинация в Москве продолжается», — заявил Собянин.

По его словам, процедуру вакцинации от коронавируса в 70 открытых по Москве прививочных пунктах прошли уже около 15 тыс. человек.

Напомним, 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса. Первоначально она была доступна сотрудникам медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет. С 5 декабря открылись прививочные пункты. С 14 декабря записаться на прививку могут также работники МФЦ, культуры, а также представители отрасли торговли и услуг.

При этом во всех регионах России масштабная вакцинация началась с 15 декабря. На данный момент прививки делаются препаратом «Спутник V» — это первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Её разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

16 декабря Министерство здравоохранения внесло вакцинацию от коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, также указаны категории граждан, которые должны получать прививку в приоритетном порядке. Они разделены на три уровня.

Так, к первому уровню относятся сотрудники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, и граждане, страдающие хроническими заболеваниями.

Ко второму — работники транспортных и энергетических организаций, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, вахтовики, волонтёры, военнослужащие.

К третьему уровню относятся государственные и муниципальные служащие, учащиеся колледжей и вузов, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

Статистика COVID-19

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в РФ с начала пандемии достигло 2 762 668. Выздоровели 2 202 540 пациентов. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончался 49 151 человек.

Суточный прирост случаев коронавирусной инфекции в стране составил 28 214. В предыдущие двое суток этот показатель составил 26 509 (среда) и 26 689 (вторник). За последние 24 часа были выписаны по выздоровлении 26 440 пациентов, умерли 587 пациентов.

Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Республика Тыва (0,5%), а также республики Алтай и Марий Эл, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (0,6%).

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки было выявлено в Москве (6711) и Санкт-Петербурге (3763), а также в Московской (1471) и Нижегородской (496) областях.

Лидером в стране по общему числу заболевших также является Москва (715 241). В столице выздоровели 551 207 человек, 10 171 пациент скончался.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, кол-центр городского комплекса соцразвития по вопросам COVID-19 обработал более 1,5 млн вызовов от москвичей.

«Горячая линия стала первой входящей точкой оказания помощи москвичам. Благодаря совместным усилиям специалистов горячей линии и команды из 7 тыс. соцработников, москвичи получили уже более полумиллиона бесплатных социальных услуг. Это покупка и доставка лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, корма для домашних животных, твёрдого топлива для жилых и садовых домов, а также оформление пособия по безработице на период домашнего режима», — заявила Ракова.

Кроме того, начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков рассказал, что за время действия масочно-перчаточного режима было зафиксировано более 300 тыс. нарушений со стороны горожан и 40 тыс. нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 84 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются свыше 592,6 тыс. человек.

При этом накануне в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека указали, что Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, при этом эпидемиологическая обстановка в городе «остаётся напряжённой».

«Мы должны устоять на этом плато и не свалиться в увеличение количества заболевших, которых необходимо госпитализировать. Пока медицина города справляется со сложившейся ситуацией, я надеюсь, что мы можем удержать устоявшуюся ситуацию и преодолеть это общими усилиями», — пояснила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.