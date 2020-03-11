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Рыночный крах взвинтит цены для простых людей - запасаемся! Что не так в советах паникёров?
11 марта 2020, 18:35 • 83 • Политика
Эксперты настаивают, что так называемый нефтяной крах, а вслед за ним и скачки валют, приведут к росту цен. Так это или нет? Царьград собрал мнения экспертов, пытаясь понять, что не так в панических настроениях. Да, риски есть. Но насколько они глобальны?
Эксперты прогнозируют рост стоимости товаров из-за изменения курса рубля. А почему изменился курс? В результате скачков цен на нефть. Об этой части происходящего мы писали чуть раньше. Сейчас же сосредоточимся на последствиях.
Свою часть экспертов опросили "Известия". Специалисты заявили, что сильнее всего на курс отреагируют цены на детские товары, одежду и обувь, потребительскую электронику, бытовую технику и лекарства. Предполагается, что они могут подорожать на 10-35%. В то же время, если курс рубля больше не будет падать, то стоимость жилья может вырасти на 10-15%.
Эксперты добавили, что ввозимые в Россию из-за границы товары могут подорожать на 10-35%, в то время как товары, выпускаемые международными компаниями внутри России, - максимум на 10%. Также, предположительно, станут дороже импортные препараты и лекарства. Их стоимость может увеличиться до 30%. Могут подорожать автомобили - до 20%.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, комментируя мнение экспертов, признал, что из-за ослабления рубля могут вырасти цены на бытовую технику и лекарственные препараты. Однако добавил, что инфляция по итогам 2020 года вряд ли поднимется выше 4 процентов. Но тут важнее структура этой инфляции. Сейчас, пояснил вице-премьер, в зоне риска оказались бытовая техника и некоторые виды лекарств.
Чтобы делать какие-либо далеко идущие прогнозы, придётся понять, будет вторая волна рыночных обвалов или нет. Белоусов считает, что не будет.
За любой паникой всегда следует отскок
Особая тема - это цены на бензин. Например, президент США Дональд Трамп поспешил успокоить своих избирателей, что бензин только подешевеет на фоне нефтяных баталий. Звучит сомнительно.
Ведущий программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько попросил главу Независимого топливного союза Павла Баженова рассказать, будут ли падать цены на бензин в России после обвала нефтяных котировок, как это, к примеру, происходит в США. Эксперт ответил, что сильно сомневается в том, что такой сценарий может реализоваться в нашей стране.
"У нас бензин - он стабилен, как и дизельное топливо. Они дорожают всегда. Правда, медленно, в рамках инфляции. То есть сейчас какая ситуация. На оптовом рынке ажиотажного спроса сегодня нет. Тем не менее надеяться на какое-то стремительное падение розничных цен не приходится", - заявил Баженов.
По его словам, следует, во-первых, учитывать то, что в России фактически существует госрегулирование цен, а с 2009-го года они растут в рамках инфляции.
"Сначала цены таргетировались по принципу инфляции, потом их скорректировали в рамках инфляции. Также, безусловно, у нас снижение цен на нефть влияет на экспортную альтернативу и на внутренний рынок. Но мы же знаем, что происходит у нас при снижении цены на нефть. У нас пропорционально дешевеет национальная валюта. А соответственно, вот эта вот корректировка нивелируется. Поэтому бензин… Тут как бы стоит бояться повышения. Но, скорее всего, цены на топливо останутся на действующем уровне, то есть будут потихонечку расти, в рамках инфляции", - предсказал Баженов.
Что касается оптового рынка, то, по его словам, судить о чём-то пока рано, нужно смотреть, как будет развиваться ситуация.
"Потому что паника… Делать какие-то прогнозы на фоне паники - не совсем правильно. Нужно смотреть на развитие ситуации. Как мы видим, за любой паникой всегда происходит какая-то стабилизация и обратный отскок. Сейчас самый главный для потребителя поэтому удар - это значительное подешевение национальной валюты. Это плохо. И вот этого стоит бояться. А что касается цен на топливо, то вряд ли сегодняшняя ситуация отразится. Когда у нас нефтяные компании потеряли в моменте существенный объём доходности, и на близлежащую перспективу это падение, безусловно, сохранится, то, конечно, ещё и снижать цены на внутреннем рынке - вряд ли нефтяники пойдут на это", - заключил эксперт.
Что делать и как жить в условиях краха рынка?
Ведущая Мария Иваткина в своей части программы "Царьград. Главное" призналась, что в эти выходные её телефон буквально разрывался. Люди были в недоумении - покупать доллары или рубли, поскольку многие восприняли обвал рынков как событие галактического масштаба.
"Во-первых, без паники. Не нужно суетиться, никуда не нужно бежать. Люди бросились покупать доллары и евро - я с удивлением наблюдала очереди у обменников. Хотя доллар и евро уже начали снижаться в цене. Поэтому скажу честно: сейчас не лучшее время, чтобы покупать или продавать валюту. И не надо слушать советы соседки бабы Глаши - вкладывать свободные 15 тысяч рублей в доллар или евро", - предостерегла Иваткина.
В то же время, по её словам, для покупки машины - самое время. Рубль действительно может просесть, поэтому цены у автодилеров в скором времени, вероятно, подрастут, пока же этого не произошло, можно успеть получить неплохую скидку на модельный ряд 2019 года, заметила ведущая.
"Что касается покупки техники - если вы давно об этом задумались, то купить действительно необходимую бытовую технику - неплохой вариант, но бежать в магазин, расталкивая всех локтями, за очередной плазмой точно не стоит", - отметила Иваткина.
Относительно путешествий ведущая считает, что каждый должен принимать самостоятельное решение, но то, что поездка за границу сейчас обойдётся недешево, - факт.
"Плюс коронавирус. У меня подруга застряла в Италии. Говорит, пасту не поесть, в Колизей не попасть. Зачем тогда ехать? Кроме того, её рейс авиакомпания сейчас отменила, вопрос о возвращении на родину решается через российское посольство. Поэтому от поездки в Италию я точно рекомендовала бы воздержаться либо предусмотреть определённую сумму на случай непредвиденных расходов", - сказала Иваткина.
Что касается рынка акций, то она рекомендовала закрыть длинные маржинальные позиции, присмотреться к компаниям с низкой долговой нагрузкой и избегать вложений в низколиквидные инструменты.
Официально
Россия спокойно и достойно пройдёт турбулентный период в экономике, а ключевые отрасли выйдут из него окрепшими. Такое заявление президента России Владимира Путина прозвучало в ходе встречи с российскими инвесторами.
"Более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьёзной конкурентной борьбе", - сказал президент.
Он добавил, что "это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике", причём "позитивным образом".
Накануне, во время выступления в Госдуме, Владимир Путин согласился с депутатами, что перемены в мире носят кардинальный характер - и в сфере безопасности, и в плане экономики, "здесь ещё и коронавирус к нам прилетел".
Напомнил глава государства и о скачках на рынке в результате "нефтяных волнений".
"Цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ним курс национальной валюты и биржи", - обратил внимание российский лидер и тут же выразил уверенность в будущем страны и её экономики.
"Мы этот период пройдём, пройдём достойно, - подчеркнул Путин. - И экономика будет укрепляться".
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