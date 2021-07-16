С 19 июля: в Москве отменят систему обязательных QR-кодов для кафе и ресторанов

В Москве и Подмосковье с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для заведений общественного питания. Данная мера была введена в столичном регионе с 28 июня на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. Мэр российской столицы Сергей Собянин поблагодарил представителей бизнеса за ответственный подход к работе с системой QR-кодов, что позволило сделать шаг для нормализации обстановки. В Кремле заявили, что власти продемонстрировали «хороший пример гибкости и эффективности» в реализации имеющихся в связи с пандемией особых полномочий.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе с понедельника, 19 июля, отменяется система обязательных QR-кодов для заведений общественного питания (кафе, рестораны и другие).

«С 19-го числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите. Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, от общественных организаций, партийных организаций... Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, к совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Между тем градоначальник подчеркнул, что город по-прежнему находится в зоне риска, в зоне эпидемии, поэтому необходимо обеспечить дальнейшую вакцинацию населения и выполнять все санитарные требования.

«Всем нам соблюдать требования и беречь себя и своих родных. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, их ответственность и выполнение требований, которые предписаны врачами и Роспотребнадзором. Надеюсь на дальнейшее понимание ситуации и на то, что мы шаг за шагом будем выходить из пандемии», — добавил он.

Также мэрия Москвы опубликовала указ, из которого следует, что сохраняется возможность оформления гражданам QR-кодов, но отменяется обязанность организаций обеспечивать проверку наличия у всех посетителей QR-кодов.

«Организациям, индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов», — поясняется в документе.

РИА Новости

© Антон Денисов

Кроме того, в документе говорится, что с 19 июля будет снят запрет на ночную работу заведений общепита, ночных клубов, баров, дискотек и караоке, которые соблюдают эпидемиологические меры. Также могут открыться детские игровые комнаты и фуд-корты.

Кроме того, об отмене QR-кодов объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Как он отметил в своём Telegram-канале, с 19 июля эта мера будет носить рекомендательный характер.

«С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать, оставить их в своём заведении или отменить. Но в случае, если QR-код отменён и пускают всех вне зависимости от прививки, придётся вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции», — написал он.

Напомним, что с 28 июня в заведения общественного питания Московского региона можно попасть только с помощью специального QR-кода. Его могут получить те, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест максимум трёхдневной давности.

В Кремле оценили решение властей Москвы и Подмосковья отказаться от обязательной системы QR-кодов.

«Это хороший пример гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Уровень распространения COVID-19 остаётся достаточно высоким»

Вместе с тем премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что уровень распространения коронавируса в ряде регионов «остаётся достаточно высоким», при этом растёт нагрузка на медицинские учреждения.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в целом по России «пока есть рост заболеваемости» коронавирусом.

«Наиболее серьёзные темпы прироста заболевания мы видим сегодня и пациентов под наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области», — сказал он.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемическая ситуация в регионах остаётся напряжённой, но наблюдается тенденция к стабилизации и замедлению темпов прироста заболевших.

«За прошедшую неделю и за пять суток текущей недели рост заболеваемости от 2% мы регистрируем в 71 регионе, отсутствие значимой динамики — в четырёх субъектах, снижение заболеваемости — в десяти регионах», — пояснила главный санитарный врач РФ.

За последние сутки в России коронавирус был подтверждён у 25 704 человек, больше всего — в Москве (5382), Московской области (2484) и Санкт-Петербурге (1948).

С начала пандемии в стране зафиксировано 5 907 999 случаев COVID-19. Также за минувшие сутки в РФ были выписаны 21 932 человека (за весь период — 5 300 908). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, за сутки умерли 799 пациентов (с начала пандемии — 146 868).

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Мобилизационные возможности системы здравоохранения России позволили стране справиться с распространением коронавирусной инфекции лучше, чем в Европе, а в данный момент позволяют избежать введения карантина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам удалось первую критическую волну пройти лучше, чем многие европейские страны. Это действительно так. Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности — это тоже очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, и без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун», — сказал Песков.