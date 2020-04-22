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Рынки нефти продолжит трясти до мая? Новак объяснил причину краха цены на чёрное золото
22 апреля 2020, 01:10 • 59 • Политика
Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов. "Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае", - сказал глава Минэнерго.
Министр энергетики России Александр Новак считает, что в резком падении цен на нефтяные фьючерсы виноваты спекулянты. Глава ведомства предполагает, что давление на рынок нефти продолжится до мая.
Новак пояснил, что нефтяной рынок сейчас очень изменчив из-за резкого падения спроса на чёрное золото, которое связанно с мерами противодействия распространению коронавируса. Речь идёт о полном или частичном запрете на передвижение на различных видах транспорта как внутри городов, так и между городами и странами.
Другими факторами, влияющими на непостоянство цен на нефть, по мнению Новака, являются переполненность хранилищ и неопределённость сроков восстановления мировой экономики. Глава Минэнерго считает, что такая ситуация продлится до мая.
Также глава ведомства призвал не драматизировать излишне ситуацию. Он напомнил, что вчерашнее падение цен на нефтяные фьючерсы до отрицательных значений произошло на рынке ценных бумаг, а не на рынке физической нефти.
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