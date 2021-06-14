С 17 июня: в Санкт-Петербурге вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга утвердили перечень новых ограничений, которые вступят в силу с 17 июня на фоне роста заболеваемости коронавирусом. В частности, в городе приостановят работу объектов развлечений, фуд-кортов и детских комнат. Максимальная наполняемость кинотеатров будет ограничена до 50% зрителей, а бары и рестораны не смогут работать в ночное время. Тем временем в России выявлен 13 721 новый случай коронавируса. На фоне сложившейся ситуации Минобрнауки порекомендовало подведомственным вузам перейти на дистанционную форму обучения.

Власти Санкт-Петербурга объявили о введении новых ограничений на фоне осложнения ситуации с коронавирусом.

С 17 июня в городе приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в объектах общепита. Предельная наполняемость залов кинотеатров не должна превышать 50%. Приостанавливается работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением точек, расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станциях.

Также приостанавливается работа детских комнат и объектов развлечения за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-центров. Праздник «Бал медалистов» для лучших выпускников города отменяется.

Кроме того, в фан-зонах Евро-2020 останавливается работа общепита и продажа продуктов (исключение — продажа напитков). Работа баров и ресторанов запрещается на время с 02:00 до 06:00 (кроме обслуживания навынос).

Наряду с этим компаниям предписано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.

«Исполнительным органам государственной власти Санкт‑Петербурга поручено усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями всех требований и рекомендаций, в том числе по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в сообщении городской администрации.

Ранее власти Москвы также ввели новые ограничения в городе. Меры касаются в том числе городских парков, точек общественного питания и развлекательных объектов.

Как сообщил РИА Новости 13 июня начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы составит четыре тысячи рублей.

За прошедшие сутки в России выявлен 13 721 новый случай коронавируса. В то же время полностью выздоровели 8312 человек, 371 скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 5 222 408 случаев коронавируса. Зафиксирован 126 801 летальный исход, выздоровели 4 809 647 человек. Активными остаются 285 960 случаев.

За сутки в Москве выявлено 6590 новых случаев COVID-19, в Московской области — 1043, в Санкт-Петербурге — 865.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 143,1 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 325 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 580 264 человека.

Также на russian.rt.com В России за сутки выявили 13 721 случай коронавируса

Штаммы и вакцинация

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России выявлена циркуляция множества собственных штаммов коронавируса. Он добавил, что в стране функционирует созданная правительством система мониторинга штаммов.

«Данные показывают, что, действительно, циркулирует очень много изменённых вариантов наших собственных, не британских, не индийских», — цитирует Гинцбурга ТАСС. По его словам, учёные изучают свойства этих вирусов.

Наряду с этим глава центра им. Гамалеи предупредил об опасности медленного темпа вакцинации от COVID-19. Учёный полагает, что промедление может привести к активизации формирования изменённых штаммов коронавируса.

«Вакцинироваться нужно быстро, и лучше — всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с изменёнными свойствами», — пояснил он.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре напомнили, что все зарегистрированные в России вакцины эффективны и безопасны.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Кроме того, в публикации говорится, что после болезни коронавирусом также следует сделать прививку. В Роспотребнадзоре пояснили, что у выздоровевших людей развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и какую защиту обеспечивает.

«Вакцины обеспечивают более надёжную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесённого заболевания», — отмечает Роспотребнадзор.

Дистанционный режим для вузов

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на дистанционный формат обучения при наличии такой возможности, заявили в пресс-службе ведомства.

«В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Также сообщается, что в связи с объявлением нерабочих дней в Москве в период с 15 по 19 июня Минобрнауки России в ближайшее время выпустит приказ с рекомендациями об организации обучения в подведомственных министерству вузах с учётом рисков распространения коронавируса.