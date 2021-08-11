С 11 августа начинается испытание первой нитки "Северного потока - 2"

Оператор проекта объявил о завершении строительства морской части первой нитки магистрального газопровода из России в Европу.

Секции магистрального газопровода "Северный поток - 2", проходящие по дну Балтийского моря с двух направлений - со стороны России и Германии, - соединены между собой, сообщили Царьграду в компании - операторе проекта.

Это означает завершение, в техническом смысле, морской части первой нитки "Северного потока ‑ 2". И уже со среды, 11 августа, специалисты приступят к пусконаладке газопровода, то есть по нему пустят топливо.

Что касается второй нитки, то там прокладка труб по морю ещё ведётся.

Напомним, "Северный поток - 2" - это магистральный газопровод, состоящий из двух ниток, по 1234 км каждая, он проходит по территориальным водам пяти стран: России, Дании, Швеции, Финляндии и Германии. Суммарная мощность обеих ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.

США неоднократно пытались застопорить проект, вводя всё новые и новые санкции, пытаясь воздействовать в том числе и на европейских покупателей газа из России, однако в итоге фактически капитулировали: в мае нынешнего года новый президент Штатов Джо Байден объявил, что, поскольку строительство "Северного потока - 2" уже практически завершено, дальнейшая санкционная политика будет контрпродуктивной.