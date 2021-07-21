Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
Главная / В мире

Rzeczpospolita: Польша снова навредила сама себе

21 июля 2021, 19:55  •  149 • В мире
Польша вновь сделала неверный выбор, заблокировав проведение саммита ЕС – Россия
«В последнее время много говорилось о том, как Польше и странам Балтии удалось унизить Францию и Германию, придушив в зародыше идею президента Макрона и канцлера Меркель о проведении саммита ЕС – Россия по образцу недавней встречи Байдена и Путина. Польское руководство объявило о своей победе: переговоров с Путиным не будет»,
– сообщает ежедневная польская газета Rzeczpospolita.
Издание напоминает слова премьер-министра Матеуша Моравецкого, который уверял, что идея саммита была изначально бессмысленной и Польша может согласиться на встречу лишь в одном случае – «если Россия откажется от агрессивной политики в отношении соседей».
По мнению же автора статьи Лукаша Гадзала (Łukasz Gadzała), Польша в очередной раз совершила ошибку, сделав неправильный выбор. Нельзя было, не подумав, отказываться от предложения Берлина и Парижа. Правильным решением стала бы поддержка этой инициативы, в таком случае у Варшавы были бы все шансы как-то повлиять на ход и на результат подобных переговоров. И тот факт, что Польше и странам Балтии удалось заблокировать проведения саммита ЕС – Россия лишь на первый взгляд выглядит победой, уверен автор.
«Европейской встречи с Путиным не будет, но Эммануэль Макрон дал ясно понять, что ему не нужен никакой саммит, чтобы поговорить с российским президентом. Ангела Меркель тоже поддерживает диалог с Кремлём, помимо неё этим занимаются чехи, венгры, словаки, финны, австрийцы и многие другие. На их переговоры, в отличие от переговоров на уровне ЕС, Варшава не может и никак не сможет повлиять, однако, идею проведения саммита она успешно заблокировала»,
– поясняет Гадзала.
Он напоминает, что для Варшавы основой выживания в современном мире является именно дипломатия. Следовательно, переговоры необходимо вести со всеми – не только с Францией и Германией, со странами Евросоюза и с Соединёнными Штатами. Необходимо разговаривать и с Россией, хотя бы для того, чтобы обсудить расхождения и разногласия между странами, которых становится с каждым годом всё больше. А отсутствие диалога с огромным и сильным соседом не может быть верным выбором для любой страны, подчёркивает издание.
Однако сегодня Польша настолько слаба, что не может вести переговоры с Россией самостоятельно. В этом случае очень помогли бы переговоры в рамках общеевропейского диалога, который Варшава с таким усердием заблокировала, хотя могла бы повлиять на его содержание.
«Это прописная истина политики на международном уровне: к небольшим и менее сильным странам редко прислушиваются, поэтому провести свои интересы им проще при помощи международных институтов. Они могут обрести влияние на реальную политику, лишь выступая частью большой группы. К сожалению, все закончится, как обычно. Франция и Германия продолжат разговаривать с Путиным, а нас в очередной раз за столом переговоров не окажется»,
– констатирует Rzeczpospolita.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






149
Источник
Похожие новости
21 июля 2021, 01:35
Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС России
21 июля 2021, 05:15
День рождения по-американски: Праздник в США оставил "осадочек" у русского блогера
21 июля 2021, 01:35
"Ещё одна подделка": Иностранные "эксперты" оценили новый русский истребитель
21 июля 2021, 05:15
"Я волен пользоваться интернетом": Протасевич рассказал о подвохах в общении с бывшими соратниками
21 июля 2021, 08:50
«Начертить красные линии»: как в Великобритании предлагают сдерживать Россию на границе с Украиной
21 июля 2021, 01:35
Европа бунтует против «пандемийных» ограничений
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северн...
21 июля 2021, 01:35
Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС Росс...
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным&...
21 июля 2021, 05:15
День рождения по-американски: Праздник в США оставил "осадочек" у русского ...
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
18 июля 2021, 16:45
Помогите, пожалуйста: Что означает повестка СБУ для Шойгу? Версия Мардана
17 июля 2021, 00:25
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
16 июля 2021, 08:45
В России начали действовать "жертвы русских": скоро они запретят женщин
18 июля 2021, 04:50
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после предательства США
19 июля 2021, 07:25
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.