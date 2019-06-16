Ряженые как основа государственной дискредитации России • 227 • Аналитика



Однако сейчас речь пойдет не о пенсионной грабиловке, горюче-смазочным чудесам и подобным вещам. С ними как раз все понятно.





Непонятно, как те, кто у власти, планируют заставить нас уважать себя? Ну да, закон об оскорблениях власть имущих – это, конечно, да. Это логично. Действительно, чтобы не выглядеть хамом и не попасть под репрессии, нужно как-то обосновать свой выпад в сторону государства. Культурно и с доказательствами.



Вот и начну с вещей, которые от власти довольно далеки.







Каждый год в интернете где-то за неделю перед 9 Мая начинается одно и то же. Какое-то количество блогеров поднимает с завидным упорством одну и ту же тему – тему ряженых ветеранов.











Вот не то что хочется адвокатствовать, но разве непонятно, что это просто больные психически люди? Другой вопрос, что их уже все знают, фото по всему интернету растиражированы, и не на парады их надо пускать, а тривиально на недельку на отдых в лечебницу. В районе 9 Мая. Потом истерия обычно затухает, и они никому уже неинтересны.



Идем дальше. Дальше у нас притча во языцех – казаки. Столько всего написано, столько опять же фотографий… А, собственно, что? Почти то же самое. Ну, принято увешиваться с головы до ног побрякушками, если это что-то дает их владельцу – почему нет? Да пусть увешиваются.











В любом случае, обеим категориям ряженых есть на кого показать пальцами. Да, ситуация «а они тоже» не столько оправдание, сколько констатация факта: «ряженость» в России есть событие масштаба всей страны.



Давайте посмотрим на проблему с несколько иного, чем обычно, угла.





А почему, собственно, казаки и душевнобольные не могут увешиваться побрякушками, если, простите, но именно «государственные люди» подают им пример?



Да, как пример лучше всего вспомнить некоего кавалера медали ордена "За заслуги перед Отечеством" Ивана Игоревича Сечина.







Действительно легендарная личность. Работая всего лишь заместителем руководителя одного из проектов "Роснефти", принести столько пользы родной стране, чтобы в 24 года удостоиться такой награды, — это действительно серьезно.



А вот "детский доктор мира" (официальное звание) Леонид Михайлович Рошаль за свою работу удостоен того же ордена 4 степени. Одного.







Не поверите, но этот доктор даже не почетный работник здравоохранения РФ. Точнее, почетный, но только в Москве. Хотя Рошаля чтят и уважают и за пределами нашей страны. Во Франции (орден Почетного легиона), в Пакистане (медаль Великого лидера), в Монголии (орден Полярной звезды). Хороший пример тоже.



Вот в том, что Иван Игоревич через некоторое время обгонит Леонида Михайловича по количеству наград, сомнений нет. Не всегда же в замах ходить...



Как нет сомнений в том, что все эти певички и бормотуны-рэперы, которым тоже щедро раздают медали, свое возьмут. И тут в пример можно и нужно привести список полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Очень показательно, кстати.



52 полных кавалеров можно сгруппировать таким образом:



Деятели театра/кино/эстрады – 21 (туда же Церетели запихнул, если честно).

Политики, госслужащие – 13.

Ученые (физики, химики, математики) – 10.

Историки/искусствоведы/правоведы – 4.

Сотрудники ФСБ – 2.

Врачи – 1.

Военные – 1.



Собственно, все… Больше всего заслуг перед Россией у певцов, актеров, режиссеров…



Может, я ошибаюсь? Давайте посмотрим на высшую награду России, орден Андрея Первозванного.



20 (19) человек.



Писатели/поэты – 5 человек.

Ученые/конструкторы – 4.

Театр/кино – 3.

Религиозный деятель – 1.

Военный – 1.

Чиновник – 1.



И иностранные граждане – 4.



Вообще, писателей/поэтов 4. Солженицын орден не соизволил принять, отказался. Но и писатель он весьма с натяжкой, хотя всеми правдами и неправдами тащат некоторые его то в историю, то в школьную программу.



Военный – это Шойгу, тоже весьма все непонятно, за что наградили, поскольку сведений никаких. Закрытый указ…



Чиновник – тоже не сильно понятно, за какие заслуги, это Горбачева одарили. Но это к Медведеву вопросы, он награждал.



Если посмотреть в целом, так себе у нас система награждений. Сильно так себе. Но тут уже ничего не поделать, не вчера началось, если серьезно посмотреть.



Началась дискредитация государственных наград еще в Советском Союзе, в последние годы войны в Афганистане, когда боевыми орденами начали элементарно торговать. За те самые чеки Внешпосылторга, которыми выдавали зарплату.



Ну а потом практику возобновили и в «новой» России. То есть государственными наградами можно одаривать по самым разным принципам и торговать навынос и с доставкой.



Нет, вообще в сегодняшней России продать и купить можно совершенно все, от титула на конкурсе красоты до невиновности. И это нормально, времена такие… не социалистические совершенно. Но почему-то радости это не вызывает.



Медаль ордена при наличии соответствующих связей можно получить за какие-то 200 тысяч российских рублей. Смешно. С орденом, конечно, сложнее. Если просто у губернатора согласно спискам – одно, а если в АП – совершенно другое.



Но факт в том, что государственные награды, которые являются просто неким предметом туалета у определенной группы населения страны, – это дискредитация.



Все это выглядит странно и печально одновременно. А с другой стороны, что мы хотели, если весь расклад такой?



Я еще о мундирах хотел бы пару слов сказать. Да, там тоже все весело. Начиная от самих мундиров до понятий типа «чести мундира».



Хорошо. Честь мундира, она же воинская честь – это штука сложная, но понимаемая основным количеством носивших этот самый мундир. Назову все это сводом норм и правил морально-этического содержания, которыми обязан руководствоваться военнослужащий. Честь офицерская и честь солдатская – понятия несколько разнокалиберные, но и спрос с первых несколько больший, чем со вторых.



Я вот единственное, чего не могу понять (и не только я): как офицерский мундир соотносится к неофицерскому наполнению?



Действительно, вот мы хотим каких-то там правильных поступков от нашего руководства. Да, возьмем только армию, тут все сложнее и проще одновременно. Ну откуда им взяться, если армией рулят люди, очень мягко говоря, своеобразные?



Здесь дело даже не в том, что они на себя надевают и какие награды вешают. Здесь суть только лишь в том, как на это смотрит электорат, точнее, та масса, которая им станет завтра, но соображать умеет уже сегодня.



Сейчас кто-то скажет: а вот в европах, там и женщины вооруженными силами командуют… Да бога ради, пусть командуют. Если кого-то устраивает гинеколог в кресле министра обороны (это Германия, если что) – да пожалуйста! Или джазовая певица (Чехия). Или пацифистка (Нидерланды). Это исключительно европейские проблемы, на которые нам до аксельбанта.



Мы, конечно, от Европы отстаем. А скажите, надо ли нам равняться на эти самые европы? Но как можно говорить о чести мундира и наград на нем, если все это просто раздается по не совсем понятным (а иногда, к сожалению, и по понятным) признакам?



Далеко ходить и не надо, тон задает верхушка нашего Минобороны, начиная с самого министра.



Не к ночи упомянутый министр Сердюков свое честно отслужил, кстати, и вернулся аж ефрейтором. А его преемник? А его преемник не служил ни часа. Ну все доступно, кто бы что ни говорил, а лейтенант Шойгу не служил, ибо Кужугет Серээвич, его отец, был целый первый секретарь обкома КПСС, а человеку такого уровня в 1977 году надо было просто подумать о том, что его сыночку в армии делать нечего. Реально, как оказалось, стоило себя поберечь для более святых дел, чем какая-то там служба…



Ну и Книга рекордов Гинесса плачет. За 10 лет пройти от лейтенанта до генерала армии – это да, это эпично.







Но мундир с погонами генерала армии можно было бы и простить, если бы не гарем генеральш, который является украшением нашей армии. Опять-таки далеко ходить не надо, стоит только набрать в поисковой строке соответствующий запрос.



Вообще, конечно, здорово. Леди, которая никакого отношения к «тяготам и лишениям» воинский службы не имела и иметь не могла, ибо всю жизнь работала с цифрами и отчетами, вдруг становится адмиралом. Понятно, что это вообще не ее вина, а того, кто подписал указ президента РФ от 30.09.2013 № 744 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим». Классный чин соответствует воинскому званию генерал-полковник (адмирал): генерал-полковник (генерал армии) полиции, юстиции, внутренней и таможенной службы.







Роскошно, конечно. Согласен, к черным как смоль волосам госпожи Шевцовой форма адмирала очень идет. Но вот насколько это все выглядит уместно? Люди за эти звезды, простите, жизнь прожили. Корабли водили, людьми командовали, учились, ответственность какую на себя брали…



А тут «хочу» — и все. Готова госпожа адмиральша. А вот решит перекраситься в блондинку, глядишь – форма станет летной, поскольку более хорошо будет смотреться. А капитан первого-второго ранга, командир подводной лодки, не будет, скорее всего, зубами лязгать. Но и радостных чувств тоже вряд ли в капитанской душе будет много.



И все по закону. Не придерешься. Хоть каждый год госпожа советница будет мундиры менять. Но хоть дело финансовое знает, наверное. Поскольку единственный зам, перешедший к Шойгу от Сердюкова.



Еще одна полкофлотоводец: Мария Китаева.







Прославилась на российском ТВ неспособностью прочитать по бумажке простейший текст. Но каким-то волшебным образом в 2012-м попала в аппарат к Шойгу, когда он был губернатором Московской области. А в 2014-м, в возрасте 28 лет получила звание генерал-майора, в возрасте 31-го года — генерал-лейтенанта или вице-адмирала, если судить по форме.



Вице-адмиральша в 31 год… «Советник» министра обороны Шойгу… Интересно, какие советы может давать столь ценный кадр? Теперь госпожа советница в декретном отпуске, так что из него точно за еще одной звездой вернется.



Подполковника (хотя может, уже полковника) Марковскую и майора Исинбаеву (проживает в Монако) даже трогать не стану.







И награды, которых у всех немало, тоже. Хотя, конечно, интересно, за что Шойгу дали орден Андрея Первозванного с мечами (единственный врученный экземпляр, кстати). Да оно и со званием Героя России не все прямо, поскольку там формулировочки те еще у президента Ельцина были.



За что медаль «За проведение переписи населения», понятно. Это как у Шевцовой «За возвращение Крыма». Ну Крым у нас все Минобороны возвращало, финчасть в особенности.



Похоже, как с сирийской медалью вышло. Кто-то там воевал, разминировал, подавлял. Но воевать можно по-разному. Я не критикую, просто обращаю внимание, что «участвовать в военной операции в Сирии» можно и так, как участвовали Зюганов, Буйнов, Ваенга, Жириновский, Эрнст, Якубович и прочие… Газмановы.



В целом ситуация так себе. Мы праведно негодуем на душевнобольных, цепляющих на себя все подряд награды. Есть люди, которые целеустремленно воюют с такими, кто «воевал-кровьпроливал» в клубах и штабах, щеголяя потом боевыми наградами и врущими о своих подвигах. Мы критикуем казаков, которые блеском и звоном могут подрабатывать, отпугивая птиц.



А между тем там, наверху, все то же самое. Люди, не имеющие на это права, спокойно принимают боевые награды, им не жмут погоны, которых они совершенно не заслужили, но… но они хотят почета и уважения. Как минимум, поскольку уверен, им глубоко плевать на то, что думает этот, с позволения сказать, электорат. Плебс.



Какая-то странная игра в погошки-побрякушки для тех, кто во власти. Странная и не очень красивая. Мундиры и звезды для адмиральш, награды для певцов и творцов кинофильмов, чьи заслуги перед Родиной неизмеримо выше, чем у врачей, учителей и ученых…



Замечу, кстати, что прежние министры не были столь свободны в поступках. Какими бы ни были Иванов и Сердюков, но генеральских погон себе не прикручивали. Хотя Иванов и мог, но сколько я не рылся в его фотографиях, он везде с чистыми погонами или вообще без них. А парады принимал в гражданском костюме.











Так же себя вел и ефрейтор запаса Сердюков. Хотя, казалось бы, кому, как не ему, беспределить…



«Ряженка» во всех уровнях снизу до верху. Узаконенная и беспощадная. Но тогда последний и справедливый вопрос: что нам остается уважать при таком раскладе?



Разве только саму возможность пробиться наверх и купить себе все: и должность, и мундир, и награды.



Закономерный итог в таком случае.



Но при чем тогда казаки и психи? В целом к постоянной дискредитации себя нашей властью, можно сказать, мы медленно и уверенно привыкаем. И, надо сказать, не без оснований со стороны этой самой власти.Однако сейчас речь пойдет не о пенсионной грабиловке, горюче-смазочным чудесам и подобным вещам. С ними как раз все понятно.Непонятно, как те, кто у власти, планируют заставить нас уважать себя? Ну да, закон об оскорблениях власть имущих – это, конечно, да. Это логично. Действительно, чтобы не выглядеть хамом и не попасть под репрессии, нужно как-то обосновать свой выпад в сторону государства. Культурно и с доказательствами.Вот и начну с вещей, которые от власти довольно далеки.Каждый год в интернете где-то за неделю перед 9 Мая начинается одно и то же. Какое-то количество блогеров поднимает с завидным упорством одну и ту же тему – тему ряженых ветеранов.Вот не то что хочется адвокатствовать, но разве непонятно, что это просто больные психически люди? Другой вопрос, что их уже все знают, фото по всему интернету растиражированы, и не на парады их надо пускать, а тривиально на недельку на отдых в лечебницу. В районе 9 Мая. Потом истерия обычно затухает, и они никому уже неинтересны.Идем дальше. Дальше у нас притча во языцех – казаки. Столько всего написано, столько опять же фотографий… А, собственно, что? Почти то же самое. Ну, принято увешиваться с головы до ног побрякушками, если это что-то дает их владельцу – почему нет? Да пусть увешиваются.В любом случае, обеим категориям ряженых есть на кого показать пальцами. Да, ситуация «а они тоже» не столько оправдание, сколько констатация факта: «ряженость» в России есть событие масштаба всей страны.Давайте посмотрим на проблему с несколько иного, чем обычно, угла.А почему, собственно, казаки и душевнобольные не могут увешиваться побрякушками, если, простите, но именно «государственные люди» подают им пример?Да, как пример лучше всего вспомнить некоего кавалера медали ордена "За заслуги перед Отечеством" Ивана Игоревича Сечина.Действительно легендарная личность. Работая всего лишь заместителем руководителя одного из проектов "Роснефти", принести столько пользы родной стране, чтобы в 24 года удостоиться такой награды, — это действительно серьезно.А вот "детский доктор мира" (официальное звание) Леонид Михайлович Рошаль за свою работу удостоен того же ордена 4 степени. Одного.Не поверите, но этот доктор даже не почетный работник здравоохранения РФ. Точнее, почетный, но только в Москве. Хотя Рошаля чтят и уважают и за пределами нашей страны. Во Франции (орден Почетного легиона), в Пакистане (медаль Великого лидера), в Монголии (орден Полярной звезды). Хороший пример тоже.Вот в том, что Иван Игоревич через некоторое время обгонит Леонида Михайловича по количеству наград, сомнений нет. Не всегда же в замах ходить...Как нет сомнений в том, что все эти певички и бормотуны-рэперы, которым тоже щедро раздают медали, свое возьмут. И тут в пример можно и нужно привести список полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Очень показательно, кстати.52 полных кавалеров можно сгруппировать таким образом:Деятели театра/кино/эстрады – 21 (туда же Церетели запихнул, если честно).Политики, госслужащие – 13.Ученые (физики, химики, математики) – 10.Историки/искусствоведы/правоведы – 4.Сотрудники ФСБ – 2.Врачи – 1.Военные – 1.Собственно, все… Больше всего заслуг перед Россией у певцов, актеров, режиссеров…Может, я ошибаюсь? Давайте посмотрим на высшую награду России, орден Андрея Первозванного.20 (19) человек.Писатели/поэты – 5 человек.Ученые/конструкторы – 4.Театр/кино – 3.Религиозный деятель – 1.Военный – 1.Чиновник – 1.И иностранные граждане – 4.Вообще, писателей/поэтов 4. Солженицын орден не соизволил принять, отказался. Но и писатель он весьма с натяжкой, хотя всеми правдами и неправдами тащат некоторые его то в историю, то в школьную программу.Военный – это Шойгу, тоже весьма все непонятно, за что наградили, поскольку сведений никаких. Закрытый указ…Чиновник – тоже не сильно понятно, за какие заслуги, это Горбачева одарили. Но это к Медведеву вопросы, он награждал.Если посмотреть в целом, так себе у нас система награждений. Сильно так себе. Но тут уже ничего не поделать, не вчера началось, если серьезно посмотреть.Началась дискредитация государственных наград еще в Советском Союзе, в последние годы войны в Афганистане, когда боевыми орденами начали элементарно торговать. За те самые чеки Внешпосылторга, которыми выдавали зарплату.Ну а потом практику возобновили и в «новой» России. То есть государственными наградами можно одаривать по самым разным принципам и торговать навынос и с доставкой.Нет, вообще в сегодняшней России продать и купить можно совершенно все, от титула на конкурсе красоты до невиновности. И это нормально, времена такие… не социалистические совершенно. Но почему-то радости это не вызывает.Медаль ордена при наличии соответствующих связей можно получить за какие-то 200 тысяч российских рублей. Смешно. С орденом, конечно, сложнее. Если просто у губернатора согласно спискам – одно, а если в АП – совершенно другое.Но факт в том, что государственные награды, которые являются просто неким предметом туалета у определенной группы населения страны, – это дискредитация.Все это выглядит странно и печально одновременно. А с другой стороны, что мы хотели, если весь расклад такой?Я еще о мундирах хотел бы пару слов сказать. Да, там тоже все весело. Начиная от самих мундиров до понятий типа «чести мундира».Хорошо. Честь мундира, она же воинская честь – это штука сложная, но понимаемая основным количеством носивших этот самый мундир. Назову все это сводом норм и правил морально-этического содержания, которыми обязан руководствоваться военнослужащий. Честь офицерская и честь солдатская – понятия несколько разнокалиберные, но и спрос с первых несколько больший, чем со вторых.Я вот единственное, чего не могу понять (и не только я): как офицерский мундир соотносится к неофицерскому наполнению?Действительно, вот мы хотим каких-то там правильных поступков от нашего руководства. Да, возьмем только армию, тут все сложнее и проще одновременно. Ну откуда им взяться, если армией рулят люди, очень мягко говоря, своеобразные?Здесь дело даже не в том, что они на себя надевают и какие награды вешают. Здесь суть только лишь в том, как на это смотрит электорат, точнее, та масса, которая им станет завтра, но соображать умеет уже сегодня.Сейчас кто-то скажет: а вот в европах, там и женщины вооруженными силами командуют… Да бога ради, пусть командуют. Если кого-то устраивает гинеколог в кресле министра обороны (это Германия, если что) – да пожалуйста! Или джазовая певица (Чехия). Или пацифистка (Нидерланды). Это исключительно европейские проблемы, на которые нам до аксельбанта.Мы, конечно, от Европы отстаем. А скажите, надо ли нам равняться на эти самые европы? Но как можно говорить о чести мундира и наград на нем, если все это просто раздается по не совсем понятным (а иногда, к сожалению, и по понятным) признакам?Далеко ходить и не надо, тон задает верхушка нашего Минобороны, начиная с самого министра.Не к ночи упомянутый министр Сердюков свое честно отслужил, кстати, и вернулся аж ефрейтором. А его преемник? А его преемник не служил ни часа. Ну все доступно, кто бы что ни говорил, а лейтенант Шойгу не служил, ибо Кужугет Серээвич, его отец, был целый первый секретарь обкома КПСС, а человеку такого уровня в 1977 году надо было просто подумать о том, что его сыночку в армии делать нечего. Реально, как оказалось, стоило себя поберечь для более святых дел, чем какая-то там служба…Ну и Книга рекордов Гинесса плачет. За 10 лет пройти от лейтенанта до генерала армии – это да, это эпично.Но мундир с погонами генерала армии можно было бы и простить, если бы не гарем генеральш, который является украшением нашей армии. Опять-таки далеко ходить не надо, стоит только набрать в поисковой строке соответствующий запрос.Вообще, конечно, здорово. Леди, которая никакого отношения к «тяготам и лишениям» воинский службы не имела и иметь не могла, ибо всю жизнь работала с цифрами и отчетами, вдруг становится адмиралом. Понятно, что это вообще не ее вина, а того, кто подписал указ президента РФ от 30.09.2013 № 744 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим». Классный чин соответствует воинскому званию генерал-полковник (адмирал): генерал-полковник (генерал армии) полиции, юстиции, внутренней и таможенной службы.Роскошно, конечно. Согласен, к черным как смоль волосам госпожи Шевцовой форма адмирала очень идет. Но вот насколько это все выглядит уместно? Люди за эти звезды, простите, жизнь прожили. Корабли водили, людьми командовали, учились, ответственность какую на себя брали…А тут «хочу» — и все. Готова госпожа адмиральша. А вот решит перекраситься в блондинку, глядишь – форма станет летной, поскольку более хорошо будет смотреться. А капитан первого-второго ранга, командир подводной лодки, не будет, скорее всего, зубами лязгать. Но и радостных чувств тоже вряд ли в капитанской душе будет много.И все по закону. Не придерешься. Хоть каждый год госпожа советница будет мундиры менять. Но хоть дело финансовое знает, наверное. Поскольку единственный зам, перешедший к Шойгу от Сердюкова.Еще одна полкофлотоводец: Мария Китаева.Прославилась на российском ТВ неспособностью прочитать по бумажке простейший текст. Но каким-то волшебным образом в 2012-м попала в аппарат к Шойгу, когда он был губернатором Московской области. А в 2014-м, в возрасте 28 лет получила звание генерал-майора, в возрасте 31-го года — генерал-лейтенанта или вице-адмирала, если судить по форме.Вице-адмиральша в 31 год… «Советник» министра обороны Шойгу… Интересно, какие советы может давать столь ценный кадр? Теперь госпожа советница в декретном отпуске, так что из него точно за еще одной звездой вернется.Подполковника (хотя может, уже полковника) Марковскую и майора Исинбаеву (проживает в Монако) даже трогать не стану.И награды, которых у всех немало, тоже. Хотя, конечно, интересно, за что Шойгу дали орден Андрея Первозванного с мечами (единственный врученный экземпляр, кстати). Да оно и со званием Героя России не все прямо, поскольку там формулировочки те еще у президента Ельцина были.За что медаль «За проведение переписи населения», понятно. Это как у Шевцовой «За возвращение Крыма». Ну Крым у нас все Минобороны возвращало, финчасть в особенности.Похоже, как с сирийской медалью вышло. Кто-то там воевал, разминировал, подавлял. Но воевать можно по-разному. Я не критикую, просто обращаю внимание, что «участвовать в военной операции в Сирии» можно и так, как участвовали Зюганов, Буйнов, Ваенга, Жириновский, Эрнст, Якубович и прочие… Газмановы.В целом ситуация так себе. Мы праведно негодуем на душевнобольных, цепляющих на себя все подряд награды. Есть люди, которые целеустремленно воюют с такими, кто «воевал-кровьпроливал» в клубах и штабах, щеголяя потом боевыми наградами и врущими о своих подвигах. Мы критикуем казаков, которые блеском и звоном могут подрабатывать, отпугивая птиц.А между тем там, наверху, все то же самое. Люди, не имеющие на это права, спокойно принимают боевые награды, им не жмут погоны, которых они совершенно не заслужили, но… но они хотят почета и уважения. Как минимум, поскольку уверен, им глубоко плевать на то, что думает этот, с позволения сказать, электорат. Плебс.Какая-то странная игра в погошки-побрякушки для тех, кто во власти. Странная и не очень красивая. Мундиры и звезды для адмиральш, награды для певцов и творцов кинофильмов, чьи заслуги перед Родиной неизмеримо выше, чем у врачей, учителей и ученых…Замечу, кстати, что прежние министры не были столь свободны в поступках. Какими бы ни были Иванов и Сердюков, но генеральских погон себе не прикручивали. Хотя Иванов и мог, но сколько я не рылся в его фотографиях, он везде с чистыми погонами или вообще без них. А парады принимал в гражданском костюме.Так же себя вел и ефрейтор запаса Сердюков. Хотя, казалось бы, кому, как не ему, беспределить…«Ряженка» во всех уровнях снизу до верху. Узаконенная и беспощадная. Но тогда последний и справедливый вопрос: что нам остается уважать при таком раскладе?Разве только саму возможность пробиться наверх и купить себе все: и должность, и мундир, и награды.Закономерный итог в таком случае.Но при чем тогда казаки и психи? Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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