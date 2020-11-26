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Рывок нефти: что даст стране проект «Восток Ойл»

26 ноября 2020, 01:30  •  86 • Политика
Проект «Восток Ойл» обеспечит существенный мультипликативный эффект для всей российской экономики. Он придаст импульс развитию смежных отраслей и создаст десятки тысяч рабочих мест. Реализация проекта создает дополнительные стимулы для локализации высокотехнологичного оборудования и обеспечивает прирост внутреннего спроса на продукцию различных отраслей, эквивалентную 2% ВВП в год. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Роснефти» по итогам встречи Владимира Путина с главой корпорации Игорем Сечиным. Эксперты, в свою очередь, подчеркивают, что основной спрос на нефть до 2025 года будет обеспечиваться азиатскими странами, в основном Китаем и Индией. В этом смысле проект «Восток Ойл» запущен крайне своевременно.

Новый рубеж

Неблагоприятные метеоусловия внесли серьезные коррективы в рабочие планы Владимира Путина. Из-за нелетной погоды ему пришлось отложить рабочую поездку в Саров, где он должен был посетить Российский федеральный ядерный центр. В итоге вместо визита в Нижегородскую область президент в резиденции Ново-Огарево принял главу компании «Роснефть» Игоря Сечина. С ним Владимир Путин обсудил реализацию крупных проектов нефтегазовой корпорации.
В этом году компания приступила к реализации проекта по добыче углеводородов в районах Крайнего Севера — «Восток Ойл». Его подтвержденная ресурсная база составляет 6 млрд т (44 млрд баррелей). Проект включает в себя Ванкорский кластер (15 месторождений), Западно-Иркинский участок («Роснефть»), Пайяхскую группу месторождений («Нефтегазхолдинг») и месторождения Восточно-Таймырского кластера.
— Эта область, где он развивается — от Красноярска на север порядка 2,5 тыс. км — вся эта зона и есть, по сути, область нашей работы, — пояснил Игорь Сечин. — Сегодня в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы, по ее развитию. Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150. Также готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти.
По его словам, первая очередь проекта «Восток Ойл» позволит обеспечить добычу и транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т. Использование Северного морского пути открывает возможность поставок сырья не только на европейские, но и на азиатские рынки. При этом транспортировку нефти будут осуществлять танкерами ледового класса Arc7. Однако в общей сложности этот проект будут обслуживать 50 судов разных типов, уточнил Игорь Сечин.
В настоящий момент уже подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок российского производства. Станки оснащены современной системой геопозиционирования и геонавигации с привязкой к определенной точке бурения, на гидравлической платформе, что повышает точность, скорость, эффективность и снижает аварийность, добавил руководитель компании. Кроме того, «Роснефть» договорилась с «КамАЗом» о поставках дополнительной автомобильной и крановой техники. Также компания обсудила с Ростехом возможность предоставления вертолетов.
Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тыс. человек. Кроме того, появится 15 промысловых городков, в которых будет обеспечена жизнедеятельность вахтовиков. Игорь Сечин сообщил, что к 2024 году в направлении Севморпути через бухту Север будет поставлено до 30 млн т нефти. При этом он попросил президента помочь с доступностью кредитных ресурсов для подрядчиков и производителей оборудования, которым требуются оборотные средства для начала работы. По его словам, «действующая программа поддержки через механизмы лизинга по линии Государственной транспортной лизинговой компании вряд ли может справиться с таким объемом работы».
Владимир Путин и Игорь Сечин также обсудили ситуацию вокруг судостроительного комплекса «Звезда», который создается консорциумом во главе с «Роснефтью». По словам главы корпорации, строительство новых объектов верфи ведется параллельно с производственной деятельностью. Сейчас в работе 53 заказа. Он также подчеркнул, что вокруг верфи создан целый кластер высокотехнологичных производств самого передового оборудования. Глава «Роснефти» добавил, что строительство нового металлургического завода рядом со «Звездой» потребует $2,2 млрд инвестиций. Здесь будут производиться стальной лист и трубная продукция. В качестве наиболее целесообразного месторасположения выбрана бухта Суходол. Она находится близ бухты Большой Камень, где расположена «Звезда», рассказал Игорь Сечин.
В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. т, суда ледового класса, коммерческие — для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений. Речь идет в том числе и о технике, которая ранее в России не выпускалась из-за отсутствия необходимых спусковых и гидротехнических сооружений, отмечается на официальном сайте «Роснефти».

Мультипликативный эффект

В пресс-службе компании «Известиям» рассказали, что проект «Восток Ойл» обеспечит существенный мультипликативный эффект для всей российской экономики.
— Проект придаст импульс для развития смежных отраслей, создаст десятки тысяч рабочих мест и обслуживающего персонала, — сообщили в «Роснефти».
Там добавили, что, как показывают расчеты специалистов Института прогнозирования РАН, реализация проекта создает дополнительные стимулы для локализации высокотехнологичного оборудования и обеспечивает прирост внутреннего спроса на продукцию различных отраслей, эквивалентную 2% ВВП в год. По оценкам компании KPMG, эффект от арктических инвестиций превысит 30 трлн рублей до 2038 года.
Значимость успешного развития проекта «Восток Ойл» и судостроительного комплекса «Звезда» в нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке возросла, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Добыча нефти в мире дорожает, приходится осваивать всё более сложные регионы. Нынешний кризис доказал сразу две вещи. Первая — спрос на углеводороды будет расти. Вторая — нашей стране необходимо развивать свое конкурентное преимущество — возможность успешно поставлять нефть как на Запад, так и на Восток, — подчеркнул аналитик.
В этом смысле, по словам Александра Фролова, «Восток Ойл» обеспечит логистическую гибкость для добытой нефти. А судостроительный комплекс «Звезда» — снизит зависимость от зарубежных компаний. Аналитик отметил, что «Восток Ойл» — одновременно и крупный проект по добыче полезных ископаемых в сложном регионе, и перспективный источник грузов для Севморпути.
Проект будет удовлетворять грядущий спрос на черное золото и повышать привлекательность СМП, — заключил эксперт.
Как писали «Известия», 16 ноября на заседании совета директоров «Роснефти» была одобрена сделка по продаже компании Trafigura 10-процентой доли уставного капитала «Восток Ойл». Trafigura — один из крупнейших в мире независимых трейдеров нефти и нефтепродуктов. По мнению экспертов, сделка продемонстрировала заинтересованность иностранных инвесторов в российских арктических проектах и уверенность в дальнейшем развитии СМП. На фоне этой информации акции «Роснефти» на Московской бирже выросли более чем на 4,2%.
Основной спрос на нефть до 2025 года будет обеспечиваться азиатскими странами, в основном Китаем и Индией, поэтому проект «Восток Ойл» запущен своевременно, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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— Китай в нынешнем году уже становится лидером мировой нефтепереработки, а значит, есть хорошие перспективы для сотрудничества с Россией. «Роснефть» останется крупнейшим поставщиком нефти в КНР как минимум в ближайшие пять лет, — пояснила «Известиям» аналитик.
Эксперт подчеркнула, что выигрывают от проекта и российские судостроители, так как получат заказы от нефтяников на расширение танкерного флота. Это также, по ее словам, важный шаг для России, так как востребованность нефти в мире и необходимость ее транспортировки останется высокой. Она напомнила, что Международное энергетическое агентство заявляет: структурных причин для падения спроса на нефть нет, нынешний кризис был напрямую связан с пандемией. Можно ожидать, что в следующем году Brent будет торговаться в диапазоне $45–60 за баррель, а в 2022-м опять вернется в коридор $60–70, заключила аналитик.

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