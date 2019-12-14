Rzeczpospolita: Париж и Берлин самостоятельно договариваются с Россией через нашу голову

За столом переговоров в Париже не хватало поляков, сетуют в Польше

Вслед за американской газетой The New York Times, редколлегия которой сетует на то, что в Париже за столом переговоров не было представителя Соединённых Штатов, польская газета Rzeczpospolita также сожалеет, что Польша осталась не у дел в то время, как лидеры «нормандской четвёрки» пытались решить проблему Донбасса.

«Итог встречи в нормандском формате очевиден. И хотя Владимир Зеленский рассчитывал на большее, а результаты саммита его не удовлетворили, в определённом смысле они соответствуют текущим целям лидеров и России, и Украины», – пишет Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что у Зеленского были вполне конкретные планы – закончить войну, от которой уже все устали, к тому же «ему было важно вернуться на родину и заявить, что он возобновил политический диалог с Москвой». Конечно, вернувшись из Парижа, он может говорить, что добился большого и очевидного успеха – и обмен пленными это продемонстрирует, однако эксперты слишком хорошо понимают, что результаты встречи не впечатляют.

Что касается Путина, отмечает издание, то у него были свои планы, правда эти планы касались переговоров с западными партнёрами, а не с Зеленским.

«Если взглянуть на ситуацию цинично, можно сказать, что встречей во французской столице должны быть довольны все. Президент Макрон добился, чего хотел: он продемонстрировал, что Париж перехватил инициативу и ликвидировал очередные препятствия на пути сближения с Кремлём. Довольной должна была остаться даже Меркель, поскольку на саммите получили подтверждения договорённости 2015 года, а значит, она может сказать, что не уступила давлению России. Путин же хотел услышать от Франции и Германии подтверждение того, что они продолжают шефствовать над политическим процессом в Донбассе, который опирается на прежние расплывчатые и в целом выгодные для Кремля принципы», – уверен автор статьи Павел Коваль (Paweł Kowal).

По его мнению, только Зеленский остался недоволен встречей, потому что его старые проблемы никуда не делись, а в минских договорённостях существует куча политических ловушек, самая главная из которых – федерализация по типу федеральной системы Германии или США.

Вот только автор не объясняет, почему Германии или США, так же как и многим другим странам, можно быть федеральными и их демократия от этого не страдает, а Украине нельзя даже разговаривать на эту тему.

Но самое главное, на чём издание акцентирует внимание читателей, это то, что от этих переговоров ничего не выиграла Польша! И, по мнению автора, это произошло потому, что представителей Польши не было за круглым столом переговоров в Елисейском дворце. А ведь «каждое решение по Украине порождает какие-то последствия для Польши». К тому же в Варшаве хотят точно знать, как подействуют решения по Донбассу на всё украинское государство.

«Разумеется, мы не знаем, могла ли Варшава в 2014 году присоединиться к нормандскому формату (против выступила бы Россия), а также стоило ли нам это делать (подписание расплывчатых политических соглашений может не принести выгоды). С другой стороны, сейчас у нас нет никаких рычагов воздействия на политику двух стран ЕС, Франции и Германии, а также их шаги в отношении Донбасса. В ситуации, когда не существует механизмов согласования общей европейской стратегии в вопросе кризиса на Украине, а США умывают руки, Париж и Берлин самостоятельно договариваются с Россией через нашу голову», – заявляет Rzeczpospolita.