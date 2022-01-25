С 14 до семи дней: Минюст утвердил постановление о сокращении срока карантина по COVID-19

Российский Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении срока карантина по коронавирусу с 14 до семи дней. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. По словам главы кабмина, ситуация с заболеваемостью остаётся напряжённой. Он призвал россиян не рассчитывать, что они обязательно переболеют именно в лёгкой форме. В ходе заседания мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 может продлиться ещё две недели. Как отметили в Роспотребнадзоре, срок изоляции сокращён для людей, контактировавших с больными COVID-19.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до семи дней, оно вступило в силу. Об этом премьер-министр упомянул 25 января в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Только что мне Анна Юрьевна (Попова. — RT) сообщила. Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи дней зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», — сказал премьер.

Как сообщает РИА Новости, речь идёт о карантине для лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19», — отметили в ведомстве.

Ранее соответствующие изменения анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. 18 января она сказала, что срок карантина будет сокращён до одной недели, однако власти продолжат наблюдать за ситуацией и будут готовы скорректировать установленные рамки.

«В большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости»

Во вступительном слове в начале совещания Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой.

«Ситуация с коронавирусом остаётся крайне напряжённой. В большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма. В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что по поручению президента система здравоохранения поддерживается в режиме высокой готовности. Мишустин подчеркнул, что главы регионов должны заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации, а также сохранять объёмы тестирования на COVID-19.

Мишустин призвал граждан сразу же консультироваться с врачом в случае ухудшения самочувствия. Он отметил, что тяжёлое течение болезни пока встречается реже, однако люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями по-прежнему уязвимы для инфекции.

«Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в лёгкой форме. Это не всегда так. У болезни всё равно есть последствия. Иногда — крайне серьёзные. Прививка помогает защитить от них своё здоровье», — сказал премьер.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 в столице развивается «по европейскому сценарию», наблюдается еженедельный рост заболеваемости в арифметической прогрессии.

«За две недели показатели конца декабря были превышены в пять раз и за неделю достигли 100 тыс. Это, конечно, большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему, в первую очередь, как вы и сказали, на амбулаторную сеть», — сказал мэр в ходе совещания.

Собянин отметил, что на фоне вытеснения дельта-штамма «омикроном» можно предположить, что серьёзной динамики загрузки госпитального фонда не будет.

«Но очевидно, с учётом того опыта, который мы наблюдаем по всему миру, ещё как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости», — добавил мэр Москвы.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе совещания рассказал о масштабах мобилизации системы здравоохранения. По его словам, одной из главных задач в настоящий момент является восполнение кадрового дефицита.

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«Поэтому сегодня более 81 тыс. профессоров, преподавателей, ординаторов работают в системе здравоохранения, привлечены в том числе студенты младших курсов — в качестве волонтёров», — сказал министр.

Он также рассказал о текущей ситуации с заболевшими коронавирусом. Согласно приведённым Мурашко данным, из общего числа госпитализированных в тяжёлом состоянии находятся 12,7% пациентов. На искусственной вентиляции лёгких находятся почти 3,5 тыс. пациентов.

Он также отметил, что Минздрав подготовил рекомендации для граждан, в которых даются советы о поведении при лёгкой или бессимптомной форме коронавируса. Мишустин особенно отметил это обстоятельство, призвав министерство опубликовать эту информацию максимально широко.

«Чтобы люди чётко понимали, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких нужно обращаться к врачу. Надо это разъяснить гражданам, чтобы они могли помочь себе и родным», — добавил он.

Статистика по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе отмечены среди подростков 15–17 лет и взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. В то же время минимальный рост отмечен среди лиц в возрасте 65 лет и старше.

Вместе с тем она отметила, что присутствие штамма «дельта» сохраняется в ряде регионов, поэтому сегодня остаётся вероятность заражения как этим вариантом, так и «омикроном».

Как сообщил ранее оперштаб, за прошедшие сутки в России госпитализированы 12 837 человек с коронавирусом, что на 115% больше показателей 24 января (5970). Прирост новых случаев составил 67 809. Выздоровели 26 404 пациента, 681 скончался.

За сутки в Москве госпитализированы 1126 человек, что составляет 5,9% от общего числа выявленных случаев (18 935). В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 9722 случая коронавируса, в Подмосковье — 5769.

За всё время наблюдений в стране зафиксировано 11 241 109 случаев COVID-19. Выздоровели 10 071 740 пациентов, 327 448 скончались.