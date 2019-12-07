С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пострадают больше всего

Автор:

Латышев Сергей

Получает подтверждение пессимистический сценарий: 5 декабря очередной раунд переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» не состоялся. Возможно, он пройдёт, по словам российских официальных лиц, «на следующей неделе», если Украина будет готова к предметному обсуждению имеющихся проблем. Как отметил министр энергетики России Александр Новак, помимо подготовки необходимых для продолжения переговоров документов, нужно решить два вопроса: «урегулирования задолженности» и прекращения «судебных споров».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер указал, что нерешённых вопросов «достаточно много, в том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов». Миллер подчеркнул, что «это очень-очень высокие тарифы, серьёзно, значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины».

Немереные аппетиты Киева подтвердил президент России Владимир Путин после переговоров с сербским лидером Александром Вучичем. По его словам, «возможные условия, которые нам пока предлагают украинские транзитёры, экономически неприемлемы для нас».

В общем, переговоры с Украиной по газовому транзиту, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, находятся «в цейтноте». Да и начались они по-настоящему по вине Киева лишь совсем недавно.

Президент Владимир Путин: Украинские условия транзита российского газа в Европу «экономически неприемлемы» для России. Фото: Kremlin.ru

В результате ключевые и при этом принципиальные для обеих сторон вопросы не разрешены. Например, на какой срок заключать новый контракт (год или десять лет). Речь идёт также об объёмах прокачки газа (Россия предлагает вполовину меньше минимального объёма, на котором настаивает Украина), об отказе в качестве условия заключения нового соглашения от судебного террора в отношении «Газпрома», чем повадился заниматься Киев. А также — о «списании» «долгов», взятых украинцами с потолка, но поддерживаемых по политическим соображениям всевозможными европейскими судами и арбитражами.

Времени на переход Украины к транзиту по «европейским правилам» тоже уже не осталось, так как с середины декабря в связи с Рождеством в Европе наступает до начала следующего года «мёртвый сезон». Россия тоже не успеет их изучить на предмет того, европейские это правила или замаскированные украинские, перед тем как её газ, согласно обещаниям Киева, станет с 10 часов утра 1 января 2020 года «контрабандным» и будет в случае продолжения транзита присваиваться «на хранение» Украиной.

Европа выживет, но некоторым будет худо

В Европе прекрасно понимают, что в такой ситуации «Газпрому» не останется ничего другого, как просто перекрыть газовый вентиль и утроить усилия по завершению проекта «Северный поток — 2». Поскольку только его ввод в строй сможет образумить Киев и вынудить Украину к адекватному поведению.

Поэтому и появилось очень любопытное исследование Института по изучению экономики энергетики при Кёльнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI), в котором анализируется ситуация, о которой предупреждал Царьград. Та самая, к которой «Газпром» и многие европейские страны готовились 10 лет. После того, как Украина оставила последних в похожей ситуации почти на целый месяц без газового транзита из России в январе 2009 года. EWI исходит из весьма реалистичного сценария, что на этот раз транзит прекратится на три месяца.

Эта цифра, видимо, появилась неслучайно, так как именно столько времени, скорее всего, потребуется для того, чтобы закончить и запустить в 2020 году «Северный поток — 2», возведение которого после прекращения датского саботажа возобновилось ударными темпами. Многое теперь будет зависеть от погоды. Почти 90% газопровода уже построено.

Исследование EWI показало, чего следует ожидать в эти три месяца странам-потребителям российского газа, кто из них пострадает меньше, а кто больше, что станет с ценами на газ, и какие убытки понесут «Газпром» и «Нафтогаз».

Общая картина такова: на этот раз Европа намного лучше подготовлена к прекращению газового транзита, чем десять лет назад, и даже в случае сильных холодов, которые, кстати, прогнозируются метеорологами, замерзать в Европе никто не будет. Почти никто, потому что существуют три страны, прежде всего Греция, в которых цены на газ сильно увеличатся, в отличие от большинства остальных.

Самой пострадавшей в Европе страной от газовых «художеств» Украины окажется Греция. Фото: Anton_Medvedev / Shutterstock.com

Ни в одной из стран ЕС энергетическая безопасность не окажется под угрозой, причём во всех рассмотренных сценариях,

— цитирует «Немецкая волна» (DW) руководителя коллектива исследователей Зимона Шульте. По его словам, «на европейском газовом рынке сейчас благополучная ситуация», поскольку «подземные газохранилища всё ещё почти до максимума заполнены, а цены на газ находятся на многолетних сезонных минимумах».

Немецкий эксперт напомнил, что «после газового кризиса 2009 года ЕС много инвестировал в европейскую газораспределительную систему и вывел её на высокий уровень». С того времени в сообществе появились новые трубопроводы и терминалы по приёму сжиженного природного газа, был сдан в эксплуатацию и работает сооружённый «Газпромом» и рядом европейских компаний газопровод «Северный поток». ЕС не только нарастил мощности для приёма трубопроводного и сжиженного газа от разных поставщиков, но и «существенно расширил инфраструктуру, позволяющую при необходимости оперативно направлять значительные объёмы топлива из одних стран в другие».

Единственная проблема, которая возникнет, — это рост цен на газ. Для стран Северо-Западной Европы он будет весьма умеренным, а южной Европы — значительным.

Так, согласно выкладкам исследователей, в случае прекращения газового транзита в январе на рынках Бельгии, Британии, Ирландии и Франции газ подорожает на 3%. В Словакии и Венгрии — на 4%. В случае с Германией, Данией, Нидерландами, Швецией и Чехией — на 5%. В Италии и Хорватии — на 9%. В Австрии и Словении — на 10%. А далее уже начинается зона риска. В Румынии газ подорожает на 18%, в Болгарии — на 24%, а в Греции аж на 45%.

И это при том, что не будет холодов, которые прогнозируются. В этом случае цена газа увеличится в Германии, на крупнейшем газовом рынке ЕС, на 7%, а в Греции — на заоблачные 56%. В Болгарии и Румынии это будут соответственно 27% и 21%.

В общем, бедная Греция — она так обеднела за минувшие 10 лет по причине жесточайшего финансово-экономического кризиса. И без всякого повышения цен на газ греки мёрзнут зимой (а она в Греции может быть суровой) в своих квартирах, всячески экономя на отоплении. Теперь они просто замёрзнут…

Сколько стоит и к чему приведёт украинская жадность?

В стоимостном выражении цена украинской жадности и безбашенности, согласно немецкому исследованию, такова: «По причине повышения цен потребителям в ЕС придётся заплатить дополнительно 1,5 миллиарда евро за газ в течение трёх месяцев прекращения транзита. Эта прямая потеря потребителей может составить 2,1 миллиарда евро, если наступят холода. Во время перерыва прямые убытки "Газпрома" (то есть без учёта выручки от продаж из хранилищ "Газпрома", расположенных в Европе) в результате прерывания транзита через Украину и, следовательно, сокращения объёмов экспорта могут составить до 3,4 миллиарда евро. Украина потеряет свои транзитные доходы от сборов, которые она взимает за транзит российского газа, что приведёт к потере около 0,5 миллиарда евро в течение трёхмесячного перерыва».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев — типичный вымогатель. Фото: EPA / STEPHANIE LECOCQ / ТАСС

На первый взгляд, кажется, что больше всех от действий Киева пострадает «Газпром». Однако цифра в 3,4 млрд евро в качестве его потерь в реальности окажется меньше, так как будет отчасти компенсирована с помощью поставок газа потребителям из своих газохранилищ на территории ЕС. Кроме того, в случае прекращения транзита ЕС, безусловно, снимет свои возражения на 100-процентное использование возможностей «Северного потока», который сейчас используется лишь наполовину, чтобы не переплачивать за дорогой американский сжиженный газ. Для всех станет наконец очевидной необходимость скорейшего завершения и «Северного потока — 2». Поэтому ожидающиеся против него в ближайшее время серьёзные американские санкции могут не сработать так, как рассчитывают их авторы.

Ну и, наконец, никакие финансовые потери не будут чрезмерными, если привыкшая паразитировать на российском газе и проявляющая в этом завидную изобретательность Украина в конце концов будет поставлена на место. Украине уже почти удалось при поддержке симпатизирующих этому антироссийскому проекту европейских судебных инстанций взыскать с «Газпрома» ни за что 2,1 миллиарда долларов. Надеясь также получить «с накопленными процентами» три миллиарда долларов, Киев выдвинул новую судебную претензию к «Газпрому» на 12 миллиардов.

Подчеркнув, что имеет в виду именно эти 12 миллиардов долларов, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» выразил уверенность, что в очередной раз «Стокгольмский арбитраж… поможет нам».

В общем, грабежу не видно конца. Это означает, что «Газпром» больше потеряет, если будет пытаться договориться с Украиной, чем если пошлёт её на все четыре стороны.

Российский концерн недаром потратил большие деньги на создание газохранилищ в Европе. Теперь эта предусмотрительность поможет «Газпрому» выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями с минимальными потерями. В любом случае они будут заметно меньше, чем то, что «Нафтогаз» готовится содрать с «Газпрома». А потом для него наступит свобода, так как Украина уже не сможет никак ему вредить.

В чём «профит» Украины?

Парадокс, однако, заключается в том, что прекращение российского газового транзита выгодно и… Украине, вернее, её олигархату и правящему классу. По оценкам «Нафтогаза», без заключения нового договора на транзит газа с Россией рыночная цена за него может вырасти на Украине в 1,8 раза от декабрьского уровня и составит 10 751 гривну (за 1 гривну дают примерно 2,6 рубля) за тысячу кубометров без учёта НДС, расходов на транспортировку и распределение сырья. А поскольку с 1 января 2020 года стоимость газа для населения и промышленности Украины будет одинаковой в связи с отказом правительства от льготной модели формирования стоимости газа для населения, украинцы пострадают не меньше греков. Зато Киев, послушно выполняющий «хотелки» своих западных спонсоров, руководствующихся принципом «Земля без людей стоит дороже», наконец сделает это.

Потом транзит, возможно, отчасти возобновится, но цену для украинцев за газ, скорее всего, не снизят. И им ещё будут говорить, что в этой новой беде виновата Россия, которая закрутила газовый вентиль. Этим-то и выгодно Киеву грядущее прекращение газового транзита.

Момент истины

В общем, все стремительно приближаются к моменту истины. России не надо бояться лицемерных воплей возмущения и критики со стороны своих врагов и недоброжелателей, что она не желает хозяйствовать себе в убыток и является якобы ненадёжным поставщиком. Всё это надо спокойно пережить и при этом примерно наказать Киев за многолетние вымогательства и грабёж. Потом будет намного лучше и легче.