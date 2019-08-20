Ржавая труба "Белтрансгаза" • 27 • Аналитика Пример Украины

Практически всем в России осточертела долгоиграющая история с украинской ГТС. Именно не надоела, не утомила, а буквально выбесила. Любые новости о транзите газа вызывают исключительно нервный тик: всё, хватит! То есть отношение к теме не просто враждебное, а выходящее за всякие разумные пределы. Не хочет её никто ни обсуждать, ни даже вспоминать.









«Северный поток-1», «Северный поток-2», «Турецкий поток» — все они стоят гигантских денег, невероятно сложны в прокладке с точки зрения политической, встретили массированное сопротивление американцев и их европейских «друзей», короче — целая сага. Целая эпопея. Своего рода абсурдистская эпопея. Если кто не помнит, то украинская ГТС позволяла осуществлять экспорт газа в Европу без всяких вот таких головняков, напрямую.



То есть чисто теоретически вот весь этот цирк с конями, меркелями и эрдоганами был никому и даром не нужен. Зачем переделывать то, что и так прекрасно работает? Ещё раз: украинская ГТС все эти проблемы снимала. Проблема оставалась только одна — украинские политики. Вернее, их полная и абсолютная недоговороспособность. В принципе, тот факт, что в конце концов сами европейцы активно «впряглись» в проект обходных трубопроводов, о многом свидетельствует. То есть в конце концов даже Европе стало понятно, что с Украиной каши не сваришь. «Цивилизованные страны» (включая Турцию) приложили гигантские усилия, чтобы обогнуть «самую европейскую державу».



Кстати, из этой самой саги о газовой трубе можно сделать некие общие выводы о перспективах страны Украина. Если уж в такой сверхвыигрышной ситуации украинские элиты умудрились так поступить, то что уж говорить о более конкурентных проектах? Вообще, ГТС для независимого Киева была даром богов. Миллиарды ни за что. Бери и складируй. Но уровень цивилизационного развития Украины оказался таков, что даже в этой ситуации успеха добиться не удалось никак.



Украина начала воровать газ и заниматься газовым шантажом. В краткосрочной перспективе это выглядело очень и очень мощно, а вот в долгосрочной привело к сегодняшней ситуации, когда практически параллельно на улицы даже Киева (!) выходят «неотопленные» еврограждане, из-за дороговизны газа на Украине встают пром. гиганты, а в Турции герр Миллер торжественно пускает «Турецкий поток». Цивилизация (как и промышленность) покидают Украину.



Героический «Нафтогаз» до последнего судится и требует с «Газпрома» миллиарды и десятки миллиардов, что, кстати, лишний раз доказывает, что с Украиной никаких дел иметь нельзя принципиально. Вообще никаких. Забудьте про эту страну. Так вот это уже действительно фантомные боли — большой газ уходит с Украины навсегда (как, впрочем, и большая промышленность). И вот напоследок (совсем напоследок!) делаются попытки хоть что-то «урвать» с нехорошего «Газпрома»…



Кстати, почему не включают отопление во всех украинских городах? А всё очень просто: раньше энергетика вообще и отопление в частности были завязаны на весьма и весьма мощную промышленность, а эта самая промышленность точно так же была завязана на Россию. Нет отношений с Россией, нет промышленности, нет центрального отопления. И это навсегда.



Правда эта неудобна, она не нужна украинским политикам, поэтому про неё всё это время молчали. Потому как «страшная правда» о том, что температура батарей в жилищах украинцев зависит от теплоты отношений с Москвой неприемлема абсолютно, категорически. Нет, нет и нет! То есть и промышленность (советская!) и труба, проложенная при СССР, уже имели место быть к моменту обретения независимости. Их не нужно было создавать. Ими просто нужно было воспользоваться.



Продажа трубы «Газпрому» давала полную гарантию того, что газ по Украине будет течь очень долго. Но эта самая труба была объявлена национальным достоянием. И оценивали её украинцы чуть не в 200 миллиардов долларов (скромно так). Сейчас дело идёт к тому, что она будет «продана» по цене металлолома. То есть уже не нужна она практически никому.



«Неудачная» продажа «Белтрансгаза»

С «Белтрансгазом» получилось не менее интересно. Вот он-то как раз и был продан «Газпрому». И это как раз и гарантировало транзит газа через РБ. И стабильные поступления в бюджет и полную ясность в вопросе загрузки трубы. Но радости в Беларуси это почему-то не вызвало. «Белтрансгаз» был окончательно продан в далёком уже 2011 году, но Лукашенко до сих пор любят напомнить это как очевидный провал. Регулярно его попрекают продажей «ржавой трубы». Регулярно.



Вот уже сам этот факт (на вполне очевидном фоне постепенного прекращения транзита через Украину) заставляет всерьёз усомниться не в каких-то там братских чувствах, а просто в адекватности восприятия реальности со стороны наших ближайших соседей на Западе. У них был нагляднейший пример конфликта России с Литвой (по поводу НПЗ!) и как следствие — прекращения поставок нефти в Литву по трубопроводу. Гордая и независимая Литва категорически отказалась продавать НПЗ русским и осталась без трубопроводной нефти. На другой же нефти НПЗ в Мажейкяй нерентабелен. Такие дела. Но русским его всё равно не продали. Это было политическое решение.



А вот полякам (у которых нефти нет) — пожалуйста!





И вот на фоне всего этого «благолепия» (и с севера, и с юга) белорусы искренне жалеют о «продаже трубы». Общее мнение: это решение было ошибочным, и, как было уже сказано, Лукашенко этим попрекают постоянно. Что интересно, в прессе много болтают о некоем «экономическом сотрудничестве» с Беларусью, но реальных примеров крупных совместных успешных проектов я как-то не встречал. Не встречал — и всё. Объединение «МАЗа» с «КамАЗом» было абсолютно необходимо первому для выживания.



Вообще, «сверхприбыльность» советских промышленных гигантов в рыночной среде у автора (в силу профессионального опыта) всегда вызывала большие сомнения. Не всё там так просто. И «МАЗ» — это совсем не Клондайк. Ни разу не Клондайк. Громадные площади, устаревшее оборудование, древние технологии. Рынок практически только в России… И где тут Клондайк?



Но на «МАЗ» завязано благополучие очень и очень многих белорусов (с учётом смежников). Однако «объединение» так и не состоялось. Логика такая: заводы должны объединяться, объединяться, объединяться… но «МАЗ» должен оставаться белорусским! Вот на таком вот условии объединение возможно. Вполне…



Ну, ещё расскажите о каких-то совместных проектах… я послушаю. То есть, по сути, вот эта самая «продажа» была достаточно уникальна. Редкий пример, когда что-то сработало. Но именно этот пример крайне нелюбим всеми белорусами без исключения. 25 ноября 2011 года, за 2,5 миллиарда долларов. Первые 50 процентов были приобретены в 2007 году за такую же сумму. Итого — 5 миллиардов. Долларов. Эти деньги были получены белорусским государством и им же потрачены.



А вот сейчас многие белорусы очень сильно об этом жалеют. Нет, не о деньгах, конечно, а о трубе. Которая давным-давно продана. Как бы уже 7 лет прошло с последней сделки, но нет — жалеют страшно. И Лукашенко поминают недобрым словом. Тут ещё какой интересный момент нужно отметить: вообще-то, добыча и транспортировка энергоресурсов из Заполярья и Сибири — это весьма сложно и достаточно дорого. И даже поддержание трубы в рабочем состоянии стоит больших денег. Как-то мало известен тот факт, что та самая украинская ГТС изношена процентов на 80. То есть «нэзалежное» государство с неё активно кормилось, но денег в неё вообще практически не вкладывало.



И по факту мы имеем классическую схему кормления паразита. Страна Украина за годы благословенной независимости не только не создала ничего нового, она полностью израсходовала советскую инфраструктуру. И для ремонта той самой ГТС предполагалось создание некоего международного консорциума с участием Запада, но без участия России, как-то так. Технологии у них более продвинутые. Но их украли русские



И как-то мило забывается, что трубопроводы не вечные и на их содержание нужны деньги. Сложно их содержать и дорого. То есть если сегодня, имея белорусские газопроводы в собственности, «Газпром» ремонтирует сам, то страшно представить, что было бы в случае, если бы они оставались в собственности «самого эффективного собственника» — белорусского государства. Который сегодня — хронический банкрот. То есть надо понимать, что для поддержания той самой газотранспортной инфраструктуры одномоментно могут потребоваться вполне себе серьёзные деньги — десятки миллионов долларов. Вот так за здорово живёшь…



Можно предположить, что, доведя состояние трубы до последнего предела, батька бы начал очередной раунд политических игр и выпрашивания денег у Москвы. Вы же хотите продавать свой газ в Европу? Любой, кто неплохо знаком с особенностями «белорусской политической охоты», это подтвердит. Не стал бы никто вкладывать денег в ремонт трубы, по которой «преступные русские олигархи» гонят свой газ в Европу.



Сначала всё было бы «добре». На все вопросы о состоянии ГТС следовал бы ответ, что она в полном порядке. А в один прекрасный день… Просто «по-другому» у Лукашенко не бывает никогда. Сегодня РБ выступает «чистым бенефициаром». Откуда брать газ и как ремонтировать трубу — не её вопрос. Её вопрос — только получать газ со скидкой и деньги за транзит. Но люди недовольны категорически…



А где мы вообще сотрудничаем?

То есть как раз вот эта самая разнесчастная труба — это как раз редкий (практически исключительный!) пример крупного успешного бизнеса в РБ. Характерная особенность — к самой РБ эта ГТС никакого отношения не имеет и белорусских управленцев (самых эффективных в мире) к ней просто-напросто не подпускают на пушечный выстрел. Поэтому всё и работает как швейцарские часы.



В силу исторических (и технологических) причин белорусская промышленность была интересна прежде всего России (но не Европе!). Так вот, «батька» сделал всё от него зависящее, чтобы «защитить» белорусскую промышленность от «злобных российских олигархов». То есть приветствовались инвесторы откуда угодно: из Европы, Китая, Турции, но не из России… Беда в том, что иностранцам большая часть белорусской промышленности (по причинам историко-технологическим) малоинтересна. Нет, «забугорные» инвесторы в Синеокой тоже горя хлебнули, но это уже другой вопрос.



Дело в том, что сегодня экономика РБ как-то не сильно «скуплена» россиянами. А это значит, как ни странно, что будущее этой самой экономики россиян не сильно тревожит. Даже на Украине (на Украине, Карл!) ситуация была несколько иной — несмотря на открытую русофобию (и это ещё до второго майдана), были серьёзные российские инвестиции. И «уходить» оттуда было сложно. Именно поэтому. Из-за серьёзных инвестиций. Болезненно было уходить.



С Беларусью ситуация диаметрально противоположная: там всё «интересное» попытались или сохранить в госсобственности, или продать «настоящим иностранцам». То есть там нет серьёзных интересов у российского бизнеса… Так это же хорошо, скажете вы. Да как сказать… Нет интересов — значит, нет каких-то особых причин беспокоиться о светлом будущем белорусской экономики.



Ведь тот же самый «МАЗ» — его мощности изначально были абсолютно избыточны для маленькой РБ, так как создавались под гигантский СССР. Завод-гигант — это та ещё головная боль со всех точек зрения. Будь он в собственности российской, это уже были бы проблемы российских предпринимателей/государства, как его загружать заказами и как обновлять оборудование. А так его возможная гибель — это проблема только и исключительно Минска.



Пора понять, что никто не будет любой ценой спасать чужую собственность. Достаточно странно звучит, но до руководства РБ так и не дошла простая мысль, что все те крупные предприятия, которые там были, могли нормально существовать только и исключительно в рамках СССР. Необходимы большие рынки сбыта, необходимы серьёзные инвестиции. Попытка же «захватить» эти предприятия в собственность маленькой полесской республики и «керувать» ими была обречена изначально. Да, сам завод физически (цехи и станки) был расположен в БССР. Но и только. Его основная, «невидимая» часть была «размазана» по всему СССР (смежники, потребители, бюджет СССР). Ответ Северного флота на возведение РЛС «Globus III» не заставил себя долго ждать. Что происходит близ Вардё?



Беларусь не может обеспечить этим советским промпредприятиям ничего: ни рынка, ни инвестиций, ни менеджмента мирового уровня. Ничего. Собственно говоря, полная деиндустриализация за годы правления г-на Лукашенко великолепно это подтверждает. Натужные попытки набирать валютные кредиты и модернизировать промышленность централизованно ни к чему, кроме роста госдолга, не привели. То есть на начало правления Александра Григорьевича была большая промышленность (даже в небольших населённых пунктах!), а больших долгов не было! Белоруссия была в плюсе!



Спустя четверть века правления того, кто «так много сделал для своей страны», промышленности там уже нет, а вот долги просто запредельные… Настолько запредельные, что никто уже больше в долг давать не хочет. То есть Белоруссия в глубоком минусе. Кстати, да, даже белорусы эти долги уже заметили. Почему-то тот факт, что достаточно современная и дорогостоящая индустрия БССР за это время полностью сдохла, замечают гораздо реже (именно с макроэкономической точки зрения, а не с точки зрения занятости!).



А вот вместе и в целом эти два факта означают, что за последние четверть века положение РБ не просто ухудшилось, а ухудшилось катастрофически. И на этом фоне да, белое такое вот пятно — «Белтрансгаз» как один из крупнейших налогоплательщиков РБ. Аналогичная ситуация имела место на Украине до 2014-го. «Газпром» и ЧФ были двумя опорами украинского бюджета (почему-то об этом редко говорят). Именно «Газпром» и ЧФ были в числе наиглавнейших плательщиков в госказну Украины… Но никакого уважения это им не принесло.



И моряков-черноморцев, и газовиков Миллера постоянно пытались сжить со свету. Мешались они. Про ЧФ разговор отдельный, а вот касательно ГТС — Украина так удачно ею управляла, что уже скоро она уйдёт в небытие… какая потеря! Смотришь на вот это всё и невольно задаёшься вопросом: господа нэзалежные, а вы сами то можете где-то и что-то зарабатывать? Есть у вас крупные доходы, с Россией не связанные? Зачем вы своему населению дурите голову?



То есть в 1991-м в БССР много чего было интересного, к сему дню остались 2 НПЗ (работающие на российской нефти), «Белкалий» (с непонятной рентабельностью) и… труба! Всё. В свете же последних событий даже белорусские НПЗ перестали быть золотоносными курами. Осталась труба… Арифметику знаете? А детскую считалку-загадку про А и Б? Теперь вы знаете правильный ответ.



Практически всем в России осточертела долгоиграющая история с украинской ГТС. Именно не надоела, не утомила, а буквально выбесила. Любые новости о транзите газа вызывают исключительно нервный тик: всё, хватит! То есть отношение к теме не просто враждебное, а выходящее за всякие разумные пределы. Не хочет её никто ни обсуждать, ни даже вспоминать.«Северный поток-1», «Северный поток-2», «Турецкий поток» — все они стоят гигантских денег, невероятно сложны в прокладке с точки зрения политической, встретили массированное сопротивление американцев и их европейских «друзей», короче — целая сага. Целая эпопея. Своего рода абсурдистская эпопея. Если кто не помнит, то украинская ГТС позволяла осуществлять экспорт газа в Европу без всяких вот таких головняков, напрямую.То есть чисто теоретически вот весь этот цирк с конями, меркелями и эрдоганами был никому и даром не нужен. Зачем переделывать то, что и так прекрасно работает? Ещё раз: украинская ГТС все эти проблемы снимала. Проблема оставалась только одна — украинские политики. Вернее, их полная и абсолютная недоговороспособность. В принципе, тот факт, что в конце концов сами европейцы активно «впряглись» в проект обходных трубопроводов, о многом свидетельствует. То есть в конце концов даже Европе стало понятно, что с Украиной каши не сваришь. «Цивилизованные страны» (включая Турцию) приложили гигантские усилия, чтобы обогнуть «самую европейскую державу».Кстати, из этой самой саги о газовой трубе можно сделать некие общие выводы о перспективах страны Украина. Если уж в такой сверхвыигрышной ситуации украинские элиты умудрились так поступить, то что уж говорить о более конкурентных проектах? Вообще, ГТС для независимого Киева была даром богов. Миллиарды ни за что. Бери и складируй. Но уровень цивилизационного развития Украины оказался таков, что даже в этой ситуации успеха добиться не удалось никак.Украина начала воровать газ и заниматься газовым шантажом. В краткосрочной перспективе это выглядело очень и очень мощно, а вот в долгосрочной привело к сегодняшней ситуации, когда практически параллельно на улицы даже Киева (!) выходят «неотопленные» еврограждане, из-за дороговизны газа на Украине встают пром. гиганты, а в Турции герр Миллер торжественно пускает «Турецкий поток». Цивилизация (как и промышленность) покидают Украину.Героический «Нафтогаз» до последнего судится и требует с «Газпрома» миллиарды и десятки миллиардов, что, кстати, лишний раз доказывает, что с Украинойдел иметь нельзя принципиально. Вообще никаких. Забудьте про эту страну. Так вот это уже действительно фантомные боли — большой газ уходит с Украины навсегда (как, впрочем, и большая промышленность). И вот напоследок (совсем напоследок!) делаются попытки хоть что-то «урвать» с нехорошего «Газпрома»…Кстати, почему не включают отопление во всех украинских городах? А всё очень просто: раньше энергетика вообще и отопление в частности были завязаны на весьма и весьма мощную промышленность, а эта самая промышленность точно так же была завязана на Россию. Нет отношений с Россией, нет промышленности, нет центрального отопления. И это навсегда.Правда эта неудобна, она не нужна украинским политикам, поэтому про неё всё это время молчали. Потому как «страшная правда» о том, что температура батарей в жилищах украинцев зависит от теплоты отношений с Москвой неприемлема абсолютно, категорически. Нет, нет и нет! То есть и промышленность (советская!) и труба, проложенная при СССР, уже имели место быть к моменту обретения независимости. Их не нужно было создавать. Ими просто нужно было воспользоваться.Продажа трубы «Газпрому» давала полную гарантию того, что газ по Украине будет течьдолго. Но эта самая труба была объявлена национальным достоянием. И оценивали её украинцы чуть не в 200 миллиардов долларов (скромно так). Сейчас дело идёт к тому, что она будет «продана» по цене металлолома. То есть уже не нужна она практически никому.С «Белтрансгазом» получилось не менее интересно. Вот он-то как раз и был продан «Газпрому». И это как раз и гарантировало транзит газа через РБ. И стабильные поступления в бюджет и полную ясность в вопросе загрузки трубы. Но радости в Беларуси это почему-то не вызвало. «Белтрансгаз» был окончательно продан в далёком уже 2011 году, но Лукашенко до сих пор любят напомнить это как очевидный провал. Регулярно его попрекают продажей «ржавой трубы». Регулярно.Вот уже сам этот факт (на вполне очевидном фоне постепенного прекращения транзита через Украину) заставляет всерьёз усомниться не в каких-то там братских чувствах, а просто в адекватности восприятия реальности со стороны наших ближайших соседей на Западе. У них был нагляднейший пример конфликта России с Литвой (по поводу НПЗ!) и как следствие —в Литву по трубопроводу. Гордая и независимая Литва категорически отказалась продавать НПЗ русским и осталась без трубопроводной нефти. На другой же нефти НПЗ в Мажейкяй нерентабелен. Такие дела. Но русским его всё равно не продали. Это было политическое решение.А вот полякам (у которых нефти нет) — пожалуйста!И вот на фоне всего этого «благолепия» (и с севера, и с юга) белорусы искренне жалеют о «продаже трубы». Общее мнение: это решение было ошибочным, и, как было уже сказано, Лукашенко этим попрекают постоянно. Что интересно, в прессе много болтают о некоем «экономическом сотрудничестве» с Беларусью, но реальных примеров крупных совместных успешных проектов я как-то не встречал. Не встречал — и всё. Объединение «МАЗа» с «КамАЗом» было абсолютно необходимо первому для выживания.Вообще, «сверхприбыльность» советских промышленных гигантов в рыночной среде у автора (в силу профессионального опыта) всегда вызывала большие сомнения. Не всё там так просто. И «МАЗ» — это совсем не Клондайк. Ни разу не Клондайк. Громадные площади, устаревшее оборудование, древние технологии. Рынок практически только в России… И где тут Клондайк?Но на «МАЗ» завязано благополучие очень и очень многих белорусов (с учётом смежников). Однако «объединение» так и не состоялось. Логика такая: заводы должны объединяться, объединяться, объединяться… но «МАЗ» должен оставаться белорусским! Вот на таком вот условии объединение возможно. Вполне…Ну, ещё расскажите о каких-то совместных проектах… я послушаю. То есть, по сути, вот эта самая «продажа» была достаточно уникальна. Редкий пример, когда что-то сработало. Но именно этот пример крайне нелюбим всеми белорусами без исключения. 25 ноября 2011 года, за 2,5 миллиарда долларов. Первые 50 процентов были приобретены в 2007 году за такую же сумму. Итого — 5 миллиардов. Долларов. Эти деньги были получены белорусским государством и им же потрачены.А вот сейчас многие белорусы очень сильно об этом жалеют. Нет, не о деньгах, конечно, а о трубе. Которая давным-давно продана. Как бы уже 7 лет прошло с последней сделки, но нет — жалеют страшно. И Лукашенко поминают недобрым словом. Тут ещё какой интересный момент нужно отметить: вообще-то, добыча и транспортировка энергоресурсов из Заполярья и Сибири — это весьма сложно и достаточно дорого. И даже поддержание трубы в рабочем состоянии стоит больших денег. Как-то мало известен тот факт, что та самая украинская ГТС изношена процентов на 80. То есть «нэзалежное» государство с неё активно кормилось, но денег в неё вообще практически не вкладывало.И по факту мы имеем классическую схему кормления паразита. Страна Украина за годы благословенной независимости не только не создала ничего нового, она полностью израсходовала советскую инфраструктуру. И для ремонта той самой ГТС предполагалось создание некоего международного консорциума с участием Запада, но без участия России, как-то так.И как-то мило забывается, что трубопроводы не вечные и на их содержание нужны деньги. Сложно их содержать и дорого. То есть если сегодня, имея белорусские газопроводы в собственности, «Газпром» ремонтирует сам, то страшно представить, что было бы в случае, если бы они оставались в собственности «самого эффективного собственника» — белорусского государства. Который сегодня — хронический банкрот. То есть надо понимать, что для поддержания той самой газотранспортной инфраструктуры одномоментно могут потребоваться вполне себе серьёзные деньги — десятки миллионов долларов. Вот так за здорово живёшь…Можно предположить, что, доведя состояние трубы до последнего предела, батька бы начал очередной раунд политических игр и выпрашивания денег у Москвы. Вы же хотите продавать свой газ в Европу? Любой, кто неплохо знаком с особенностями «белорусской политической охоты», это подтвердит. Не стал бы никто вкладывать денег в ремонт трубы, по которой «преступные русские олигархи» гонят свой газ в Европу.Сначала всё было бы «добре». На все вопросы о состоянии ГТС следовал бы ответ, что она в полном порядке. А в один прекрасный день… Просто «по-другому» у Лукашенко не бывает никогда. Сегодня РБ выступает «чистым бенефициаром». Откуда брать газ и как ремонтировать трубу — не её вопрос. Её вопрос — только получать газ со скидкой и деньги за транзит. Но люди недовольны категорически…То есть как раз вот эта самая разнесчастная труба — это как раз редкий (практически исключительный!) пример крупного успешного бизнеса в РБ. Характерная особенность — к самой РБ эта ГТС никакого отношения не имеет и белорусских управленцев (самых эффективных в мире) к ней просто-напросто не подпускают на пушечный выстрел. Поэтому всё и работает как швейцарские часы.В силу исторических (и технологических) причин белорусская промышленность была интересна прежде всего России (но не Европе!). Так вот, «батька» сделалот него зависящее, чтобы «защитить» белорусскую промышленность от «злобных российских олигархов». То есть приветствовались инвесторы откуда угодно: из Европы, Китая, Турции, но не из России… Беда в том, что иностранцам большая часть белорусской промышленности (по причинам историко-технологическим) малоинтересна. Нет, «забугорные» инвесторы в Синеокой тоже горя хлебнули, но это уже другой вопрос.Дело в том, что сегодня экономика РБ как-то не сильно «скуплена» россиянами. А это значит, как ни странно, что будущее этой самой экономики россиян не сильно тревожит. Даже на Украине (на Украине, Карл!) ситуация была несколько иной — несмотря на открытую русофобию (и это ещё до второго майдана), были серьёзные российские инвестиции. И «уходить» оттуда было сложно. Именно поэтому. Из-за серьёзных инвестиций. Болезненно было уходить.С Беларусью ситуация диаметрально противоположная: там всё «интересное» попытались или сохранить в госсобственности, или продать «настоящим иностранцам». То есть там нетинтересов у российского бизнеса… Так это же хорошо, скажете вы. Да как сказать… Нет интересов — значит, нет каких-то особых причин беспокоиться о светлом будущем белорусской экономики.Ведь тот же самый «МАЗ» — его мощности изначально были абсолютно избыточны для маленькой РБ, так как создавались под гигантский СССР. Завод-гигант — это та ещё головная боль со всех точек зрения. Будь он в собственности российской, это уже были бы проблемы российских предпринимателей/государства, как его загружать заказами и как обновлять оборудование. А так его возможная гибель — это проблема только и исключительно Минска.Пора понять, что никто не будет любой ценой спасатьсобственность. Достаточно странно звучит, но до руководства РБ так и не дошла простая мысль, что все те крупные предприятия, которые там были, могли нормально существовать только и исключительно в рамках СССР. Необходимы большие рынки сбыта, необходимы серьёзные инвестиции. Попытка же «захватить» эти предприятия в собственность маленькой полесской республики и «керувать» ими была обречена изначально. Да, сам завод физически (цехи и станки) был расположен в БССР. Но и только. Его основная, «невидимая» часть была «размазана» по всему СССР (смежники, потребители, бюджет СССР).Беларусь не может обеспечить этим советским промпредприятиям ничего: ни рынка, ни инвестиций, ни менеджмента мирового уровня. Ничего. Собственно говоря, полная деиндустриализация за годы правления г-на Лукашенко великолепно это подтверждает. Натужные попытки набирать валютные кредиты и модернизировать промышленность централизованно ни к чему, кроме роста госдолга, не привели. То есть на начало правления Александра Григорьевича была большая промышленность (даже в небольших населённых пунктах!), а больших долгов не было! Белоруссия была в плюсе!Спустя четверть века правления того, кто «так много сделал для своей страны», промышленности там уже нет, а вот долги просто запредельные… Настолько запредельные, что никто уже больше в долг давать не хочет. То есть Белоруссия в глубоком минусе. Кстати, да, даже белорусы эти долги уже заметили. Почему-то тот факт, что достаточно современная и дорогостоящая индустрия БССР за это время полностью сдохла, замечают гораздо реже (именно с макроэкономической точки зрения, а не с точки зрения занятости!).А вот вместе и в целом эти два факта означают, что за последние четверть века положение РБ не просто ухудшилось, а ухудшилось катастрофически. И на этом фоне да, белое такое вот пятно — «Белтрансгаз» как один из крупнейших налогоплательщиков РБ. Аналогичная ситуация имела место на Украине до 2014-го. «Газпром» и ЧФ были двумя опорами украинского бюджета (почему-то об этом редко говорят). Именно «Газпром» и ЧФ были в числе наиглавнейших плательщиков в госказну Украины… Но никакого уважения это им не принесло.И моряков-черноморцев, и газовиков Миллера постоянно пытались сжить со свету. Мешались они. Про ЧФ разговор отдельный, а вот касательно ГТС — Украина так удачно ею управляла, что уже скоро она уйдёт в небытие… какая потеря! Смотришь на вот это всё и невольно задаёшься вопросом: господа нэзалежные, а вы сами то можете где-то и что-то зарабатывать? Есть у вас крупные доходы, с Россией не связанные? Зачем вы своему населению дурите голову?То есть в 1991-м в БССР много чего было интересного, к сему дню остались 2 НПЗ (работающие на российской нефти), «Белкалий» (с непонятной рентабельностью) и… труба! Всё. В свете же последних событий даже белорусские НПЗ перестали быть золотоносными курами. Осталась труба… Арифметику знаете? А детскую считалку-загадку про А и Б? Теперь вы знаете правильный ответ. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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