Рыбаки Норвегии пожаловались на военные учения ВМФ России: "Приходится бросать лов"

В Норвегии рыбаки пожаловались в МИД страны на частые военные учения ВМФ России.

Рыбакам из Норвегии приходится все чаще прекращать лов рыбы в Норвежском и Баренцевом морях из-за военных учений России.

В МИД Норвегии утверждают, что военная активность России вернулась к временам Холодной войны. "Учения занимают большую площадь, и уведомления часто приходят в очень сжатые сроки, поэтому приходится бросать лов и уходить в другое место", - рассказали в профсоюзе рыбаков.

В посольстве России ответили, что "закрытие морских акваторий для судов под разными флагами на время учений — широко распространенная международная практика", к которой прибегает и Норвегия как страна НАТО. В посольстве подчеркнули, что контакты оборонных ведомств двух стран прервались по инициативе Осло.

Как пишет ИноСМИ, норвежское издание NRK при этом не упоминает, что Норвегия совместно с НАТО также активизировала учения в этих морях.