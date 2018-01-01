С 1 января Украина усложнила въезд россиянам

Указ о нововведении был подписан Петром Порошенко в последний день ушедшего года.

Дословно:

«С 1 января 2018 года Госпогранслужба Украины вводит фиксацию биометрических данных иностранцев из 70 государств, в том числе Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через украинскую государственную границу».

Биометрический контроль – система фиксации всех данных человека, включая его цифровую фотографию. Так называемые «биометрические паспорта» снабжены чипом, на котором вся эта информация записывается при выдаче паспорта.

По новому Указу, подписанному президентом Украины, граждане из так называемых «стран входящих в группу риска», будут обязаны сдавать на границе отпечатки десяти пальцев. Разумеется, Россия попала в «группу риска» - еще в сентябре прошлого года, наравне со странами Африки и Ближнего Востока. В дальнейшем, для граждан России планируют ввести так называемое «предварительное электронное уведомление о поездке на (в) Украину».

Система биометрического контроля обошлась небогатой Украине в 19 миллионов долларов. Если Россия отзеркалит этот не самый дружеский шаг украинского государства, наши соседи, по мнению Анатолия Вассермана, сразу же столкнутся с дефицитом биометрических паспортов – их выпускается мало и они дороги. «Знаток» считает, что эти меры приняты, чтобы сократить поток «заробитчан» в Россию – слишком бросается в глаза разница в уровне жизни. Есть еще одна задача - нужно направить украинских гастарбайтеров в Европу, чтобы потеснить «проблемных» и «некомплиментарных» мигрантов с Ближнего Востока.

Скорее всего, введение биометрического контроля россиян – очередной шаг к установлению полноценного визового режима между нашими странами. Это видно по комментариям киевских политиков. Появление виз допускает министр иностранных дел Украины Павел Климкин, правда с оговоркой: «если биометрический контроль россиян не сработает». Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, вообще не сомневается, что визовый режим будет введен до конца 2018 года: «Реакция Москвы на инициативу Украины нас вообще не должна волновать. В Мородоре (так уважаемый советник называет Россию – прим.корр.) вообще реагируют достаточно прогнозируемо».

В «Мордоре», действительно, отреагировали мягко, и в то же время больно – упростили выход из украинского гражданства. Теперь это можно сделать заочно, заказным письмом отправленным в посольство Украины.

Как на все эти новшества отреагируют миллионы украинских гастарбайтеров работающих в России, в МИДе и МВД Украины не уточняют. Но догадаться несложно – «заробитчане» будут пытаться стать гражданами России и перевозить свои семьи. Что в условиях нового демографического спада нам только на руку.

Любопытно, что новшества с биометрией никак не коснутся крымчан, в воображении киевских политиков, они до сих пор считаются гражданами Украины.