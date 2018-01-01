Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Какие законы подписал Владимир Путин в последний день уходящего года
Владимир Путин: "Пусть в новом году в жизни каждого произойдут перемены к лучшем...
Путин мечтает услышать в новостях о достижении максимальных результатов в развит...
«Элементарное запугивание»: почему Трамп обвинил Пакистан в пособничестве террор...
Главная / В России

С 1 января Украина усложнила въезд россиянам

01 января 2018, 15:09  •  384 • В России

Указ о нововведении был подписан Петром Порошенко в последний день ушедшего года.

Дословно:

«С 1 января 2018 года Госпогранслужба Украины вводит фиксацию биометрических данных иностранцев из 70 государств, в том числе Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через украинскую государственную границу».

Биометрический контроль – система фиксации всех данных человека, включая его цифровую фотографию. Так называемые «биометрические паспорта» снабжены чипом, на котором вся эта информация записывается при выдаче паспорта.

По новому Указу, подписанному президентом Украины, граждане из так называемых «стран входящих в группу риска», будут обязаны сдавать на границе отпечатки десяти пальцев. Разумеется, Россия попала в «группу риска» - еще в сентябре прошлого года, наравне со странами Африки и Ближнего Востока. В дальнейшем, для граждан России планируют ввести так называемое «предварительное электронное уведомление о поездке на (в) Украину».

Система биометрического контроля обошлась небогатой Украине в 19 миллионов долларов. Если Россия отзеркалит этот не самый дружеский шаг украинского государства, наши соседи, по мнению Анатолия Вассермана, сразу же столкнутся с дефицитом биометрических паспортов – их выпускается мало и они дороги. «Знаток» считает, что эти меры приняты, чтобы сократить поток «заробитчан» в Россию – слишком бросается в глаза разница в уровне жизни. Есть еще одна задача - нужно направить украинских гастарбайтеров в Европу, чтобы потеснить «проблемных» и «некомплиментарных» мигрантов с Ближнего Востока.

Скорее всего, введение биометрического контроля россиян – очередной шаг к установлению полноценного визового режима между нашими странами. Это видно по комментариям киевских политиков. Появление виз допускает министр иностранных дел Украины Павел Климкин, правда с оговоркой: «если биометрический контроль россиян не сработает». Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, вообще не сомневается, что визовый режим будет введен до конца 2018 года: «Реакция Москвы на инициативу Украины нас вообще не должна волновать. В Мородоре (так уважаемый советник называет Россию – прим.корр.) вообще реагируют достаточно прогнозируемо».

В «Мордоре», действительно, отреагировали мягко, и в то же время больно – упростили выход из украинского гражданства. Теперь это можно сделать заочно, заказным письмом отправленным в посольство Украины.

Как на все эти новшества отреагируют миллионы украинских гастарбайтеров работающих в России, в МИДе и МВД Украины не уточняют. Но догадаться несложно – «заробитчане» будут пытаться стать гражданами России и перевозить свои семьи. Что в условиях нового демографического спада нам только на руку.

Любопытно, что новшества с биометрией никак не коснутся крымчан, в воображении киевских политиков, они до сих пор считаются гражданами Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

384
Источник
Похожие новости
31 декабря 2017, 22:54
Какие законы подписал Владимир Путин в последний день уходящего года
01 января 2018, 18:24
Владимир Путин: Я не думаю о своем месте в истории. Надо работать, а не жабры раздувать
31 декабря 2017, 16:24
Политик Никита Исаев: «Мы увидим аресты больших чиновников-взяточников в 2018-м. Но нам нужно вводить за коррупцию смертную казнь, как в Китае»

01 января 2018, 02:09
Захар Прилепин: В списках на ликвидацию я на верхних строчках
01 января 2018, 10:09
Выплаты за первенца, курортный сбор и пакет Яровой: какие изменения в законодательстве ожидают россиян в 2018 году
01 января 2018, 00:24
Федеральная помощь: правительство распределило субвенции регионам на ежемесячные выплаты при рождении первенца
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
01 января 2018, 23:09
«Элементарное запугивание»: почему Трамп обвинил Пакистан в пособничестве террористам
01 января 2018, 23:09
Смены режима не ожидается: к чему могут привести акции протеста в Иране
02 января 2018, 01:12
Неправильный американец на их ТВ
01 января 2018, 21:24
Радикалы в годовщину рождения Бандеры осквернили памятник коммунарам в Днепре
01 января 2018, 19:54
«Надо просто работать как следует»: о чём говорил Путин в эфире юбилейной программы «...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 декабря 2017, 17:54
Ошеломление Запада: «Куда делась русская подлодка?»
01 января 2018, 15:28
Как Порошенко Новый Год испортили
30 декабря 2017, 12:54
Швеция закрывает глаза на изнасилования
30 декабря 2017, 22:39
Украинский Новый год: нищета, долги и безнадёжность
31 декабря 2017, 13:28
Бортников разворошил осиное гнездо
30 декабря 2017, 03:09
Предновогодняя психическая атака на Россию
26 декабря 2017, 19:40
Кедми разобрал ситуацию на Украине от и до: Трампу Украина не нужна!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.