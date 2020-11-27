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С 2021 года: в центре «Вектор» рассказали о сроках начала вакцинации от COVID-19 «ЭпиВакКороной»

27 ноября 2020, 15:00  •  74 • В России
Массовая вакцинация россиян от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» начнётся в 2021 году. Об этом заявил представитель разработчика вакцины — центра «Вектор» — Александр Рыжиков. По его словам, на существующем оборудовании центр будет производить до 5 млн доз вакцины в год, но этот объём может быть увеличен после подключения к процессу крупных предприятий. За последние сутки в России подтверждено 27 543 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 682 пациента, скончались 496 человек. С начала эпидемии диагноз COVID-19 в стране был подтверждён у 2 215 533 человек, около 21% эпизодов остаются активными.
 
РИА Новости © Кирилл Брага
 

Массовую вакцинацию россиян от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным центром «Вектор», планируется начать в 2021 году. Об этом ТАСС заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков.

«Думаю, в 2021 году она появится практически во всех регионах России. Ближайшие даты поступления вакцины в гражданский оборот — 10 декабря. В дальнейшем массовая вакцинация начнётся в 2021 году», — рассказал он.

По словам специалиста, на существующем оборудовании центр сможет производить порядка 5 млн доз вакцины в год, однако это число может быть увеличено в случае подключения к процессу крупных предприятий.

Рыжиков также напомнил, что неделю назад, 21 ноября, начались испытания препарата на добровольцах из возрастной группы старше 60 лет. Он добавил, что никаких особенностей в части реактогенности у первых вакцинированных не наблюдается.

Представитель центра «Вектора» уточнил, что созданная ими вакцина «достаточно легко и надёжно хранится при температуре +2...+8 °C и транспортируется тоже при этой температуре». Таким образом, не должно возникнуть проблем с хранением и сохранностью препарата.

В свою очередь, в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций сообщили, что в Индии будет произведено более 100 млн доз вакцины «Спутник V», разработанной специалистами центра им. Гамалеи. Отмечается, что производство в начале 2021 года запустит индийская компания Hetero. 

«Спутник V» должен стать важной частью национального портфеля вакцин каждой страны, которая стремится защитить население от коронавируса. Благодаря партнёрству с Hetero будут существенно увеличены производственные мощности для выпуска вакцины, что даст возможность обеспечить население Индии эффективным препаратом в период пандемии», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Накануне разработчики российской вакцины «Спутник V» предложили британской стороне комбинировать её с препаратом компании AstraZeneca для повышения эффективности. Отмечается, что это может сыграть роль при проведении повторной вакцинации.

«В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает 62%-ную эффективность. Если они будут проводить новое клиническое испытание, мы предлагаем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и «Спутника V», в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность», — говорится в сообщении.

Ранее AstraZeneca опубликовала результаты исследования своей вакцины, согласно которым в среднем 70% испытуемых не заболели после прививки препаратом, разработанным совместно с учёными из Оксфорда. Позднее выяснилось, что в группе, случайно получившей половинную дозировку препарата во время первой инъекции, эффективность составила 90% (при этом в группе были добровольцы до 55 лет), во второй части исследования был достигнут показатель эффективности в 62%.

Для сравнения, второй промежуточный анализ данных клинического исследования, опубликованный РФПИ, свидетельствует о том, что на 42-й день после инъекции вакциной «Спутник V» её эффективность превышает 95%, а на 28-й день — 91,4%.

  • РИА Новости
  • © Георгий Зимарев

Ситуация в стране

За минувшие сутки в России выявлено 27 543 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня диагноз был подтверждён у 25 487 и 23 675 человек). Всего с начала эпидемии коронавирус было зафиксировано 2 215 533 эпизода заболевания коронавирусом, 464 801 из них остаются активными (20,98%).

Наибольшее число новых случаев за последние сутки было выявлено в Москве (7918), Санкт-Петербурге (3687), Московской (1058), Нижегородской (459) и Свердловской (399) областях, а также в Республике Карелия (388). Во всех этих регионах, за исключением Подмосковья, суточные показатели выявленного прироста заболевших стали самыми большими за всё время наблюдений.

С начала распространения коронавирусной инфекции в России выздоровели 1 712 174 пациента (77,28%), в том числе 26 682 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 38 558 человек (1,74%). За последние сутки зарегистрировано 496 летальных исходов.

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 74,8 млн тестов на коронавирус (543 тыс. — за последние сутки). Под медицинским наблюдением остаются около 493 тыс. человек.

Лидером по числу выявленных с начала эпидемии случаев COVID-19 в России остаётся Москва — 585 095. При этом активными в городе остаются 141 513 случаев, 434 902 пациента выздоровели, 8680 — скончались.

Накануне власти Москвы объявили о продлении ограничительных мер, действующих в столице из-за пандемии. В частности, до 15 января 2021 года сохраняется требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на дистанционный режим работы, а также о необходимости соблюдения домашнего режима для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. Вместе с тем мэр столицы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов «закрывать город» или отдельные секторы экономики в Москве.

Как рассказала журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на фоне роста числа выявленных случаев COVID-19 в городе приняты ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена.

«Во-первых, на сегодняшний день принято решение, что мы открываем дополнительных 12 КТ-центров, они в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным с коронавирусом, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарств. Во-вторых, на работу в поликлиники у нас направлено 300 сотрудников МФЦ, которые усилят колл-центры поликлиник», — сообщила заместитель мэра.

Она добавила, что всю последнюю неделю наблюдается рост госпитализаций — в среднем, это около полутора тысяч человек в сутки. Причём, по словам Раковой, две трети поступающих в больницу не обращались за помощью к медикам и занимались самолечением.

«На сегодняшний день мы имеем достаточный резерв коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день мы имеем свободных около 5 тыс. коек», — сообщила заммэра.

Она добавила, что власти также приняли решение дважды тестировать на COVID-19 тех, кто проживает с заболевшими коронавирусом, поскольку они тесно контактируют с носителем болезни и находятся под особым риском заражения.

Добавим, на днях представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что принятые московскими властями ограничительные меры позволили сгладить уровень заболеваемости: «Я разделяю осторожный оптимизм, что, возможно, Москва сейчас справляется с этим, меры сработали».

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