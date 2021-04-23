|
С 1 по 10 мая включительно: Путин поддержал предложение сделать майские праздники «непрерывными»
23 апреля 2021, 16:55 • 27 • В России
Майские праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 мая включительно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать «непрерывными» майские праздничные дни. Попова отметила, что подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости © Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин поддержал предложение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать в 2021 году дни между майскими праздниками нерабочими. Такое решение принято в связи с текущей ситуацией с коронавирусной инфекцией в России.
Выступая с докладом по текущей эпидемиологической обстановке в стране, главный санитарный врач РФ отметила, что российская традиция празднования майских праздников за пределами городов положительно скажется на прерывании эпидпроцесса.
«Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом ещё три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определённые риски», — заявила Попова.
В этой связи она предложила сделать «непрерывными» майские праздничные дни, поскольку это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, а также увеличить отдых и нахождение граждан на свежем воздухе.
«В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу Вас очень нас поддержать», — обратилась глава Роспотребнадзора к президенту РФ.
Владимир Путин, в свою очередь, согласился поддержать эту инициативу.
«Я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив такую разностороннюю и глубокую информацию о COVID-19», — сказал он.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что выходные дни в начале мая продлятся десять дней.
«Праздники продлятся по 10 мая включительно», — сказал официальный представитель Кремля.
Он также исключил возможность введения какого-либо локдауна в период праздничных дней мая.
Накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, министерство рассматривает поступившие предложения по увеличению продолжительности майских праздников. При этом он не привёл подробности рассматриваемых инициатив.
«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли», — говорил он.
«Достаточно логичный и правильный шаг»
Глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич положительно высказался о расширении числа выходных дней в первую декаду мая.
«В сложившейся ситуации, несмотря на то, что формально у нас так получалось, что между праздниками достаточно много рабочих дней, такой шаг выглядит достаточно логичным и правильным, учитывая все обстоятельства, прежде всего, проблему, связанную с коронавирусом. Конечно, если есть возможность уехать на дачу, не выходить на рабочие места — наверное, это правильно», — сказал собеседник RT.
Глава государства принял совершенно правильное решение, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
«Оно соответствует общественной культуре, потому что люди стремятся к тому, чтобы выбрать майские дни в качестве реально выходных, и государственные решения всегда должны соответствовать обычаям, которые присутствуют в соответствующем обществе. Мы можем только очень высоко оценить решения, принятые президентом, поддержать их. Сейчас эти решения приняты, и это замечательно», — пояснил депутат в беседе с RT.
Вместе с тем главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в предстоящие майские праздники. По его словам, текущее похолодание зацепит своим «холодным хвостом» праздник весны и труда.
«Температурный фон в самом оптимистичном варианте будет плюс 1...6 °С ночью, днем плюс 10...15 °С, то есть погода не шашлычная, относительно прохладная. Это коснётся первомайских праздников, а после климатические качели качнутся уже в другую сторону. После 4-5 мая температура начнет повышаться, и к 9 мая температура будет вполне себе комфортная, она как минимум вернется в климатическое русло мая. Климатическая норма мая — это плюс 15...20 °С в дневные часы и плюс 5...10 °С ночью», — сказал он в эфире радио Sputnik.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 апреля 2021, 02:30
|
22 апреля 2021, 16:15
|
20 апреля 2021, 01:00
|
22 апреля 2021, 05:15
|
17 апреля 2021, 19:50
|
21 апреля 2021, 08:10
|
17 апреля 2021, 07:00