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С 1 по 10 мая включительно: Путин поддержал предложение сделать майские праздники «непрерывными»

23 апреля 2021, 16:55  •  27 • В России
Майские праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 мая включительно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать «непрерывными» майские праздничные дни. Попова отметила, что подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.
 
РИА Новости © Алексей Дружинин
 

Президент России Владимир Путин поддержал предложение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать в 2021 году дни между майскими праздниками нерабочими. Такое решение принято в связи с текущей ситуацией с коронавирусной инфекцией в России.

Выступая с докладом по текущей эпидемиологической обстановке в стране, главный санитарный врач РФ отметила, что российская традиция празднования майских праздников за пределами городов положительно скажется на прерывании эпидпроцесса.

«Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом ещё три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определённые риски», — заявила Попова.

В этой связи она предложила сделать «непрерывными» майские праздничные дни, поскольку это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, а также увеличить отдых и нахождение граждан на свежем воздухе.

«В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу Вас очень нас поддержать», — обратилась глава Роспотребнадзора к президенту РФ.

Владимир Путин, в свою очередь, согласился поддержать эту инициативу.

«Я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив такую разностороннюю и глубокую информацию о COVID-19», — сказал он.

«Если Вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — пояснил российский лидер.

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Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что выходные дни в начале мая продлятся десять дней.

«Праздники продлятся по 10 мая включительно», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также исключил возможность введения какого-либо локдауна в период праздничных дней мая.

Накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, министерство рассматривает поступившие предложения по увеличению продолжительности майских праздников. При этом он не привёл подробности рассматриваемых инициатив.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли», — говорил он.

«Достаточно логичный и правильный шаг»

Глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич положительно высказался о расширении числа выходных дней в первую декаду мая.

«В сложившейся ситуации, несмотря на то, что формально у нас так получалось, что между праздниками достаточно много рабочих дней, такой шаг выглядит достаточно логичным и правильным, учитывая все обстоятельства, прежде всего, проблему, связанную с коронавирусом. Конечно, если есть возможность уехать на дачу, не выходить на рабочие места — наверное, это правильно», — сказал собеседник RT.

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Глава государства принял совершенно правильное решение, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Оно соответствует общественной культуре, потому что люди стремятся к тому, чтобы выбрать майские дни в качестве реально выходных, и государственные решения всегда должны соответствовать обычаям, которые присутствуют в соответствующем обществе. Мы можем только очень высоко оценить решения, принятые президентом, поддержать их. Сейчас эти решения приняты, и это замечательно», — пояснил депутат в беседе с RT.

  • АГН «Москва»

Вместе с тем главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в предстоящие майские праздники. По его словам, текущее похолодание зацепит своим «холодным хвостом» праздник весны и труда.

«Температурный фон в самом оптимистичном варианте будет плюс 1...6 °С ночью, днем плюс 10...15 °С, то есть погода не шашлычная, относительно прохладная. Это коснётся первомайских праздников, а после климатические качели качнутся уже в другую сторону. После 4-5 мая температура начнет повышаться, и к 9 мая температура будет вполне себе комфортная, она как минимум вернется в климатическое русло мая. Климатическая норма мая — это плюс 15...20 °С в дневные часы и плюс 5...10 °С ночью», — сказал он в эфире радио Sputnik.

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