Рыдая, кинулась в ноги - "я устала!": Инвалид умоляла Медведева о помощи в Алтайском крае

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Алтайский край. В том числе побывал в селе Санниково, где у него случилась встреча с одной из жительниц - пожилой женщиной. Просительница кинулась в ноги Медведеву со слезами. Тут же, судя по видео, к ней метнулись то ли охранники, то ли местные чиновники - поднимать.

Жительница, как оказалось, не может решить свою проблему с местными властями - "полное бездействие", заявила она.

"Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции, - рыдая, говорила женщина. - У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная вот у нас своя с 2003 года. 3 пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к Томенко (Виктор Томенко - губернатор - ред.) Его же люди не допускают!"

Дмитрий Медведев обещал женщине, что губернатор придёт к ней домой лично - сразу после того, как состоится совещание с премьером в регионе. После чего жительница обратилась уже к губернатору, прося: "Я вас умоляю, придите!"

Кадрами с места делились авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк".