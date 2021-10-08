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Рыбаки Норвегии пожаловались на военные учения ВМФ России: "Приходится бросать лов"
08 октября 2021, 23:45 • 92 • Политика
В Норвегии рыбаки пожаловались в МИД страны на частые военные учения ВМФ России.
Рыбакам из Норвегии приходится все чаще прекращать лов рыбы в Норвежском и Баренцевом морях из-за военных учений России.
В МИД Норвегии утверждают, что военная активность России вернулась к временам Холодной войны. "Учения занимают большую площадь, и уведомления часто приходят в очень сжатые сроки, поэтому приходится бросать лов и уходить в другое место", - рассказали в профсоюзе рыбаков.
В посольстве России ответили, что "закрытие морских акваторий для судов под разными флагами на время учений — широко распространенная международная практика", к которой прибегает и Норвегия как страна НАТО. В посольстве подчеркнули, что контакты оборонных ведомств двух стран прервались по инициативе Осло.
Как пишет ИноСМИ, норвежское издание NRK при этом не упоминает, что Норвегия совместно с НАТО также активизировала учения в этих морях.
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