«Ржев». Ну и кто это проплатил? • 148 • Аналитика

Знаете, уважаемые читатели и ценители хорошего кино, если бы в этом фильме был бы обычный набор штампов, то было бы просто дно. Обычное такое днище от российского кинематографа. Но так как это не комильфо, обязательно должны присутствовать удары, тяжелые и полновесные.



Итак, новизна.





Новизна, уважаемые, в том, что фильм снят очень забавно. В составе роты, на основе которой развивается сюжет, нет ни одного инородца. Исключительно чисто славянские лица. Этим фильм резко отличается от сотен других фильмов, в которых рука об руку вместе сражались русские, украинцы, грузины, армяне, казахи, узбеки, таджики, татары…



Короче, этническая чистка налицо. Русскую Москву подо Ржевом защищали исключительно русские. Ну как в составе Украинского фронта Освенцим освобождали исключительно украинцы. Остальные, очевидно, не прошли политический кастинг.



Конечно, было сделано исключение. Естественно, как без еврея-политрука? Никак. Ставим галочку, был.



Был и украинец. Причем специально для того, чтобы ввести в фильм украинца-почти-предателя, была придумана роль помощника особиста.



Особист, понятное дело, редкостная скотина, которая мозгами не пользуется вообще. Зато развлекает себя по полной программе посылкой бойцов на поле, под немецкие пулеметы, для сбора немецких же листовок, сброшенных с самолета. А потом обыскивающий бойцов в поисках оных. Естественно, у одного бойца нашел, и развлечение должно было продолжиться то ли расстрелом, то ли еще чем.



А вот зачем ему помощник, вообще непонятно. Особист сам неплохо так отжигал половину фильма и откровенно заставлял, вздрагивая, усомниться в адекватности автора сценария. Бега по полю под пулеметным огнем - это нечто...



Так вот, помощник ему не нужен, но он был. Украинец. Тут, понимаете, в чем суть? Бойцы-славяне – они все насквозь положительные герои, даже зек-любитель пошарить по карманам. Они по одну сторону баррикады. А особист, еврей-политрук и украинец-помощник палача – по другую.



Вообще это фишка автора книги Кондратьева. Рядовые и комсостав все святые, а чем выше по званию и должности, тем чернее.



И вот новая фишка российской культурки: украинец… нет, нельзя сказать, что прямо предатель. Но личность скользковатая и мерзковатая. И трофейчики обожает, и трусоват, и предателем не стал только потому, что струсил стрелять в своего начальника и самовыпилился из сюжета.



А вообще, если в целом, то фильм представляет собой классический сборник штампов антисоветской и русофобской пропаганды. В лучших традициях нашего времени.



А что, реально, присутствует ВСЁ, что есть в методичках.



Помимо тупого особиста (ну не может представитель особого отдела быть умным априори) и его помощника, естественно, присутствует еврей-политрук. Вообще, Арсений Семенов хорошо сыграл, вот эти трясущиеся руки, крики, летящие во все стороны слюни… Ну да, противно.





Уголовная линия тоже не забыта. Представитель сообщества бывших заключенных тоже представлен, как без него? Естественно, он ворует у своих, он шарит по карманам, тащит все, что плохо лежит, но не идет ни в какое сравнение с троицей отрицательных героев. Он вроде как свой. Типа, раскаявшийся.



Комбат… Ну, я сразу понял, что команда, снимавшая фильм, не имеет ни малейшего представления об управлении войсками и армии в целом. Ну, бывают в жизни обстоятельства, не позволяющие служить.





Так вот, комбат – это тип, который просто переплюнул троицу, о которой мы говорили выше. Он получает кайф от того, что посылает своих подчиненных на смерть. Дважды за фильм, кстати. Это если до кого-то с первого раза не дошло.



И пока роту уничтожают в Овсянниково, на КП батальона, под прикрытием танков (появляются в кадре), в уютных землянках отцы-командиры изволят потреблять спиртик, не особо утруждая себя закуской.



Что ж, господа кинематографисты просто, видимо, не в курсе, что батальон – это три роты плюс поддержка (пулеметы и «сорокапятки»). И вот треть батальона убивают, а комбат… А комбат запросто так разъясняет своему заместителю, почему он не отправит подкрепление (танки стоят у штаба), где он видел роту, уставы и вообще.



Короче, о подготовке команды съемки хочется сказать одно: видимо, учились по немецким листовкам. Первая была про евреев-политруков, а это вторая, которая «Ваши командиры ведут вас на убой…»



В целом – ну очень топорный образ искусственно созданной бойни отдельно взятыми подонками. А там зритель должен был додумать сам, от комбата и выше, кто и как воевал.



А что, у меня со товарищи получилось понять замысел. Просмотрев это (как сказано в рекламе: «Это жесткое мужское кино, в котором нет места сантиментам»), я понял, что миллион человеческих жизней, которые были потеряны в боях в том числе и под Ржевом, мы потеряли исключительно из-за того, что советскими бойцами, подразделениями и частями Красной армии командовали через одного подонки, трусы, карьеристы. От низов и до самого верха. И именно потому не били в августе 1941 года врага в Берлине.



И загнанный комроты оказывается перед непростым выбором. Либо потерять роту, выполняя бессмысленный приказ командования, либо вывести своих людей из-под минометного огня, но при этом оставить занятые позиции и пойти под трибунал за нарушение приказа.





Какое-то такое «приказы бессмысленны, сопротивление бесполезно, сдавайтесь или умрете». Кто это писал, не знаю, но явно поклонники то ли Геббельса, то ли его ученичков.



Вообще, перебирать все глупости и несуразности фильма – это займет очень много времени. Непростительно много, сам так обзываемый «фильм» того не заслуживает.



Можно что-то похвалить? Можно. Картины боя довольно неплохо сделаны. С кровавыми лужами и ручьями, оторванными конечностями. С головами, которые проткнуты штыками. Голова же самое удобное место для того, чтобы штыком тыкать, правильно?



Единственное, что хотел бы сказать по оставшейся от тупизма и подлости командиров части фильма: господи, где консультанты? Где настоящие военные, которые раньше могли рассказать, «как оно было». Ну понятно, что ветеранов ТОЙ войны не пригласить, но ведь есть же реальные офицеры с реальным боевым опытом!



Я понял, что никто в не служившей команде киноваятелей не в курсе, чем вообще может заниматься боец в обороне. Если по фильму – это митинги и поиски трофейной выпивки. Все, больше никаких обязанностей нет и быть не может.



Причем митинги не прерывают даже пришедшие на войну немцы.



Ну почему никто не объяснил "комбатам от синематографа", что замполит смотрится идиотом, уговаривая замерзших солдат в окопах не спать? А они все равно засыпают, потому что трое суток воюют без перерыва.



Где товарищ генерал или полковник, которые разъяснили бы, как все было на самом деле? Что ночью в промерзших окопах сидела только дежурная смена, да выставлялось боевое охранение. А остальной личный состав ютился минимум в землянках, где «бился в тесной печурке огонь». С оружием, готовые по первому сигналу выскочить для каких-либо действий.



Но идея была в том, чтобы показать замполита, не даром потребляющего свой паек. Поддерживает, типа, личный состав и все прочее.



Все, не хочу больше ковыряться в этой грязи, достаточно.



Все эти «каминг-ауты», которыми просто напичкан фильм, все исповедуются друг перед другом в преддверии неминуемой гибели, эта дурь и подлость, надоело.



У меня возникает только один вопрос. Кто заказывал ЭТО?



Кто заказал фильмец, убогий и подлый, снятый по книге Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью» (1991 год)? Не стану оценивать саму книгу, которую автор написал довольно изрядно после войны. Форсирование Немана. Отважная семёрка



И вообще, от сержанта Кондратьева, награжденного медалью «За отвагу» за то, что принял командование на себя и поднявшего бойцов в атаку у того самого села Овсянниково зимой 1942 года, до автора книги Кондратьева, застрелившегося в 1993 году, лежит пропасть.



В которую рухнула попытка изобразить что-то.



Но вышел фильм «Ржев», где, собственно, про сам город воинской славы Ржев как-то особо и не сказано. Зато это просто прекрасный фильм о войне, состоящей из митингов, подлости, демократии, мародерства и «каминг-аутов».



В общем, как не стоило в этой стране ходить на что-то созданное за счет бюджета, так и не стоит. Единичные попытки Шальопы и (очень жду) Угольникова не в счет. В массе свое льется с экранов дурнопахнущая муть, унижающая и оскорбляющая память.



Если на государственном уровне стоит задача просто обгадить все советское, декоммунизировать советское наследие, так, может, просто так об этом и сказать? Как это честно и открыто сделали на Украине.



9 Мая говорятся красивые слова, а все 364 остальных дня в году выходят на экраны все эти «Ржевы», «Сталинграды» и так далее.



Может, все-таки пора что-то изменить?



Пока рядовой Райан не спас весь мир в одну каску?



Инесса Юрченко, генеральный продюсер фильма «Ржев»:



«Трудно предугадать, какой будет реакция зрителей. Что бы ни было, я горжусь тем, что мы это сделали. Никто еще не касался темы Ржева в игровом кино».



Лучше бы вы, госпожа Юрченко, и не трогали бы эту тему. Такими руками…



Юрия Озерова из вас не вышло. Ни из кого. Что только подтверждает фильм «Ржев», в котором про сам Ржев и события того времени ни полсловечка. Знаете, уважаемые читатели и ценители хорошего кино, если бы в этом фильме был бы обычный набор штампов, то было бы просто дно. Обычное такое днище от российского кинематографа. Но так как это не комильфо, обязательно должны присутствовать удары, тяжелые и полновесные.Итак, новизна.Новизна, уважаемые, в том, что фильм снят очень забавно. В составе роты, на основе которой развивается сюжет, нет ни одного инородца. Исключительно чисто славянские лица. Этим фильм резко отличается от сотен других фильмов, в которых рука об руку вместе сражались русские, украинцы, грузины, армяне, казахи, узбеки, таджики, татары…Короче, этническая чистка налицо. Русскую Москву подо Ржевом защищали исключительно русские. Ну как в составе Украинского фронта Освенцим освобождали исключительно украинцы. Остальные, очевидно, не прошли политический кастинг.Конечно, было сделано исключение. Естественно, как без еврея-политрука? Никак. Ставим галочку, был.Был и украинец. Причем специально для того, чтобы ввести в фильм украинца-почти-предателя, была придумана роль помощника особиста.Особист, понятное дело, редкостная скотина, которая мозгами не пользуется вообще. Зато развлекает себя по полной программе посылкой бойцов на поле, под немецкие пулеметы, для сбора немецких же листовок, сброшенных с самолета. А потом обыскивающий бойцов в поисках оных. Естественно, у одного бойца нашел, и развлечение должно было продолжиться то ли расстрелом, то ли еще чем.А вот зачем ему помощник, вообще непонятно. Особист сам неплохо так отжигал половину фильма и откровенно заставлял, вздрагивая, усомниться в адекватности автора сценария. Бега по полю под пулеметным огнем - это нечто...Так вот, помощник ему не нужен, но он был. Украинец. Тут, понимаете, в чем суть? Бойцы-славяне – они все насквозь положительные герои, даже зек-любитель пошарить по карманам. Они по одну сторону баррикады. А особист, еврей-политрук и украинец-помощник палача – по другую.Вообще это фишка автора книги Кондратьева. Рядовые и комсостав все святые, а чем выше по званию и должности, тем чернее.И вот новая фишка российской культурки: украинец… нет, нельзя сказать, что прямо предатель. Но личность скользковатая и мерзковатая. И трофейчики обожает, и трусоват, и предателем не стал только потому, что струсил стрелять в своего начальника и самовыпилился из сюжета.А вообще, если в целом, то фильм представляет собой классический сборник штампов антисоветской и русофобской пропаганды. В лучших традициях нашего времени.А что, реально, присутствует ВСЁ, что есть в методичках.Помимо тупого особиста (ну не может представитель особого отдела быть умным априори) и его помощника, естественно, присутствует еврей-политрук. Вообще, Арсений Семенов хорошо сыграл, вот эти трясущиеся руки, крики, летящие во все стороны слюни… Ну да, противно.Уголовная линия тоже не забыта. Представитель сообщества бывших заключенных тоже представлен, как без него? Естественно, он ворует у своих, он шарит по карманам, тащит все, что плохо лежит, но не идет ни в какое сравнение с троицей отрицательных героев. Он вроде как свой. Типа, раскаявшийся.Комбат… Ну, я сразу понял, что команда, снимавшая фильм, не имеет ни малейшего представления об управлении войсками и армии в целом. Ну, бывают в жизни обстоятельства, не позволяющие служить.Так вот, комбат – это тип, который просто переплюнул троицу, о которой мы говорили выше. Он получает кайф от того, что посылает своих подчиненных на смерть. Дважды за фильм, кстати. Это если до кого-то с первого раза не дошло.И пока роту уничтожают в Овсянниково, на КП батальона, под прикрытием танков (появляются в кадре), в уютных землянках отцы-командиры изволят потреблять спиртик, не особо утруждая себя закуской.Что ж, господа кинематографисты просто, видимо, не в курсе, что батальон – это три роты плюс поддержка (пулеметы и «сорокапятки»). И вот треть батальона убивают, а комбат… А комбат запросто так разъясняет своему заместителю, почему он не отправит подкрепление (танки стоят у штаба), где он видел роту, уставы и вообще.Короче, о подготовке команды съемки хочется сказать одно: видимо, учились по немецким листовкам. Первая была про евреев-политруков, а это вторая, которая «Ваши командиры ведут вас на убой…»В целом – ну очень топорный образ искусственно созданной бойни отдельно взятыми подонками. А там зритель должен был додумать сам, от комбата и выше, кто и как воевал.А что, у меня со товарищи получилось понять замысел. Просмотрев это (как сказано в рекламе: «Это жесткое мужское кино, в котором нет места сантиментам»), я понял, что миллион человеческих жизней, которые были потеряны в боях в том числе и под Ржевом, мы потеряли исключительно из-за того, что советскими бойцами, подразделениями и частями Красной армии командовали через одного подонки, трусы, карьеристы. От низов и до самого верха. И именно потому не били в августе 1941 года врага в Берлине.И загнанный комроты оказывается перед непростым выбором. Либо потерять роту, выполняя бессмысленный приказ командования, либо вывести своих людей из-под минометного огня, но при этом оставить занятые позиции и пойти под трибунал за нарушение приказа.Какое-то такое «приказы бессмысленны, сопротивление бесполезно, сдавайтесь или умрете». Кто это писал, не знаю, но явно поклонники то ли Геббельса, то ли его ученичков.Вообще, перебирать все глупости и несуразности фильма – это займет очень много времени. Непростительно много, сам так обзываемый «фильм» того не заслуживает.Можно что-то похвалить? Можно. Картины боя довольно неплохо сделаны. С кровавыми лужами и ручьями, оторванными конечностями. С головами, которые проткнуты штыками. Голова же самое удобное место для того, чтобы штыком тыкать, правильно?Единственное, что хотел бы сказать по оставшейся от тупизма и подлости командиров части фильма: господи, где консультанты? Где настоящие военные, которые раньше могли рассказать, «как оно было». Ну понятно, что ветеранов ТОЙ войны не пригласить, но ведь есть же реальные офицеры с реальным боевым опытом!Я понял, что никто в не служившей команде киноваятелей не в курсе, чем вообще может заниматься боец в обороне. Если по фильму – это митинги и поиски трофейной выпивки. Все, больше никаких обязанностей нет и быть не может.Причем митинги не прерывают даже пришедшие на войну немцы.Ну почему никто не объяснил "комбатам от синематографа", что замполит смотрится идиотом, уговаривая замерзших солдат в окопах не спать? А они все равно засыпают, потому что трое суток воюют без перерыва.Где товарищ генерал или полковник, которые разъяснили бы, как все было на самом деле? Что ночью в промерзших окопах сидела только дежурная смена, да выставлялось боевое охранение. А остальной личный состав ютился минимум в землянках, где «бился в тесной печурке огонь». С оружием, готовые по первому сигналу выскочить для каких-либо действий.Но идея была в том, чтобы показать замполита, не даром потребляющего свой паек. Поддерживает, типа, личный состав и все прочее.Все, не хочу больше ковыряться в этой грязи, достаточно.Все эти «каминг-ауты», которыми просто напичкан фильм, все исповедуются друг перед другом в преддверии неминуемой гибели, эта дурь и подлость, надоело.У меня возникает только один вопрос. Кто заказывал ЭТО?Кто заказал фильмец, убогий и подлый, снятый по книге Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью» (1991 год)? Не стану оценивать саму книгу, которую автор написал довольно изрядно после войны.И вообще, от сержанта Кондратьева, награжденного медалью «За отвагу» за то, что принял командование на себя и поднявшего бойцов в атаку у того самого села Овсянниково зимой 1942 года, до автора книги Кондратьева, застрелившегося в 1993 году, лежит пропасть.В которую рухнула попытка изобразить что-то.Но вышел фильм «Ржев», где, собственно, про сам город воинской славы Ржев как-то особо и не сказано. Зато это просто прекрасный фильм о войне, состоящей из митингов, подлости, демократии, мародерства и «каминг-аутов».В общем, как не стоило в этой стране ходить на что-то созданное за счет бюджета, так и не стоит. Единичные попытки Шальопы и (очень жду) Угольникова не в счет. В массе свое льется с экранов дурнопахнущая муть, унижающая и оскорбляющая память.Если на государственном уровне стоит задача просто обгадить все советское, декоммунизировать советское наследие, так, может, просто так об этом и сказать? Как это честно и открыто сделали на Украине.9 Мая говорятся красивые слова, а все 364 остальных дня в году выходят на экраны все эти «Ржевы», «Сталинграды» и так далее.Может, все-таки пора что-то изменить?Пока рядовой Райан не спас весь мир в одну каску?Инесса Юрченко, генеральный продюсер фильма «Ржев»:Лучше бы вы, госпожа Юрченко, и не трогали бы эту тему. Такими руками…Юрия Озерова из вас не вышло. Ни из кого. Что только подтверждает фильм «Ржев», в котором про сам Ржев и события того времени ни полсловечка. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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