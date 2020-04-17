Рынок труда: это не катастрофа, это беда! • 272 • Аналитика

Четверо из пяти потеряли доходы

Пандемия COVID-19 катастрофически сказывается на количестве рабочего времени и уровне заработков по всему миру. К такому выводу пришли аналитики Международной организации труда (МОТ) по итогам последнего обследования. Тем временем треть российских работодателей оценивают положение своей компании как негативное или крайне негативное. Со всеми вытекающими последствиями.



Еще две недели назад МОТ сделала угрожающий прогноз о том, что пандемия может спровоцировать рост безработицы в мире до 25 миллионов человек. Теперь такой прогноз можно расценивать как чрезмерно оптимистичный. Новый прогноз звучит как приговор: есть большая вероятность того, что на конец года этот показатель окажется существенно выше изначально спрогнозированных 25 миллионов.







В настоящее время полное или частичное прекращение работы затронуло 81 процент мировой рабочей силы, составляющей 3,3 миллиарда человек, то есть больше чем четверых из каждых пяти работников, говорится в докладе МОТ. Согласно последним экспертным оценкам, во втором квартале 2020 года кризис, связанный с пандемией, приведет к сокращению на 6,7 процента общемирового объема рабочего времени, что эквивалентно полному рабочему времени 195 миллионов работников.



Наибольшие сокращения рабочего времени ожидаются в арабских странах (полное рабочее время 5 миллионов работников), в Европе (полное рабочее время 12 миллионов работников) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (полное рабочее время 125 миллионов работников). Серьезные потери понесут страны с самыми разными уровнями доходов, но в наибольшей степени — с уровнем доходов выше среднего. Это намного превышает по масштабам последствия финансового кризиса 2008-2009 годов, подчеркивают эксперты МОТ.



Наибольшему риску сейчас подвергаются такие секторы, как гостиничный бизнес, общественное питание, обрабатывающая промышленность, розничная торговля, коммерческая и административная деятельность. Практически именно такую картину мы наблюдаем сейчас и в нашей стране.



Согласно исследованию МОТ, в секторах, где наиболее высок риск «резкого и разрушительного» роста количества увольнений, снижения оплаты труда и сокращения рабочего времени, насчитывается 1,25 млрд. работников. Многие из них заняты низкооплачиваемым неквалифицированным трудом, и для них внезапная потеря дохода становится просто убийственной.



«Как в развитых, так и в развивающихся странах работники и предприятия оказались перед лицом катастрофы, — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. – Мы должны действовать быстро, решительно и все вместе. От того, насколько безошибочной и оперативной будет наша реакция, зависит, выживем мы или потерпим крах».



Москва и Питер — территории уныния

Служба исследований одной из крупнейших российских компаний онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос работодателей, чтобы выяснить, как они переживают текущий кризис. Опрос проводился со 2 по 9 апреля с. г. среди более чем 350 представителей российских компаний.



По сравнению с августом 2019 года гораздо больше стала доля опрошенных работодателей, которые заявили, что оценивают положение своей компании как «скорее негативное» или «крайне негативное»: 33 процента против 10 процентов. При этом доля тех компаний, которые чувствуют себя стабильно, снизилась с 49 до 36 процентов. 18 процентов компаний чувствуют себя уверенно, однако эта доля по сравнению с августом прошлого года снизилась более чем в два раза, подчеркивают эксперты hh.ru.



Логично, что наиболее уверенно себя чувствуют крупные компании: среди компаний с численностью сотрудников свыше 500 доля тех, кто оценивает положение компании как стабильное — свыше 40 процентов. В наиболее уязвимом положении — небольшие и средние компании: среди компаний с численностью до 100 сотрудников доля оценивших своё положение как негативное — 48 процентов.



Что касается территориальных особенностей, то, по данным hh.ru, наиболее негативным настроениям подвержены сейчас компании Москвы и Санкт-Петербурга вместе с Северо-Западным федеральным округом. В регионах же доля позитивно настроенных работодателей выше.



Кто первый утонет

Согласно опросу, с начала кризиса в 20 процентах компаний уменьшилась численность сотрудников. Интересно, что под раздачу попали в большинстве работники малых и крупнейших компаний. О произошедших сокращениях сообщили 24 процента организаций с численностью персонала до 100 человек и 27 процентов предприятий с численностью свыше 3 000 человек. И вновь в антилидерах Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО, где о сокращениях сообщила почти половина опрошенных работодателей.



В ближайшие полгода точно планируется сокращение численности сотрудников в 12 процентах компаний, ещё 25 процентов делают осторожный, но тем не менее негативный прогноз, говорят авторы исследования. Выше всего эта доля среди компаний с численностью свыше 3 000 сотрудников. Совокупно ожидают уменьшения штатов 46 процентов таких компаний.







У середнячков планы и ожидания чуть лучше. Примерно четверть региональных компаний с численностью сотрудников от 251 до 500 человек надеются увеличить штаты. А в Москве и Санкт-Петербурге вместе с СЗФО эта доля составляет лишь 9 и 16 процентов соответственно.



Наиболее уязвимы перед сокращениями, по мнению работодателей, рядовые специалисты и стажеры/практиканты. Более 80 процентов работодателей, сообщивших, что численность их персонала либо уже уменьшилась, либо уменьшится в ближайшие полгода, заявили, что под сокращение попали или попадут в первую очередь рядовые специалисты.



Около трети компаний заявили, что их планы на подбор персонала на ближайший период никак не изменились с началом кризиса. 23 процента внепланово остановили подбор (в Москве таких — 31 процент). Четверть компаний внепланово снизили подбор кадров (в Санкт-Петербурге и СЗФО — 39 процентов).



Пенсионеры выгодны в хозяйстве

У простого рабочего люда вынужденный отпуск никакого восторга, конечно же, не вызывает. Даже если тебя не сократят, то доходы однозначно у многих упадут. Что наблюдаем на данный момент?





Вряд ли кому-то сегодня хочется повторения Великой депрессии 1929 года

62 процентов работодателей заявили hh.ru, что зарплаты сотрудников не изменились с началом кризиса. Уменьшились зарплаты сотрудников в 23 процентах компаний, причем чаще среди небольших компаний (27 процентов), а также в первую очередь в Москве (29 процентов), Санкт-Петербурге и СЗФО (26 процентов) и Приволжском ФО (24 процента).



В ближайшие полгода не ожидают изменения зарплат 30 процентов компаний, причем наиболее уверенными в этом плане себя чувствуют средние и крупные компании, а также компании Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ожидают уменьшения зарплат сотрудников 27 процентов компаний (45 процентов — среди компаний с численностью от 100 до 250 человек).



Есть ли смысл объяснять, что в самом тяжелом положении сейчас находится ультрамалый бизнес — мелкая торговля и сфера услуг, где обычно трудятся всего один-два наёмных работника? Чем им платить зарплату, если нет продаж? Надежды на возрождения после кризиса остаются, но под угрозой всеобщего обнищания и они тают.



У знакомого предпринимателя один «наемник» — женщина, которая работает с его семьёй почти 10 лет. Уволить рука не поднимается. Да и куда она сейчас может пойти? Если эпидемия продлится, то уже в мае платить будет нечем. Есть, правда, одно положительное обстоятельство — женщина уже на пенсии. Значит, без куска хлеба точно не останется. Вот так, глядишь, и «перезимуем». Пандемия COVID-19 катастрофически сказывается на количестве рабочего времени и уровне заработков по всему миру. К такому выводу пришли аналитики Международной организации труда (МОТ) по итогам последнего обследования. Тем временем треть российских работодателей оценивают положение своей компании как негативное или крайне негативное. Со всеми вытекающими последствиями.Еще две недели назад МОТ сделала угрожающий прогноз о том, что пандемия может спровоцировать рост безработицы в мире до 25 миллионов человек. Теперь такой прогноз можно расценивать как чрезмерно оптимистичный. Новый прогноз звучит как приговор: есть большая вероятность того, что на конец года этот показатель окажется существенно выше изначально спрогнозированных 25 миллионов.В настоящее время полное или частичное прекращение работы затронуло 81 процент мировой рабочей силы, составляющей 3,3 миллиарда человек, то есть больше чем четверых из каждых пяти работников, говорится в докладе МОТ. Согласно последним экспертным оценкам, во втором квартале 2020 года кризис, связанный с пандемией, приведет к сокращению на 6,7 процента общемирового объема рабочего времени, что эквивалентно полному рабочему времени 195 миллионов работников.Наибольшие сокращения рабочего времени ожидаются в арабских странах (полное рабочее время 5 миллионов работников), в Европе (полное рабочее время 12 миллионов работников) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (полное рабочее время 125 миллионов работников). Серьезные потери понесут страны с самыми разными уровнями доходов, но в наибольшей степени — с уровнем доходов выше среднего. Это намного превышает по масштабам последствия финансового кризиса 2008-2009 годов, подчеркивают эксперты МОТ.Наибольшему риску сейчас подвергаются такие секторы, как гостиничный бизнес, общественное питание, обрабатывающая промышленность, розничная торговля, коммерческая и административная деятельность. Практически именно такую картину мы наблюдаем сейчас и в нашей стране.Согласно исследованию МОТ, в секторах, где наиболее высок риск «резкого и разрушительного» роста количества увольнений, снижения оплаты труда и сокращения рабочего времени, насчитывается 1,25 млрд. работников. Многие из них заняты низкооплачиваемым неквалифицированным трудом, и для них внезапная потеря дохода становится просто убийственной.«Как в развитых, так и в развивающихся странах работники и предприятия оказались перед лицом катастрофы, — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. – Мы должны действовать быстро, решительно и все вместе. От того, насколько безошибочной и оперативной будет наша реакция, зависит, выживем мы или потерпим крах».Служба исследований одной из крупнейших российских компаний онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос работодателей, чтобы выяснить, как они переживают текущий кризис. Опрос проводился со 2 по 9 апреля с. г. среди более чем 350 представителей российских компаний.По сравнению с августом 2019 года гораздо больше стала доля опрошенных работодателей, которые заявили, что оценивают положение своей компании как «скорее негативное» или «крайне негативное»: 33 процента против 10 процентов. При этом доля тех компаний, которые чувствуют себя стабильно, снизилась с 49 до 36 процентов. 18 процентов компаний чувствуют себя уверенно, однако эта доля по сравнению с августом прошлого года снизилась более чем в два раза, подчеркивают эксперты hh.ru.Логично, что наиболее уверенно себя чувствуют крупные компании: среди компаний с численностью сотрудников свыше 500 доля тех, кто оценивает положение компании как стабильное — свыше 40 процентов. В наиболее уязвимом положении — небольшие и средние компании: среди компаний с численностью до 100 сотрудников доля оценивших своё положение как негативное — 48 процентов.Что касается территориальных особенностей, то, по данным hh.ru, наиболее негативным настроениям подвержены сейчас компании Москвы и Санкт-Петербурга вместе с Северо-Западным федеральным округом. В регионах же доля позитивно настроенных работодателей выше.Согласно опросу, с начала кризиса в 20 процентах компаний уменьшилась численность сотрудников. Интересно, что под раздачу попали в большинстве работники малых и крупнейших компаний. О произошедших сокращениях сообщили 24 процента организаций с численностью персонала до 100 человек и 27 процентов предприятий с численностью свыше 3 000 человек. И вновь в антилидерах Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО, где о сокращениях сообщила почти половина опрошенных работодателей.В ближайшие полгода точно планируется сокращение численности сотрудников в 12 процентах компаний, ещё 25 процентов делают осторожный, но тем не менее негативный прогноз, говорят авторы исследования. Выше всего эта доля среди компаний с численностью свыше 3 000 сотрудников. Совокупно ожидают уменьшения штатов 46 процентов таких компаний.У середнячков планы и ожидания чуть лучше. Примерно четверть региональных компаний с численностью сотрудников от 251 до 500 человек надеются увеличить штаты. А в Москве и Санкт-Петербурге вместе с СЗФО эта доля составляет лишь 9 и 16 процентов соответственно.Наиболее уязвимы перед сокращениями, по мнению работодателей, рядовые специалисты и стажеры/практиканты. Более 80 процентов работодателей, сообщивших, что численность их персонала либо уже уменьшилась, либо уменьшится в ближайшие полгода, заявили, что под сокращение попали или попадут в первую очередь рядовые специалисты.Около трети компаний заявили, что их планы на подбор персонала на ближайший период никак не изменились с началом кризиса. 23 процента внепланово остановили подбор (в Москве таких — 31 процент). Четверть компаний внепланово снизили подбор кадров (в Санкт-Петербурге и СЗФО — 39 процентов).У простого рабочего люда вынужденный отпуск никакого восторга, конечно же, не вызывает. Даже если тебя не сократят, то доходы однозначно у многих упадут. Что наблюдаем на данный момент?62 процентов работодателей заявили hh.ru, что зарплаты сотрудников не изменились с началом кризиса. Уменьшились зарплаты сотрудников в 23 процентах компаний, причем чаще среди небольших компаний (27 процентов), а также в первую очередь в Москве (29 процентов), Санкт-Петербурге и СЗФО (26 процентов) и Приволжском ФО (24 процента).В ближайшие полгода не ожидают изменения зарплат 30 процентов компаний, причем наиболее уверенными в этом плане себя чувствуют средние и крупные компании, а также компании Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ожидают уменьшения зарплат сотрудников 27 процентов компаний (45 процентов — среди компаний с численностью от 100 до 250 человек).Есть ли смысл объяснять, что в самом тяжелом положении сейчас находится ультрамалый бизнес — мелкая торговля и сфера услуг, где обычно трудятся всего один-два наёмных работника? Чем им платить зарплату, если нет продаж? Надежды на возрождения после кризиса остаются, но под угрозой всеобщего обнищания и они тают.У знакомого предпринимателя один «наемник» — женщина, которая работает с его семьёй почти 10 лет. Уволить рука не поднимается. Да и куда она сейчас может пойти? Если эпидемия продлится, то уже в мае платить будет нечем. Есть, правда, одно положительное обстоятельство — женщина уже на пенсии. Значит, без куска хлеба точно не останется. Вот так, глядишь, и «перезимуем». Татьяна Смольякова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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