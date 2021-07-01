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С 1 июля русские начнут жить с новыми законами: Что изменится?

01 июля 2021, 02:05  •  81 • Политика
С 1 июля в России вступает в силу ряд законов, которые серьёзно изменят жизнь русских. Семьи смогут получить новые виды пособий, из продажи исчезнут дешёвые сигареты, а пенсии перестанут начислять на карты VISA и Maestro.
Новые пособия предназначены беременным, вставшим на учёт в женской консультации в первые 12 недель. Выплата прекращается после родов. Второй вид пособий назначается на детей в возрасте от 8 до 17 лет: единственному родителю, если второй родитель умер, пропал без вести, не был вписан в свидетельство о рождении либо был вписан со слов матери.
С 1 июля вырастут цены на сигареты. Найти их дешевле 107 рублей 78 копеек будет невозможно. При этом единая минимальная цена действует уже три месяца, но ритейлерам разрешили продать старые запасы сигарет по прежним ценам. В среднем стоимость пачки сигарет вырастет со 120 до 140 рублей.
Также с 1 июля поднимутся цены на коммунальные услуги. ФАС отмечает, что в этом году тарифы вырастут меньше, чем в прошлом, - в среднем на 3,3%.
Налоговики теперь будут предупреждать о блокировке счетов компаний и предпринимателей за 14 дней. Однако речь не идёт об обязанности налоговой службы делать это в обязательном порядке.
С 1 июля в России прекратятся выплаты пенсий на карты Visa и МasterCard. Теперь выплаты будут доступны только на карты национальной платёжной системы "Мир". Пенсии по-прежнему можно получать и наличными через Почту России - на дом или самостоятельно в почтовом отделении.

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