|
«Ряженый чёрт» призывает карать жителей Донбасса
12 декабря 2020, 10:45 • 101 • Украина
Люди в Донбассе страдают, потому что они виновны. Как заявил «патриарх Православной церкви Украины Киевского патриархата» (ПЦУ) Филарет в интервью украинской прессе, они «отступили от Бога» и начали борьбу.
На вопрос ведущей Натальи Влащенко о том, изменилось ли его мнение о людях Донбасса, считает ли Филарет их виновными в том, что происходит на востоке страны или они не виновны, он пояснил: «Сказать, что они невиновные не могу, потому что если бы они были невиновными, то они бы не страдали».
«Большое количество виновных. В чём их вина? В том, что они, во-первых, отступились от Бога, не верили. А, во-вторых, они начали эту борьбу!» — заявил Филарет.
Напомним, что ранее он убеждал украинцев, что «не надо думать, что население Донбасса невиновное», потому что «они виновны и свою вину должны искупить страданиями и кровью».
«Уверен ли, что я за свои дела достоин Царствия Небесного? Не уверен. Но твёрдо верю, что Господь по милости своей простит мне грехи и верю, что Господь даст по своей милости Царство Небесное», — поделился Филарет.
Журналист из Одессы Александр Воскобойников прокомментировал слова Филарета так: «Ряженый чёрт мечтает о Царстве Небесном».
«Такое ощущение, что их специально в этой колонии выращивают», — добавил Воскобойников.
Другое «укросущество», как его назвал журналист, по фамилии Резников, являясь вице-премьер-министром — министром «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», участвует в Минских переговорах. И он уверен, что ни у кого нет сомнений, что это «Российская Федерация начала агрессию в 2014 году против Украины путём захвата Крыма, а потом в продолжение — частично территории Донбасса».
Кроме того, Резников заявил, что «выполнить Минские договорённости на 100 процентов невозможно». И отказываться от «Минска» в одностороннем порядке — «это самоубийство».
«Этого делать нельзя, потому что это политико-дипломатические договорённости четырёх стран: Германии, Франции, Украины и России», — сказал он во время эфира на украинском телевидении.
«Они Минские соглашения выполнять не собираются, но и отказаться от них пока не могут. Но самое смешное в другом. Что те, кто предали свою землю Донбасса и убежали на территорию украинской колонии, от них не получили ничего. Хотя те им в своё время обещали золотые горы», — заметил Воскобойников.
Журналист добавил, что «при помощи пандемии они не собираются выплачивать пенсии — колония нищая, она вымирает».
«Зато богата, очень сильно богата на укродегенератов», — отметил Воскобойников.
И в подтверждение своих слов показал фрагмент эфира с участием Тани Черновол, украинского нардепа VIII созыва. Которая при обсуждении местных выборов не преминула похвастаться новым платьем и назвала его «шкуркой Зеленского».
«Максим, обрати внимание на то, в каком платье я сегодня пришла. Ты знаешь, что оно символизирует? Это шкурка Зеленского», — обратилась она к ведущему телеканала НАШ, привстав со своего кресла.
«Шкурка Зеленского!.. Эта искалеченная форма жизни побила все мировые рекорды по дебилизму», — сказал на это Воскобойников.
Как сообщала «Русская Весна», стали известны итоги всеукраинского опроса, проведённого 25 октября по инициативе президента страны Владимира Зеленского. Пользователей в Сети удивило, что в списке вопросов не было инициативы легализовать проституцию. Подобные идеи уже не раз озвучивали в Раде, как и то, что на Украине узаконят однополые браки. Ни того, ни другого в списке нет, зато есть вопрос о легализации марихуаны, который поддержали 64,88% опрошенных.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 декабря 2020, 23:50
|
06 декабря 2020, 09:00
|
08 декабря 2020, 02:15
|
09 декабря 2020, 00:15
|
10 декабря 2020, 05:35
|
06 декабря 2020, 02:35
|
08 декабря 2020, 04:05