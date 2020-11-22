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Рыбаки поддержали "норковый бунт" в Дании: "Это рабство!"

22 ноября 2020, 21:25  •  46 • В мире
В Дании прошли акции протеста против решения правительства уничтожить всех норок. Акцию поддержали и рыбаки, недовольные постановлениями правительства и квотами. "Это рабство!" - напрямую заявил один из участников протеста.
В Дании фермеры и рыбаки провели массовые акции протеста против "норкового закона", обязавшего уничтожить больных коронавирусом норок. Недовольные действиями правительства фермеры на тракторах заполонили улицы города Орхус.
Примерно 500 таких же машин выехало на улицу Лангелиние протяжённостью 1,8 км в порту Копенгагена, передаёт ТАСС.
Протесты норководов поддержали и рыбаки. Как отметил один из участников акции, постановления датских властей ввергают в ступор. "Скоро нам некуда будет деваться, и мы не будем знать, что можно ловить. На нас распространяются квоты, говоря по-ютландски, это рабство", - заявил местный житель.
Ранее в Дании было принято решение уничтожить на зверофермах всех норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. Но вскоре оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в определённых случаях.

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