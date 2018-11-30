Rzeczpospolita: Польше следует сделать ставку на украинских олигархов

«Любая форма правления в Киеве, даже верховенство беззакония, лучше возвращения этой страны в сферу влияния России»

Несмотря на постоянную помощь со стороны Запада, Украина остаётся нестабильным государством. Нужно понять, что Киев никогда не сблизится с НАТО и ЕС, поэтому Польше следует переосмыслить курс своей восточной политики. Вместо относительно стабильной буферной зоны, отделяющей нас от России, в будущем мы увидим что-то вроде современного аналога Дикого поля, пишет польская ежедневная газета Rzeczpospolita.

В 2014 году Украина запустила амбициозную программу модернизации вооружённых сил, но сегодня украинские военные в очередной раз позволили разоружить себя без боя, как в Крыму. Также следует учесть, что захваченные россиянами катера были не советским металлоломом, а новыми кораблями, оснащёнными, в частности, 30-миллиметровыми пушками и противотанковыми ракетными комплексами. Притом что фактически Украина находится с Россией в состоянии войны, её военные не считают необходимым сопротивляться, когда на них нападают. Такая ситуация не самым лучшим образом характеризует украинскую армию: Киев выделяет на оборону 4% ВВП, то есть около 3,5 миллиарда долларов, а если добавить к этому расходы на Национальную гвардию, полицию и другие силовые структуры, получится почти 6 миллиардов, – негодует автор статьи Анджей Талага (Andrzej Talaga), эксперт по вопросам безопасности, сотрудник аналитического центра Warsaw Enterprise Institute. Видимо, этому эксперту воображение рисовало картину ожесточённого боя в Керченском проливе.

Порошенко решил использовать этот кризис во внутриполитической игре, разворачивающейся перед предстоящими выборами, отмечает издание. Военное положение ни в предложенном президентом, ни в ограниченном формате (за который проголосовал парламент) Украине совершенно не нужно. Военное положение лишь позволит Порошенко, который выступил в роли непоколебимого защитника суверенитета Украины, немного повысить свой рейтинг.

Оба эти факта стали для ведущих западных стран очередным доказательством того, что Украина – нестабильное и непредсказуемое государство, подчёркивает эксперт.

«К сожалению, в ней всё чаще видят болото, которое может затянуть другие страны, если они будут слишком активно заниматься её делами. Порошенко выступает с призывами и звонит мировым лидерам, но никто не предлагает ему создать ни политический, ни тем более военный антироссийский союз, хотя, например, США, Польша и Великобритания уж точно не симпатизируют России. Проблема заключается в самой Украине: несмотря на очередные революции и попытки провести реформы она остаётся чем-то вроде федерации олигархических группировок и не может стать государством в современном значении этого слова», – пишет Rzeczpospolita.

Газета отмечает, что двадцать лет назад Польша надеялась на сближение Украины с евроатлантическими структурами, помогая во всём, но сегодня понятно, что это были пустые надежды. Полякам пора отказаться от нынешнего курса восточной политики и основательно пересмотреть её.

Нужно учесть и тот факт, что Украина не смогла за все эти годы создать правовое государство. Эта страна «настолько плотно опутана олигархической сетью, что сформировать там устойчивый демократический режим можно, пожалуй, только при помощи иностранной военной оккупации», – считает Талага. Совсем же отказываться от Украины нельзя, поскольку Польша нуждается в своей восточной соседке, от которой зависит безопасность Польши.

Поэтому, советует эксперт, нужно просто смириться с тем, что у власти на Украине находятся олигархи. Потому что «любая форма правления в Киеве, даже верховенство беззакония, лучше возвращения этой страны в российскую сферу влияния», – уверен автор статьи. «Значит, мы заинтересованы в том, чтобы управляющие современным Диким полем олигархи тоже не видели плюсов в подчинении Москве. Именно они руководят и будут руководить Украиной, именно они определят её судьбу, следовательно, пора сделать ставку на них. Нужно поддерживать тех магнатов, которые станут для России барьером, и подрывать позиции тех, кто остаётся ей верен. Этим придётся заниматься годы, если не десятилетия, однако альтернатив у нас нет», – строит планы на будущее автор Rzeczpospolita. А судьба жителей Украины его нисколько не волнует.