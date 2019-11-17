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Ржавое железо нам не надо... Может, теперь в Киеве одумаются, что не туда гребут: адмирал прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине

17 ноября 2019, 19:39  •  253 • В России

- Иван Федорович, сегодня (в воскресенье, 17 ноября) Россия отправила обратно Украине ее корабли, которые год назад российские пограничники задержали вместе с украинскими же экипажами в Керченском проливе - за нарушение нашей границы. Политики, дипломаты уже этот шаг доброй воли прокомментировали - дескать, все правильно, к этому дело шло, к тому же задержанные экипажи недавно освободили...

- Да, это все логично.

- Сейчас постепенно Россия и Украина приближаются к урегулированию отношений между двумя странами, в незалежной - другой президент. А вот вы - морской офицер - как оцениваете это событие?

- Эти объекты из себя никакой ценности не представляют -как корабли, как суда на плаву. Но нам и не надо было. Задача же решена. А она состояла в том, чтобы показать нашу стойкость. Мы это дело и продемонстрировали в этом плане.

Иван Васильев - о передаче задержанных кораблей Украине

- Вы имеете в виду, задержание кораблей и экипажей?

- Да. Граница есть граница. Она неприкасаема. И, на мой взгляд, можно было - жестче. Очень гуманно обошлись.

И профессионально очень «погранцы» сработали. С выдержкой, с тактом. А людей недавно отпустили, поскольку не они главные виновники. Главные – это политики и их наставники.

А корабли эти - так называемые - место только занимают, чего их – содержать и ждать пока утонут? (От старости.) Или - что? Они не нужны.

Ну, отдаём вот их обратно Украине, чтобы закончить эту историю, чтобы не было повода и для полемики даже.

То есть, с нашей стороны это - добрая воля. Это мы показываем, что готовы идти по пути решения даже таких - возникающих между нашими странами, по вине руководства Украины - проблем. Украина же – это люди братские.

- Товарищ адмирал, а - жестче, вот вы сказали, можно было в отношении нарушителей границы поступить – это как же?

- Ну, как? Когда идет силовое задержание, и в ответ - сопротивление, то можно было применить оружие. Они - наши ребята - предупредительно дали.

И хорошо, что обошлось без жертв. Что сумели принудить поднять руки и сдаться. А дальше – выдержали (давление Запада, требовавшего освобождение нарушителей. - А.Г.), чтобы неповадно было и впредь.

Что ж, мы будем ждать, когда они подойдут и начнут там ковыряться?

Граница есть граница.

Раз дружить не хотят, я бы и в экономических планах поступал бы жестче. Это наше национальное – доброта, давайте, мы вам и подешевле, вы берите.

Потому что - зачем же разрушать систему, естественно, что и нам это ни с экономической, ни - особенно - политической позиции ни к чему.

Мы открыты. Это же наши ближние соседи. Правильно сказал наш президент, что за морем полушка, да рубль перевоз. Не там счастье ищете.

И это правильно, там - на Украине - людям от этого хуже и хуже. Работы нет, промышленность встала.

А корабли эти - ржавое железо - нам не надо. Может, теперь в Киеве одумаются, что не туда гребут.

А момент - правильный. Людей сначала отдали. Половина из них и не знала, на что идут. Наставники знали, скрыли.

А то, что они трындят... Им надо было зашуметь. Им и мосты наши – кость в горле. Но мы - не боимся. Мы - не «пужатые».

- Товарищ адмирал, скажите, это теперь будет способствовать урегулированию наших отношений?

- Я думаю, этот факт особой роли не сыграет. Была бы воля у украинского руководства к такому урегулированию.

С нашей стороны воля есть, и мы заявляем, что да, пожалуйста. Мы показываем: да, и дешевле - газ, и готовы дать определенные объемы. А они нам, видите, - санкции, штрафные...

Ну, перекроем, обойдемся. Кому это надо? Страдают-то люди – не политики. Главное, что мы это понимаем. Ни одного плохого слова у нас не сказано в сторону народа Украины. Начиная от президента и кончая всеми, кто на Руси рубль зарабатывает, от Таджикистана до Молдавии. И все видят правду...

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