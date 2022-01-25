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С 14 до семи дней: Минюст утвердил постановление о сокращении срока карантина по COVID-19
25 января 2022, 18:35 • 93 • В России
Российский Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении срока карантина по коронавирусу с 14 до семи дней. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. По словам главы кабмина, ситуация с заболеваемостью остаётся напряжённой. Он призвал россиян не рассчитывать, что они обязательно переболеют именно в лёгкой форме. В ходе заседания мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 может продлиться ещё две недели. Как отметили в Роспотребнадзоре, срок изоляции сокращён для людей, контактировавших с больными COVID-19.
Gettyimages.ru © Justin Paget
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до семи дней, оно вступило в силу. Об этом премьер-министр упомянул 25 января в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Только что мне Анна Юрьевна (Попова. — RT) сообщила. Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи дней зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», — сказал премьер.
Как сообщает РИА Новости, речь идёт о карантине для лиц, контактировавших с больными коронавирусом.
«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19», — отметили в ведомстве.
Ранее соответствующие изменения анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. 18 января она сказала, что срок карантина будет сокращён до одной недели, однако власти продолжат наблюдать за ситуацией и будут готовы скорректировать установленные рамки.
«В большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости»
Во вступительном слове в начале совещания Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой.
«Ситуация с коронавирусом остаётся крайне напряжённой. В большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма. В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций», — сказал глава кабмина.
Он отметил, что по поручению президента система здравоохранения поддерживается в режиме высокой готовности. Мишустин подчеркнул, что главы регионов должны заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации, а также сохранять объёмы тестирования на COVID-19.
Мишустин призвал граждан сразу же консультироваться с врачом в случае ухудшения самочувствия. Он отметил, что тяжёлое течение болезни пока встречается реже, однако люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями по-прежнему уязвимы для инфекции.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 в столице развивается «по европейскому сценарию», наблюдается еженедельный рост заболеваемости в арифметической прогрессии.
«За две недели показатели конца декабря были превышены в пять раз и за неделю достигли 100 тыс. Это, конечно, большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему, в первую очередь, как вы и сказали, на амбулаторную сеть», — сказал мэр в ходе совещания.
Собянин отметил, что на фоне вытеснения дельта-штамма «омикроном» можно предположить, что серьёзной динамики загрузки госпитального фонда не будет.
«Но очевидно, с учётом того опыта, который мы наблюдаем по всему миру, ещё как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости», — добавил мэр Москвы.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе совещания рассказал о масштабах мобилизации системы здравоохранения. По его словам, одной из главных задач в настоящий момент является восполнение кадрового дефицита.Также на russian.rt.com «Чтобы люди понимали, в каких случаях обращаться к врачу»: Мишустин — о подготовке методических указаний по COVID-19
«Поэтому сегодня более 81 тыс. профессоров, преподавателей, ординаторов работают в системе здравоохранения, привлечены в том числе студенты младших курсов — в качестве волонтёров», — сказал министр.
Он также рассказал о текущей ситуации с заболевшими коронавирусом. Согласно приведённым Мурашко данным, из общего числа госпитализированных в тяжёлом состоянии находятся 12,7% пациентов. На искусственной вентиляции лёгких находятся почти 3,5 тыс. пациентов.
Он также отметил, что Минздрав подготовил рекомендации для граждан, в которых даются советы о поведении при лёгкой или бессимптомной форме коронавируса. Мишустин особенно отметил это обстоятельство, призвав министерство опубликовать эту информацию максимально широко.
Статистика по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе отмечены среди подростков 15–17 лет и взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. В то же время минимальный рост отмечен среди лиц в возрасте 65 лет и старше.
Вместе с тем она отметила, что присутствие штамма «дельта» сохраняется в ряде регионов, поэтому сегодня остаётся вероятность заражения как этим вариантом, так и «омикроном».
Как сообщил ранее оперштаб, за прошедшие сутки в России госпитализированы 12 837 человек с коронавирусом, что на 115% больше показателей 24 января (5970). Прирост новых случаев составил 67 809. Выздоровели 26 404 пациента, 681 скончался.
За сутки в Москве госпитализированы 1126 человек, что составляет 5,9% от общего числа выявленных случаев (18 935). В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 9722 случая коронавируса, в Подмосковье — 5769.
За всё время наблюдений в стране зафиксировано 11 241 109 случаев COVID-19. Выздоровели 10 071 740 пациентов, 327 448 скончались.
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