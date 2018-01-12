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Ржавое железо не стреляет

12 января 2018, 20:54  •  219 • В России

Предложение Владимира Путина передать Украине военную технику, брошенную на полуострове, вызвало справедливые опасения жителей Донбасса. Как можно отдавать вооружения киевскому режиму, уже четвертый год ведущему войну против жителей Луганской и Донецкой народных республик? Ведь каждый ствол, возвращенный в Незалежную, может быть направлен в том числе против мирного населения Донбасса.

На самом деле всю боеспособную технику Украина вывезла из Крыма еще до начала так называемой АТО. И оставила на полуострове то, что уже вряд ли когда-нибудь сможет стрелять. Я видел ржавые броневики под открытым небом - настолько старые, что я с такими образцами ни разу не сталкивался за всю свою карьеру военного репортера. И полуразобранные вертолеты я тоже видел. На кладбище радиоактивной техники под Чернобылем они выглядели более живыми, чем в Крыму. О состоянии кораблей и говорить неловко. Их надо «сплавить» хотя бы для того, чтобы очистить наши причалы и избавить наших моряков от необходимости поддерживать эти посудины на плаву.

Ну а боеприпасы никто передавать и не будет. Это смертельно опасно. Да и вряд ли Украина отважиться забирать свою технику. Ведь, во-первых, это имиджевый удар - всю эту рухлядь покажут по всем телеканалам. А во-вторых, это косвенное признание Крыма российским.

Ну вот вы можете себе представить, как российские военные под андреевским флагом входят в порт Одессы, ведя на ниточке вереницу ржавых корыт. Нет, представить это я могу. Но представить, что на такое унижение пойдет Киев, невозможно. Да и не нужно сейчас Украине лишнее финансовое обременение по содержанию беспомощной и ни на что не годной техники. Им проще выпросить вооружения или деньги на него у Запада, чем колдовать над гнилым БТР 70-х годов.

Поэтому вряд ли предложение Путина угрожает мирным жителям Донбасса. Я в это верю.

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