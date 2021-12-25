«Рынок давно подмял под себя демократию»: Кустурица высказался о ситуации с отключением RT DE от вещания на Европу

Нападки на телеканал RT DE могут быть частью более широкой кампании по борьбе с «российским влиянием», которая началась на Западе несколько лет назад, считает сербский режиссёр Эмир Кустурица. В беседе с RT он высказал мнение, что давление немецких властей на RT DE может быть не самостоятельным решением Берлина. Как полагает кинематографист, на Западе многие не хотят видеть правду, а новостные ресурсы стали частью рынка.

Комментируя ситуацию с вынужденным прекращением вещания немецкоязычного телеканала RT DE на Европу, сербский режиссёр Эмир Кустурица высказал мнение, что претензии властей Германии могут быть частью более широкого противостояния так называемому российскому влиянию.

«В данный момент, когда технологии окружают нас со всех сторон и когда границ нет, один из телеканалов... похоже, не пришёлся Германии по душе. Я просто боюсь, что это не самостоятельное решение Германии. Мне кажется, что это более широкий масштаб войны, которая началась всего несколько лет назад, внимание здесь уделяется тому, что они называют «российским злонамеренным влиянием на мир», — сказал режиссёр.

Кустурица — о борьбе с «российским злонамеренным влиянием на мир»

Кустурица также заявил, что свободы прессы больше не существует и всё переходит в плоскость идеологии. При этом, говоря об RT, кинематографист отметил, что канал предоставляет зрителям доступ к документальным материалам со всего мира.

«Впервые в истории вещания (за время. — RT) после Второй мировой войны появилась такая компания, которая просто показывает нам документальные материалы о том, как люди живут в Мексике, как люди живут в Техасе... и действует без оглядки на рецепты Голливуда, где всё непременно полируется перед показом», — сказал Кустурица.

Он высказал предположение, что инициаторы нападок в адрес RT знают, что сами не могут предложить зрителям аналогичные материалы со всего мира.

«Проблема в том, что другие, мейнстримные, телекомпании лишь транслируют политику элиты. Вы же показываете жизни людей. Вот за что вас хотят наказать», — отметил режиссёр.

«Вы же показываете жизни людей. Вот за что вас хотят наказать». Кустурица — о нападках в адрес RT DE

Он добавил, что на Западе «не желают видеть правду». Наряду с этим Кустурица подчеркнул: «Рынок уже давно подмял под себя демократию».

«Рынок стал таким «священным местом», где они хотят, чтобы люди просто потребляли новости. Не только товары, но и новости, которые будут формировать мир и сознание, функционирующее на заданных ими частотах! Так что это борьба... но нам нужно двигаться дальше», — сказал кинематографист.

Он также выразил надежду, что по мере того, как на RT оказывают давление, аудитория телеканала будет только увеличиваться.

Напомним, трансляция RT DE была запущена 16 декабря, но вскоре после старта вещания глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид оспорил его законность, заявив, что о канале «позаботятся». Вслед за этим медиарегулятор ФРГ (MABB) потребовал от RT пояснений, почему немецкоязычный канал вещает на аудиторию Германии без «правильной» лицензии. «Неправильной» была названа лицензия, полученная в Сербии, её выдал регуляторный орган для электронных СМИ (REM).

В итоге 22 декабря, меньше чем через неделю после запуска, канал под давлением MABB сняли с платформы европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В. По словам гендиректора RT Алексея Николова, лицензия на вещание была получена в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении — согласно этому документу, канал, имеющий лицензию одной из стран, подписавших конвенцию, может осуществлять телевизионное вещание в 33 европейских странах, ратифицировавших конвенцию.

«Мы в точном соответствии с законом получили лицензию на вещание этого канала. Немедленно после этого немецкий регулятор начал разными способами оказывать давление на тех, кто тем или иным способом нам оказывает услуги по распространению канала, считая, что они должны наш сигнал немедленно снять с эфира, потому что наша лицензия получена «не по правилам». Почему она получена не по правилам, на самом деле они (в Германии. — RT) не объяснили», — констатировал Николов, добавив, что канал намерен защищать свои интересы в суде.

Комментируя эту ситуацию, глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что в свете подготовки к запуску вещания RT DE официальный Берлин прикладывал усилия, чтобы сформировать негативный образа канала в ФРГ. Министр не исключил, что Москва будет вынуждена отвечать, если продолжится притеснение российских СМИ.

Лицензия из Сербии и двойные стандарты

После запуска RT DE в немецких СМИ констатировали, что надзорный орган ФРГ не намерен мириться с тем, что RT использует для вещания полученную в Сербии лицензию. В частности, издание Bild цитировало представителя Свободной демократической партии Германии (СвДП) по делам СМИ в бундестаге Томаса Хакера, который назвал канал «пиратским» и призвал «принять меры на всех уровнях». По его словам, получение лицензии в Сербии якобы не даёт права вещать во всём ЕС.

В свою очередь, представитель Союза журналистов Германии Хендрик Цорнер заявил, что выданная в Сербии лицензия «не стоит той бумаги, на которой написана». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

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При этом на территории Сербии располагается и беспрепятственно вещает американская медиаструктура, аффилированная с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом. В её состав, в частности, входят каналы NOVA TV и N1 (партнёр CNN), которые вещают на сербском языке по лицензиям, выданным Люксембургом. Причём Великое Герцогство не входит в список 33 стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению, а значит эта лицензия не может считаться действующей на территории Сербии.

Добавим, что из подготовленного Обсерваторией СМИ для Юго-Восточной Европы в декабре 2014 года анализа можно узнать, что запуск N1 лоббировался Европейской комиссией в Брюсселе, фондом частных инвестиций (Kohlberg Kravis Roberts, KKR) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Авторы расследования выяснили, что после лоббирования KKR и ЕБРР лица, работающие в Еврокомиссии, внесли правки в сербские версии проектов законов о СМИ. Ради обеспечения запуска канала N1 они позволили распространителям контента одновременно стать его производителями. Кроме того, до запуска веб-сайта и телеканала состоялись переговоры между правительством Сербии и Дэвидом Петреусом, который входит в состав руководства KKR.

Петреус руководил ЦРУ в 2011—2012 гг. До ухода с военной службы он командовал многонациональными силами в Ираке (февраль 2007 — сентябрь 2008 гг.), а также руководил силами США и НАТО в Афганистане (июль 2010 — июль 2011 гг.).