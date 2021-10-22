|
Рынок "порешал": Франция на год заморозит цены на газ
22 октября 2021, 03:20 • 49 • Политика
Правительство Франции заморозило цены на газ до конца 2022 года. Также каждому французу, чья зарплата не превышает €2 тыс. в месяц, будет выплачена "компенсация за инфляцию" по €100.
Власти Франции приняли решение о "заморозке" цен на газ до конца 2022 года. Об этом в четверг, 21 октября, объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс в эфире телеканала TF1.
Глава правительства оправдал такое решение тем, что. по мнению экспертов, снижение цен на голубое топливо будет идти медленнее, чем ранее ожидалось. В настоящее время стоимость газа в Европе стабильно держится на уровне выше тысячи евро за тысячу кубометров.
- сообщил французский премьер.
Также он рассказал, что каждому французу, чья зарплата не превышает 2000 евро в месяц, будет выплачена "компенсация за инфляцию" по 100 евро. Выплаты начнутся уже в декабре.
Напомним, что Россию постоянно критикуют за практику "заморозки" цен на те или иные товары. При этом постоянно ставят в пример США и страны Европы, где якобы всё решает рынок. Теперь можно воочию наблюдать, чего стоят все эти разговоры.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2021, 00:10
|
20 октября 2021, 00:00
|
16 октября 2021, 21:55
|
17 октября 2021, 01:25
|
16 октября 2021, 20:10
|
16 октября 2021, 00:55
|
16 октября 2021, 16:05