Рынок "порешал": Франция на год заморозит цены на газ

Правительство Франции заморозило цены на газ до конца 2022 года. Также каждому французу, чья зарплата не превышает €2 тыс. в месяц, будет выплачена "компенсация за инфляцию" по €100.

Власти Франции приняли решение о "заморозке" цен на газ до конца 2022 года. Об этом в четверг, 21 октября, объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс в эфире телеканала TF1.

Глава правительства оправдал такое решение тем, что. по мнению экспертов, снижение цен на голубое топливо будет идти медленнее, чем ранее ожидалось. В настоящее время стоимость газа в Европе стабильно держится на уровне выше тысячи евро за тысячу кубометров.

Поэтому мы приняли ответственное решение и ввели мораторий на весь 2022 год,

- сообщил французский премьер.

Также он рассказал, что каждому французу, чья зарплата не превышает 2000 евро в месяц, будет выплачена "компенсация за инфляцию" по 100 евро. Выплаты начнутся уже в декабре.

Напомним, что Россию постоянно критикуют за практику "заморозки" цен на те или иные товары. При этом постоянно ставят в пример США и страны Европы, где якобы всё решает рынок. Теперь можно воочию наблюдать, чего стоят все эти разговоры.