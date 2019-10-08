Рьяная защита Меган Маркл грозит ударом по королевскому двору

Подавший иск к британским таблоидам принц Гарри, который ранее рьяно выступил в защиту своей жены Меган Маркл, будет вынужден пройти через перекрёстный допрос на суде с Томасом Марклом. Судебное заседание по письму герцогини к отцу, которое ранее было растиражировано прессой, грозит ударом по репутации королевской семьи.

Важно, что допросы сторон на суде будут происходить под присягой, передаёт портал "Дни.ру"

Однако, по мнению экспертов, вступившийся за честь жены принц может подтолкнуть историю к ещё более масштабному скандалу, что приведёт в итоге к провалу репутации самой Маркл.

Ранее принц Гарри отмечал, что не может позволить "истории повториться". Герцог утверждал, что из-за преследований журналистов погибла его мать - принцесса Диана. Венценосная особа скрывалась от нападок сотрудников прессы в Париже. В роковой день леди Ди ехала на машине вместе со своим другом, которого сплетни пророчили ей в любовники. Водитель не справился с управлением, и автомобиль влетел в ограждение моста.

"Самый глубокий страх - это повторение той давней истории. Потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил", - говорил герцог Сассекский.