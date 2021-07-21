Rzeczpospolita: Польша снова навредила сама себе

Польша вновь сделала неверный выбор, заблокировав проведение саммита ЕС – Россия

«В последнее время много говорилось о том, как Польше и странам Балтии удалось унизить Францию и Германию, придушив в зародыше идею президента Макрона и канцлера Меркель о проведении саммита ЕС – Россия по образцу недавней встречи Байдена и Путина. Польское руководство объявило о своей победе: переговоров с Путиным не будет»,

– сообщает ежедневная польская газета Rzeczpospolita.

Издание напоминает слова премьер-министра Матеуша Моравецкого, который уверял, что идея саммита была изначально бессмысленной и Польша может согласиться на встречу лишь в одном случае – «если Россия откажется от агрессивной политики в отношении соседей».

По мнению же автора статьи Лукаша Гадзала (Łukasz Gadzała), Польша в очередной раз совершила ошибку, сделав неправильный выбор. Нельзя было, не подумав, отказываться от предложения Берлина и Парижа. Правильным решением стала бы поддержка этой инициативы, в таком случае у Варшавы были бы все шансы как-то повлиять на ход и на результат подобных переговоров. И тот факт, что Польше и странам Балтии удалось заблокировать проведения саммита ЕС – Россия лишь на первый взгляд выглядит победой, уверен автор.

«Европейской встречи с Путиным не будет, но Эммануэль Макрон дал ясно понять, что ему не нужен никакой саммит, чтобы поговорить с российским президентом. Ангела Меркель тоже поддерживает диалог с Кремлём, помимо неё этим занимаются чехи, венгры, словаки, финны, австрийцы и многие другие. На их переговоры, в отличие от переговоров на уровне ЕС, Варшава не может и никак не сможет повлиять, однако, идею проведения саммита она успешно заблокировала»,

– поясняет Гадзала.

Он напоминает, что для Варшавы основой выживания в современном мире является именно дипломатия. Следовательно, переговоры необходимо вести со всеми – не только с Францией и Германией, со странами Евросоюза и с Соединёнными Штатами. Необходимо разговаривать и с Россией, хотя бы для того, чтобы обсудить расхождения и разногласия между странами, которых становится с каждым годом всё больше. А отсутствие диалога с огромным и сильным соседом не может быть верным выбором для любой страны, подчёркивает издание.

Однако сегодня Польша настолько слаба, что не может вести переговоры с Россией самостоятельно. В этом случае очень помогли бы переговоры в рамках общеевропейского диалога, который Варшава с таким усердием заблокировала, хотя могла бы повлиять на его содержание.

«Это прописная истина политики на международном уровне: к небольшим и менее сильным странам редко прислушиваются, поэтому провести свои интересы им проще при помощи международных институтов. Они могут обрести влияние на реальную политику, лишь выступая частью большой группы. К сожалению, все закончится, как обычно. Франция и Германия продолжат разговаривать с Путиным, а нас в очередной раз за столом переговоров не окажется»,

– констатирует Rzeczpospolita.