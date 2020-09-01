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Rzeczpospolita: Польша, Украина и страны Балтии готовили провокации в Грузии и на Донбассе

01 сентября 2020, 12:50  •  189 • Война
На 24 июня планировалась «наступательная инициатива» глав МИД Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии
Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович недавно ушёл в отставку, после чего дал большое интервью польской газете Rzeczpospolita, в котором рассказал о грандиозных планах внешнеполитического ведомства Польши, которые не удалось осуществить. Часть этих планов предполагала совместные действия глав МИД Польши, Украины и стран Балтии против России в Грузии и на Донбассе.
Польская оппозиция не раз заявляла, что глава МИД Яцек Чапутович является «нарисованным министром», поскольку все важные вопросы внешней политики якобы решает либо президент, либо премьер-министр. Однако экс-глава МИД с этим не согласен.
«Мне трудно с этим согласиться. Основные инициативы, которые я выполнял как министр, были предприняты мной без консультаций с другими. Речь идёт о спорных мероприятиях, таких как, например, ближневосточная конференция, благодаря которой удалось усадить за один стол переговоров в Варшаве лидеров арабских стран с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это открыло нам путь к улучшению отношений с США»,
– цитирует Чапутовича Rzeczpospolita.
По его словам, Польша добилась коренного улучшения отношений с Германией по его личной инициативе. Наладились отношения и с Францией – в феврале польский президент посетил Париж после шестилетней паузы в отношениях между странами. К своим заслугам Чапутович причисляет и восстановление прекрасных отношений с Украиной и Литвой.
«Я избрал тактику не спрашивать разрешения слишком часто у других, а заниматься своими делами. Были разные мнения по некоторым вопросам, например, по сближению с Украиной, Литвой или даже Германией. Так что я действовал под свою ответственность, но позже мои действия обычно принимались, хотя случались и напряжённые отношения»,
– говорит экс-министр.
Дальше Чапутович признаётся в том, что на 24 июня, когда на Красной площади в Москве проходил Парад Победы, планировалась так называемая «наступательная инициатива» глав МИД Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.
«Недавно я консультировался с премьер-министром по вопросу совместной поездки министров иностранных дел Польши, стран Прибалтики и Украины в район Донбасса и в Грузию 24 июня, в день Парада Победы на Красной площади. Это была бы наступательная акция, её следствием стала бы демонстрация реальной роли России, которую она играет в мире, и изменение баланса Российской Федерации в современном мире. Всё было готово, мы должны были вместе лететь на польском самолёте»,
– отметил Чапутович.
Однако главы МИД в последний момент отказались принимать участие в «наступательной акции», о подробностях которой экс-глава МИД Польши так и не рассказал. Единственное, что он уточнил – возникло опасение предпринимать «подобные акции» накануне президентских выборов в Польше, «потому что нельзя было предсказать, как ожидаемая резкая реакция со стороны Москвы повлияла бы на ход последней фазы кампании».
Допустить приезд делегации из пяти русофобских глав МИД в Грузию и на территорию Донбасса, подконтрольную Киеву, вполне возможно, однако непонятно, что должны были министры совершить, чтобы «изменить баланс России в современном мире» и чего они испугались в последний момент.
Вместо «наступательной инициативы» Яцек Чапутович предложил инициативу другую – создание Люблинского треугольника, объединяющего Польшу, Литву и Украину. Он не скрывает, что страны объединены по одному принципу – все они соседи Беларуси.
Чапутович уверен: сегодня главная задача, стоящая перед новым министром иностранных дел Польши – это белорусский кризис. При этом он надеется, что прежняя политика в отношении Минска будет продолжаться.
«В настоящее время я не вижу возможности повысить ценность польской внешней политики, поэтому сдаюсь и оставляю место для действий другим»,
– завершил свои откровения ушедший в отставку министр.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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