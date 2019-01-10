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С 1 февраля Air France отменяет все перелёты из Парижа в столицу Саудовской Аравии
10 января 2019, 22:24 • 60 • В мире
Air France решила приостановить полёты из Парижа в Эр-Рияд из-за их нерентабельности. Полёты в столицу Саудовской Аравии прекратятся уже с 1 февраля.
Французская авиакомпания Air France приостанавливает все рейсы из Парижа в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на представителя авиакомпании.
Самолёты перестанут летать в Эр-Рияд уже с 1 февраля этого года. Причиной такого решения называется невыгодность данного маршрута. Отмечается, что доставлять людей в столицу Саудовской Аравии будет авиакомпания Saudi Arabian Airlines.
Напомним, что это уже вторая страна Ближнего Востока, куда перестали летать самолёты Air France. В августе 2018 года французская компания приостановила рейсы в столицу Ирана. Тогда в качестве причины назвали нестабильность ситуации в стране.
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