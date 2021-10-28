Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная / Политика

Рыболовная война: Франция готовится нанести по Великобритании первый санкционный удар

28 октября 2021, 11:35  •  179 • Политика
Фото: Mara Brandl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Страна пригрозила ограничениями на энергетику в Нормандских островах
Париж готов уже в начале следующего месяца ввести против Лондона санкционные ограничения, если последний сохранит действующую рыболовную политику в отношении иностранных рабаков. Такое заявление сделал 27 октября представитель кабмина Франции Габриэль Атталь. 
Чиновник указал, что первый санкционный пакет вступит в действие уже 2 ноября, если политика Великобритании по рыболовству останется неизменной. По словам Атталя, речь идет о контроле продукции, поступающей во Францию, на таможенном и санитарном уровнях, а также запрете, который коснется выгрузки морских продуктов, и контроле проходящих фур.
Атталь объяснил, что главное раздражение у официального Парижа вызывает введенное Британией ограничение на рыболовство в водах острова Джерси в Ла-Манше. Французские рабаки получили недостаточно лицензий – в два раза меньше, чем требовалось.
"Мы просто желаем, чтобы заключенное соглашение соблюдалось. Мы не позволим Британии вытирать ноги о сделку по "Брекситу". Уже сейчас мы видим, что практически 50% лицензий, на которые мы имеем право, в настоящее время отсутствуют. Это неприемлемая ситуация, и я говорю это четко: терпение достигает предела", -  подчеркнул Атталь во время заседания правительства.
Во втором пакете возможных санкций, указали в Париже, будет уже содержаться ряд мер, которые затронут энергетику Нормандских островов.
"Мы ясно говорим Великобритании, что желаем соблюдения заключенного соглашения. Его нарушения мы не допустим", – указал представитель французского кабмина.
Как пишет РИА "Новости", Франция задержала у своих берегов британское судно, которое занималось нелицензированным рыболовством. Еще одно судно воспротивилось требованиям местных властей, за что было оштрафовано.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





179
Источник
Похожие новости
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
28 октября 2021, 01:40
Беспилотник ВСУ направляется в сторону Донбасса - фото
28 октября 2021, 01:40
Михаил Хазин рассказал об угрозе убийства Ельцина людьми, "которые стоят за Чубайсом"
28 октября 2021, 03:25
Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина смягчить закон об иноагентах: "Мы не занимаемся политикой"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требов...
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с в...
28 октября 2021, 08:40
В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
28 октября 2021, 08:40
Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
23 октября 2021, 20:45
Игру в "костяшки" у берегов Крыма сорвали русские Су-30СМ
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
24 октября 2021, 12:30
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с Путиным
24 октября 2021, 16:35
Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле
24 октября 2021, 21:50
Все профессиональные "укры" в одном фото: Денег российского ТВ хватило на банкет
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.