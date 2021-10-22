Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Главная / Политика

Рынок "порешал": Франция на год заморозит цены на газ

22 октября 2021, 03:20  •  49 • Политика
Правительство Франции заморозило цены на газ до конца 2022 года. Также каждому французу, чья зарплата не превышает €2 тыс. в месяц, будет выплачена "компенсация за инфляцию" по €100.
Власти Франции приняли решение о "заморозке" цен на газ до конца 2022 года. Об этом в четверг, 21 октября, объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс в эфире телеканала TF1.
Глава правительства оправдал такое решение тем, что. по мнению экспертов, снижение цен на голубое топливо будет идти медленнее, чем ранее ожидалось. В настоящее время стоимость газа в Европе стабильно держится на уровне выше тысячи евро за тысячу кубометров.
Поэтому мы приняли ответственное решение и ввели мораторий на весь 2022 год,
- сообщил французский премьер.
Также он рассказал, что каждому французу, чья зарплата не превышает 2000 евро в месяц, будет выплачена "компенсация за инфляцию" по 100 евро. Выплаты начнутся уже в декабре.
Напомним, что Россию постоянно критикуют за практику "заморозки" цен на те или иные товары. При этом постоянно ставят в пример США и страны Европы, где якобы всё решает рынок. Теперь можно воочию наблюдать, чего стоят все эти разговоры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





49
Источник
Похожие новости
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
21 октября 2021, 23:15
"Талибан"* может стать исключением из списка террористических организаций
21 октября 2021, 23:15
Украина всё ещё ждёт нападения России: В ВСУ призвали регионы готовиться
21 октября 2021, 23:15
Американский ответ русским гиперзвуковым ракетам задерживается. В США объяснили заминку
22 октября 2021, 01:00
МВД России придётся объяснить скандальную амнистию мигрантов
22 октября 2021, 01:00
Валдайская речь Путина: Глава России предложил новую доктрину развития
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.