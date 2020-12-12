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«Ряженый чёрт» призывает карать жителей Донбасса

12 декабря 2020, 10:45  •  101 • Украина

Люди в Донбассе страдают, потому что они виновны. Как заявил «патриарх Православной церкви Украины Киевского патриархата» (ПЦУ) Филарет в интервью украинской прессе, они «отступили от Бога» и начали борьбу.

На вопрос ведущей Натальи Влащенко о том, изменилось ли его мнение о людях Донбасса, считает ли Филарет их виновными в том, что происходит на востоке страны или они не виновны, он пояснил: «Сказать, что они невиновные не могу, потому что если бы они были невиновными, то они бы не страдали».

«Большое количество виновных. В чём их вина? В том, что они, во-первых, отступились от Бога, не верили. А, во-вторых, они начали эту борьбу!» — заявил Филарет.

Напомним, что ранее он убеждал украинцев, что «не надо думать, что население Донбасса невиновное», потому что «они виновны и свою вину должны искупить страданиями и кровью».

«Уверен ли, что я за свои дела достоин Царствия Небесного? Не уверен. Но твёрдо верю, что Господь по милости своей простит мне грехи и верю, что Господь даст по своей милости Царство Небесное», — поделился Филарет.

Журналист из Одессы Александр Воскобойников прокомментировал слова Филарета так: «Ряженый чёрт мечтает о Царстве Небесном».

«Такое ощущение, что их специально в этой колонии выращивают», — добавил Воскобойников.

Другое «укросущество», как его назвал журналист, по фамилии Резников, являясь вице-премьер-министром — министром «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», участвует в Минских переговорах. И он уверен, что ни у кого нет сомнений, что это «Российская Федерация начала агрессию в 2014 году против Украины путём захвата Крыма, а потом в продолжение — частично территории Донбасса».

Кроме того, Резников заявил, что «выполнить Минские договорённости на 100 процентов невозможно». И отказываться от «Минска» в одностороннем порядке — «это самоубийство».

«Этого делать нельзя, потому что это политико-дипломатические договорённости четырёх стран: Германии, Франции, Украины и России», — сказал он во время эфира на украинском телевидении.

«Они Минские соглашения выполнять не собираются, но и отказаться от них пока не могут. Но самое смешное в другом. Что те, кто предали свою землю Донбасса и убежали на территорию украинской колонии, от них не получили ничего. Хотя те им в своё время обещали золотые горы», — заметил Воскобойников.

Журналист добавил, что «при помощи пандемии они не собираются выплачивать пенсии — колония нищая, она вымирает».

«Зато богата, очень сильно богата на укродегенератов», — отметил Воскобойников.

И в подтверждение своих слов показал фрагмент эфира с участием Тани Черновол, украинского нардепа VIII созыва. Которая при обсуждении местных выборов не преминула похвастаться новым платьем и назвала его «шкуркой Зеленского».

«Максим, обрати внимание на то, в каком платье я сегодня пришла. Ты знаешь, что оно символизирует? Это шкурка Зеленского», — обратилась она к ведущему телеканала НАШ, привстав со своего кресла.


«Шкурка Зеленского!.. Эта искалеченная форма жизни побила все мировые рекорды по дебилизму», — сказал на это Воскобойников.

Как сообщала «Русская Весна», стали известны итоги всеукраинского опроса, проведённого 25 октября по инициативе президента страны Владимира Зеленского. Пользователей в Сети удивило, что в списке вопросов не было инициативы легализовать проституцию. Подобные идеи уже не раз озвучивали в Раде, как и то, что на Украине узаконят однополые браки. Ни того, ни другого в списке нет, зато есть вопрос о легализации марихуаны, который поддержали 64,88% опрошенных.

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