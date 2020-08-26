Рыбак отправился за добычей к морю: Но в итоге его улов смутил даже биологов

Житель Индии отправился на морскую рыбалку. В итоге улов озадачил и его самого, и биологов, пишет издание Telangana Today.

23 августа мужчине удалось поймать на удочку леопардового птеригоплихта. Вес рыбы составлял 600 граммов. Он впервые столкнулся с таким видом и был удивлён. В результате индиец решил показать улов специалистам.

Выяснилось, что птеригоплихт не зря смутил рыбака. По словам Джо Кижакудана, главного научного сотрудника Исследовательского института морского рыболовства, такую рыбу обычно не встретишь у Индийского побережья.

Ареал этого вида сконцентрирован почти исключительно в Южной Америке, проще всего его можно встретить в реке Амазонке.

Впрочем, как отметил биолог, леопардовый птеригоплихт отличается хорошей приспосабливаемостью ко многим типам воды, а также способностью подстраиваться под меняющиеся климатические условия.