Рынки нефти продолжит трясти до мая? Новак объяснил причину краха цены на чёрное золото

Министр энергетики России Александр Новак считает, что в резком падении цен на нефтяные фьючерсы виноваты спекулянты. Глава ведомства предполагает, что давление на рынок нефти продолжится до мая.

Новак пояснил, что нефтяной рынок сейчас очень изменчив из-за резкого падения спроса на чёрное золото, которое связанно с мерами противодействия распространению коронавируса. Речь идёт о полном или частичном запрете на передвижение на различных видах транспорта как внутри городов, так и между городами и странами.

Другими факторами, влияющими на непостоянство цен на нефть, по мнению Новака, являются переполненность хранилищ и неопределённость сроков восстановления мировой экономики. Глава Минэнерго считает, что такая ситуация продлится до мая.

Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер, - цитирует ТАСС слова Новака.

Также глава ведомства призвал не драматизировать излишне ситуацию. Он напомнил, что вчерашнее падение цен на нефтяные фьючерсы до отрицательных значений произошло на рынке ценных бумаг, а не на рынке физической нефти.