С 14 октября: в 10 школах Москвы стартует бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В оперштабе Москвы сообщили о запуске проекта по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19 в десяти столичных школах — ученики будут сдавать тест раз в две недели. Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, введение подобной практики связано с ростом заболеваемости среди несовершеннолетних. В то же время в Минздраве сообщили об очередной встрече с представителями ЕС по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации.

С четверга, 14 октября, в десяти школах Москвы начнут проводить бесплатные экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

«Каждый ученик с 1-го по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтверждённым случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребёнку на дом врача», — заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Она отметила, что подобная практика широко применяется за рубежом, в том числе в Великобритании, Австрии и Германии.

По её словам, потребность в экспресс-тестировании школьников связана с ростом заболеваемости коронавирусом и госпитализаций детей в последний месяц. Отмечается, что несовершеннолетние почти в 1,5 раза чаще взрослых заражают COVID-19 совместно проживающих родственников, тогда как сами они зачастую болеют бессимптомно.

«В условиях, когда многие регионы переводят школы на удалённое обучение, столица считает это крайней мерой и ищет другие механизмы борьбы с COVID-19», — подчеркнули в оперштабе.

Добавим, что с 11 октября в общественных местах и МФЦ в Москве заработали бесплатные пункты экспресс-тестирования на антиген к коронавирусной инфекции.

Коронавирусные ограничения в РФ

Власти российских регионов продолжают вводить различные меры, призванные помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, в Карачаево-Черкесии постановили привить от COVID-19 не менее 80% граждан определённых категорий, в частности работников сферы услуг, медицины, образования, военнослужащих. Аналогичные меры ввели в Северной Осетии, Краснодарском крае, на Чукотке.

В то же время в ряде субъектов РФ вводится система QR-кодов для посещения различных общественных мест. В Смоленской области предоставление QR-кодов будет необходимо для посещения ТЦ, а с 25 октября — салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. В Республике Коми аналогичная система будет задействована с 21 октября для посетителей спортивных и культурных мероприятий, а в Калининградской области QR-коды потребуют с 16 октября для входа в ТЦ и любые непродовольственные магазины с залом более 300 кв. м. С 8 ноября в Свердловской области QR-коды заработают в театрах и филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, санаториях и на базах отдыха.

При этом накануне главный санитарный врач РФ Анна Попова в ходе правительственного совещания рассказывала о количестве регионов, где заработала система.

«Введён контроль на вход по принципу «QR-код в обмен на услугу»: на культурно-развлекательные мероприятия — в 26 субъектах, на объекты общественного питания — в 22, на спортивные мероприятия — в 25 субъектах, в гостиницы — в 13 субъектах», — говорила она.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации

Представители Министерства здравоохранения РФ и Европейского союза провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, очередной этап переговорного процесса прошёл в виртуальном формате.

«В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации», — уточнили в министерстве.

Отметим, что 30 сентября сотрудник представительства ЕС подтвердил получение запрошенных европейской стороной документов относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации. В то же время идёт согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации вакцины «Спутник V».

ВОЗ и «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения продолжает оценку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках процедуры её возможного включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщили в женевской штаб-квартире ВОЗ.

«Как и в случае с другими вакцинами-кандидатами, ВОЗ продолжает оценивать вакцину «Спутник V» в различных местах производства и опубликует решения по статусу EUL (Emergency Use Listing. — RT), когда все данные будут в наличии и завершится рассмотрение», — цитирует ТАСС представителя ВОЗ.

Также 12 октября старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью РИА Новости отмечала, что российский препарат может получить одобрение от ВОЗ до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. При этом она охарактеризовала «Спутник V» как «очень хорошую вакцину».

2 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял об устранении всех барьеров, препятствовавших регистрации «Спутника V» во Всемирной организации здравоохранения. По его словам, этот факт был подтверждён гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. При этом позднее глава Минздрава отмечал, что у ВОЗ нет претензий к «Спутнику V», были лишь вопросы по пакету документов, который прилагался к вакцине.

Исследование образцов крови в Ухани

Как сообщает американский телеканал CNN, в Китае в ближайшее время изучат образцы крови жителей Ухани, которая считается первым очагом распространения COVID-19, в рамках расследования по выяснению точного источника происхождения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что речь идёт о десятках тысяч образцов крови, взятых у местных жителей в 2019 году. Как подчеркнули китайские чиновники, образцы крови хранятся в течение двух лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства в судебных процессах.

Специалистов особенно интересуют образцы, полученные в последние месяцы 2019 года — именно тогда, как предполагают учёные, коронавирус начал активно распространяться. При этом срок хранения биоматериала подходит к концу, поэтому уже ведётся подготовка к проведению соответствующих процедур.

Сотрудники лаборатории Ухани

AFP

Согласно имеющимся данным, новый коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться в Китае, в частности в Ухани, в конце декабря 2019 года. Спустя месяц Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. 11 марта 2020 года ВОЗ назвала ситуацию с распространением COVID-19 пандемией.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции по всему миру превышает 238,7 млн. Россия занимает пятое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса после США (44,6 млн), Индии (34 млн), Бразилии (21,6 млн) и Великобритании (8,3 млн).

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 4,8 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (716 тыс.), Бразилии (601 тыс.) и Индии (451 тыс.).