С 15 июля: в правительстве РФ назвали дату возобновления работы кинотеатров

Кинотеатры в России с 15 июля возобновят работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в России фиксируется всё меньше и меньше заболевших коронавирусной инфекцией. Снижение числа новых случаев COVID-19 также отметили в оперштабе, указав, что их количество почти в три раза меньше, чем месяц назад.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным сообщил о скором возобновлении работы организаций кинопоказа.

«Ещё одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

В ходе совещания Мишустин отметил, что в России фиксируется всё меньше и меньше случаев коронавирусной инфекции.

«Количество выявляемых заболевших снижается, несмотря на увеличение количества проводимых тестов на наличие вируса и антител к нему. Мы и дальше будем расширять тестирование», — заявил премьер.

Он пояснил, что тесты позволяют вовремя выявить болезнь, помочь человеку и не дать ему заразить окружающих.

Глава кабмина также сообщил, что из резервного фонда правительства будет выделено почти 3,5 млрд рублей Роспотребнадзору на производство тест-систем для дальнейшей диагностики коронавируса.

Вместе с тем гендиректор Объединённой сети кинотеатров Алексей Васясин отметил, что для подготовки к открытию им потребуется около 30 дней.

«Мы пока не знаем (откроемся ли 15 июля. — RT), потому что для этого нужно официальное разрешение властей. Как кинотеатры закрывались по постановлению, так они и открыться должны по постановлению», — приводит его слова Интерфакс.

Он уточнил, что на техническую подготовку залов к открытию нужно две недели, но для начала полноценной работы нужно около 30 дней, чтобы дистрибьюторы успели провести нормальную рекламную кампанию своих фильмов.

В России за последние сутки выявлены 6719 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число в Москве — 782. Выздоровели и были выписаны 4343 человека, 93 пациента скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 641 156, за всё время от заболевания излечились 403 430 человек, умерли 9166 пациентов.

В частности, главврач больницы в посёлке Коммунарка Денис Проценко сообщил, что там на лечении находятся 310 пациентов, за прошедшие сутки выписаны 13 человек, умерли — пять.

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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве также отметили снижение числа новых случаев COVID-19.

«В столице подтверждено 782 новых случая коронавируса. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки», — говорится в сообщении штаба.

Ситуация в регионах

Тем временем российские регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации продолжают смягчать либо продлевать введённые из-за COVID-19 ограничительные меры.

Так, власти Владимирской области объявили о продлении до 12 июля режима самоизоляции для людей старше 65 лет. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Жителям региона указанного возраста разрешается покидать квартиру только для обращения за медицинской помощью, выгула животных не дальше 100 м от дома и похода до ближайшего магазина или аптеки.

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Решение продлить режим самоизоляции также приняли власти Чукотки — он будет действовать до 6 июля. В регионе по-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах. При этом в пяти населённых пунктах округа снимаются дополнительные противоэпидемические ограничения — там вновь разрешена работа гостиниц, тренажёрных залов, стоматологических кабинетов.

Из-за ситуации с коронавирусом режим ограничительных мер до 12 июля продлили власти Еврейской автономной области. ЕАО с 15 июня приступила к первому этапу снятия ограничений — открылись небольшие магазины промышленных товаров, разрешены прогулки по два человека и занятия спортом на улицах. Тем не менее в регионе сохраняется режим самоизоляции и запрет на массовые мероприятия.

До 12 июля также продлили режим самоизоляции в Калмыкии.

В то же время власти Челябинской области разрешили возобновить работу ряда предприятий.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений. Согласно документу, разрешено возобновить работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам, зоопаркам, но только экспозиций на открытых территориях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава региона уточнил, что в течение недели там фиксировалось снижение числа заболевших коронавирусом.

В Курганской области с 30 июня возобновят работу кинотеатры и уличные веранды. Для каждой отрасли разработаны рекомендации санитарных врачей, обязательные к соблюдению, сообщил региональный оперштаб.

В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев заявил, что регион снимет ограничения со 2 июля при условии динамики по снижению количества заболевших.

Наконец, власти Сахалина разрешили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях при условии обеспечения организаторами соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.