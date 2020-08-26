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Рыбак отправился за добычей к морю: Но в итоге его улов смутил даже биологов
26 августа 2020, 20:15 • 169 • В мире
В Индии рыбак отправился за добычей к морю. Но в итоге его улов смутил даже биологов. Ему удалось вытащить из воды леопардового птеригоплихта. Выяснилось, что эта рыба оказалась в совсем не характерном для неё месте обитания. Ареал этого вида сконцентрирован почти исключительно в Южной Америке.
Житель Индии отправился на морскую рыбалку. В итоге улов озадачил и его самого, и биологов, пишет издание Telangana Today.
23 августа мужчине удалось поймать на удочку леопардового птеригоплихта. Вес рыбы составлял 600 граммов. Он впервые столкнулся с таким видом и был удивлён. В результате индиец решил показать улов специалистам.
Выяснилось, что птеригоплихт не зря смутил рыбака. По словам Джо Кижакудана, главного научного сотрудника Исследовательского института морского рыболовства, такую рыбу обычно не встретишь у Индийского побережья.
Ареал этого вида сконцентрирован почти исключительно в Южной Америке, проще всего его можно встретить в реке Амазонке.
Впрочем, как отметил биолог, леопардовый птеригоплихт отличается хорошей приспосабливаемостью ко многим типам воды, а также способностью подстраиваться под меняющиеся климатические условия.
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