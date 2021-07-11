Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Окружат города и откроют огонь по нелояльному населению
Главная / Аналитика

Рыжая Трусова, фиолетовая Косторная: цветовой мятеж фигуристок

11 июля 2021, 08:40  •  42 • Аналитика
© РИА Новости /
На данный момент в российском фигурном катании сложилась действительно уникальная ситуация: шестеро сильнейших фигуристок планеты занимаются у одного тренера.
Ближайшей осенью в олимпийский сезон-2021/2022 по фигурному катанию вступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная, Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых — и все они плотненько, как птенчики, скучковались в "хрустальном" гнездышке под боком у Этери Тутберидзе.
В спорте иногда крайне тяжело заниматься у одного тренера даже двум мировым звездам (Плющенко и Ягудин у Мишина, Загитова и Медведева у той же Тутберидзе — как самые яркие примеры), а тут их целая стайка, и уделить равное количество внимания и накормить драгоценным зернышком тренерского мастерства каждую ледовую пташку бывает просто физически невозможно.
В этой ситуации нервы могут выдержать не у всех, и в толпе безусловных талантов выживет либо самый стойкий, либо самый заметный.
Скорее всего, именно желание выделиться на фоне остальных и заявить всему окружающему миру, что "я не такая, как все", "не такая, как они", и привело к тому, что уже две фигуристки из группы Тутберидзе буквально с головой окунулись в пучину радикальных внешних перевоплощений.

Цветная революция

© РИА Новости / Александр Вильф
Фигурное катание. V этап Гран-при. Церемония награждения
Первой, кто решился на эксперименты с цветом волос из наших фигуристок текущего поколения, стала Евгения Медведева. После сенсационного побега из группы Тутберидзе в 2018 году в Торонто к Брайану Орсеру Жене захотелось перемен не только в спортивной карьере, но и во внешнем виде.
Уже в сезоне-2019/2020 Медведева резко меняет имидж и предстает перед публикой в новом облике. Ее волосы приобретают красновато-бордовый оттенок, да и в целом стиль у "канадской беглянки" становится более женственным и даже откровенным, порождая нескромные ассоциации с "опытной мадам".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)
Но уже через год, вернувшись к Этери Тутберидзе, к нам вернулась и прежняя Евгения Медведева — элегантная стильная шатенка, прекрасно разбирающаяся в модных трендах и сделавшая ставку уже не на домашние эксперименты с внешним видом, а на поиск новых образов в fashion-каталогах категории люкс и на работу с профессионалами из мира моды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Рыжая Ракета

Но история с красными волосами Евгении Медведевой неожиданно получает продолжение, и идею резкой смены имиджа, причем больше в сторону подросткового мятежа, нежели руководствуясь актуальными модными тенденциями, подхватывает Александра Трусова, которая всегда поглядывала в сторону Евгении с очевидной долей уважения и симпатии.
© РИА Новости / Александр Вильф
Фигурное катание. V этап Гран-при. Церемония награждения
После окончания сезона-2020/2021 наша Русская Ракета, понимая, что в академии Евгения Плющенко, кроме проживания в каркасном домике с оленьими рогами у входа и очередной бронзовой медали, ей больше ничего не светит, принимает неожиданное для многих решение вернуться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.
Чтобы появление в "Хрустальном" выглядело максимально эффектно и по возможности не напоминало о той — прошлой — Трусовой, которая своим переходом к Плющенко в начале 2020 года обидела все руководство "Самбо-70", Саша решает покрасить волосы в ярко-рыжий цвет, приняв тем самым эстафету цветной революции от Евгении Медведевой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)
Получилось очень дерзко и даже возмутительно. Если Евгения в своих экспериментах с внешним видом все-таки не переступала порог дома под названием "Что здесь происходит?!", то Саша в него влетела сразу с двух ног.
В жизни каждого человека 16-17 лет — крайне непростой период. Добавьте к этому тот самый пубертат, который фактически отправил Загитову и Медведеву кататься в ледовых шоу, а не за очередной медалью международных турниров, и в результате мы получаем находящегося под огромным давлением подростка, каждый день испытывающего стресс из-за своих и родительских спортивных амбиций, всеобщего внимания и страшной конкуренции, которой никогда еще не было в истории российского женского фигурного катания.
Пройти эту территорию под названием "Все мы когда-то были молодыми" под несмолкаемую какофонию "медных труб" и шквала критики из-за малейшей ошибки без последствий удается не каждой юной фигуристке, и огненно-рыжие волосы — это еще самый безобидный итог буйства гормонов и мощнейшего общественного прессинга в жизни 17-летнего человечка, который только можно представить.
Дональд Трамп хотел изменить Америку и сдержал свое слово в этом вопросе

Шалость удалась: "Алена ты всегда прекрасна!"

Только тренеры группы Этери Тутберидзе с трудом пережили все эмоциональные этапы по модели Кюблера — Росса в отношении нового имиджа Саши Трусовой (от отрицания, гнева, торга и депрессии до его принятия), как на их и так расшатанную постоянными уходами-приходами фигуристок нервную систему свалилась очередная косметическая причуда в виде фиолетовых волос и "силиконовых" губ — на этот раз от неугомонной Алены Косторной.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)
Правда, пост, в котором Алена опубликовала еще и вторую селфи-фотографию, где было отчетливо видно, что губы фигуристки изменились и приобрели типичную после косметологических уколов форму "уточкой", Косторная была вынуждена удалить через сутки после публикации из-за хлынувшего шквала критики и негатива. Позже Алена вернет данный пост в свой Instagram лишь с одним фото, где она держит собачку.
Но интернет помнит все, и новый розово-фиолетовый пышногубый облик Алены Косторной мгновенно разлетелся по всем социальным сетям, спровоцировав чуть ли не главный скандал этого лета в мире фигурного катания.
Поклонники Алены изо всех сил пытались поддержать своего кумира комментариями с сердечками и признаниями в любви, но даже они не смогли перекрыть огромную волну хейта в адрес Косторной с ее новым имиджем, наполненную соцсетевыми фырканьями диванных критиков примерно следующего содержания: "это же пенсионный цвет", "нет ничего прекрасней природной красоты", "зачем губы испортила?", "губы, как у рыбки" и так далее. В результате чего Алене и пришлось удалить вызвавшее обидные высказывания селфи.
Истерика из-за "новой" Алены Косторной дошла до того, что в Twitter на какое-то время стал актуальным тег в ее поддержку #AlionaYouAreAlwaysBeautiful ("Алена, ты всегда прекрасна") с опубликованными под ним постами, основной мыслью которых было: "отстаньте от ребенка", "ее тело — ее дело", "люблю ее, несмотря ни на что!"
Вот так озорная шалость с переменой цвета волос и легкие манипуляции с формой губ известной фигуристки сотворили настолько шумный социальный переполох, что в определенный момент стало казаться, что он перерастает чуть ли не в очередное общественное движение в поддержку прав женщин.
© РИА Новости / Владимир Песня
Шоу Team Tutberidze ("Чемпионы на льду")

"Кайфуйте! Жизнь одна!"

Стала бы красить волосы в красный цвет Евгения Медведева, если бы в 2018 году она не испытала сильнейший шок от бесчисленных злобных обвинений в предательстве после ухода от Тутберидзе?
Зачем России талибы?
Превратилась бы в рыжую бестию Саша Трусова и в пурпурную фею Алена Косторная, если бы не сильнейшее давление и конкуренция в российском женском фигурном катании — и, в частности, в группе Этери Тутберидзе?
И каких еще экспериментов с внешностью ожидать нам от других российских фигуристок: Щербакова побреется налысо, а Валиева, Усачева и Хромых сделают пирсинг и татуировки на лице с надписью "Тутберхаус" (в честь созданного ими TikTok-аккаунта)?
Но, несмотря на радикальные смены имиджа и перевоплощения наших юных спортсменок, в какой-то момент становится очевидно, что стрессовые ситуации в их жизни, из которых они пытаются найти выход с помощью экспериментов с внешностью, — это лишь вершина айсберга.
Они ведь не просто талантливые фигуристки, дерзкие подростки, модные девчонки и обворожительные красотки — они в первую очередь настоящие мировые звезды фигурного катания, которое в последнее время стало буквально сливаться с поп-культурой.
Фигуристы ставят свои программы на треки Билли Айлиш, Бритни Спирс и Muse (и это не показательные номера), активно и успешно ведут Instagram, снимают ролики в TikTok, участвуют в телешоу, рекламе и прочих пиар-мероприятиях, из которых состоит типичная жизнь звезд шоу-бизнеса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)
Разве виновата Этери Тутберидзе в том, что она своим тренерским талантом и мастерством художника по льду создала из этих девочек кумиров миллионов, превратив каток "Хрустальный" в настоящую "Фабрику звезд"?
И теперь, когда в ее гнездышке целый "тутберхаус" из популярных фигуристок, конечно, в определенный момент кто-то из них начинает пытаться выделиться на фоне остальных всеми возможными способами.
В этой ситуации особенно хочется поддержать Сашу Трусову и Алену Косторную в их смелых экспериментах с внешностью.
Напомнив им ставшее уже мемом духоподъемное высказывание самой техничной фигуристки в истории "Ледникового периода", великой театральной актрисы, после спектаклей с участием которой зрители всерьез задумывались о том, что предсказания майя о конце света вполне реальны, — неутомимой Ольги Бузовой: "Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна! Аааааа!"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля "Чудесный грузин"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






42
Источник
Похожие новости
08 июля 2021, 08:15
Компартия Китая готовится управлять миром. Но не в одиночку
09 июля 2021, 09:00
Американцы требуют пропустить на Олимпиаду наркоманку
10 июля 2021, 09:45
Украина показала, почему у нее получается жить в долг
09 июля 2021, 09:00
Новая нефтяная лихорадка: сколько заработает Россия
10 июля 2021, 09:45
Зачем России талибы?
09 июля 2021, 18:10
Почему новый парламент Санкт-Петербурга обойдется без оппозиции, и как будет «сбрасывать кожу» партия власти
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2021, 13:35
"Низкопробное хамство": Россию унизили, забыв о Прибалтике, США и Украине
06 июля 2021, 05:50
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
08 июля 2021, 17:25
Вашингтон устами госсекретаря США Энтони Блинкена озвучил ультиматум Владимиру Зеленскому
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
04 июля 2021, 08:00
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали на видео
10 июля 2021, 14:20
После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне
07 июля 2021, 08:25
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афганистану
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.